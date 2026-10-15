Orçamento do Estado 2027

“A Autoridade Tributária é muitíssimo pouco humilde”premium

A bastonária da OCC alerta que os "pequenos poderes" da Autoridade Tributária estão a "sobrepor-se ao próprio Governo", consumindo tempo e recursos das empresas, num período que é de simplificação.

Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), alerta para os "pequenos poderes" que estão a travar o processo de simplificação fiscal e administrativa que o Governo está a implementar, apontando para uma Autoridade Tributária "muitíssimo pouco humilde" cujas interpretações da lei e exigências consomem o tempo e recursos das empresas.

Em entrevista ao ECO/EContas, a responsável nota que os objetivos do Fisco, de arrecadar impostos, combater a fraude e a violação fiscal, não podem sobrepor-se a tudo. "Se as empresas e as…

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