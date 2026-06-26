“A consolidação é uma forma de tornar todo o ecossistema espacial europeu mais forte”

"Europa está perante decisões cruciais que exigem a mobilização de todos os recursos", diz Massimo Comparini, managing director da Leonardo Space. Grupo prepara joint-venture com a Airbus e Thales.

É numa antiga bacia drenada de um lago, rodeado por cordilheiras e maciços montanhosos, que está localizado o teleporto de Fucino, em Itália. Detido pela Telespazio, uma joint-venture entre a italiana Leonardo e a francesa Thales, é o maior teleporto comercial e civil do mundo, com 170 antenas apontadas aos céus.

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A funcionar desde 1963, o centro espacial recebeu o primeiro sinal de um satélite americano — o Telstar nesse ano — ou a transmissão das imagens da ida do Homem à Lua, em 1969. É neste lugar com história para o setor espacial europeu que falamos com Massimo Comparini, managing director da Leonardo Space, a divisão espacial do grupo italiano.

A conversa surge no mesmo momento em que filial ibérica da Telespazio assinou uma carta de intenção com o português CEiiA no sentido de estudar a possibilidade de federar constelações de satélites, contribuindo para a soberania espacial europeia. Conhecedor do mercado português, país que diz já ter visitado diversas vezes, Massimo Comparini faz uma avaliação positiva do ecossistema espacial nacional. Nesse dia, em Fucino, estava uma missão empresarial de mais de uma dezena de companhias.

“Acredito — e não digo isso apenas por estar envolvido nesta cooperação bilateral — que vale a pena investir aqui, pois vejo um cenário promissor, apoiado por uma sólida tradição de centros de pesquisa e universidades; por isso, considero essa uma boa perspetiva. É justamente por isso que sugiro aos nossos amigos espanhóis que uma cooperação trilateral poderia representar uma excelente oportunidade”, diz o gestor. “A Europa está perante decisões cruciais que exigem a mobilização de todos os recursos”, refere.

O grupo prepara uma joint-venture com a Airbus e a Thales, com vista a criar um operador espacial europeu. “Acredito realmente que, se tivermos um campeão europeu capaz de enfrentar o desafio de uma competição global, isso poderá servir de impulsionador para todo o ecossistema. Não acredito que a consolidação seja contra a concorrência. Acredito realmente que a consolidação é uma forma de tornar todo o ecossistema europeu mais forte.”

Há um grande impulso em torno da soberania espacial da Europa. Como é que os interesses de soberania nacional e os de empresas privadas se podem conciliar para alcançar esse objetivo de proteger a Europa de ameaças?

O espaço tem várias dimensões, mas vamos nos concentrar na dimensão institucional, relacionada com os governos. Mencionou a segurança, por definição, é algo que interessa aos stakeholders públicos, ao governo; e também à esfera comercial, de natureza mais privada. Nós, por definição, precisamos zelar tanto pelo interesse nacional quanto pelo interesse europeu em termos de soberania.

Isso não significa, é claro, que não abordaremos também oportunidades comerciais, mas essa é uma questão que se insere em outro âmbito. Portanto, no que diz respeito à segurança e à defesa, acredito que o debate é realmente muito intenso, tanto em nível europeu quanto nacional.

A minha primeira resposta vai além do espaço em si. Acredito que precisamos encontrar — e os países europeus devem encontrar — exatamente o ponto de equilíbrio entre a soberania nacional e a soberania europeia. Precisamos de escalar.

Precisamos de alcançar uma dimensão que, em termos de massa crítica, de R&D e de capacidade, coloque a Europa no mesmo nível dos outros países, em primeiro lugar, os EUA, mas também a China, que está a crescer muito rapidamente.

Vale a pena lembrar que, se considerarmos o investimento institucional global no setor espacial — cerca de 120-125 mil milhões de euros por ano —, a Europa é responsável por apenas 15%. Cinquenta por cento são dos EUA para fins civis e militares. A China…

Não sabemos.

Não é tão simples saber, mas, com certeza, cerca de 25% e os outros países emergentes. Portanto, precisamos ampliar a escala. E, para isso, os Estados-membros devem encontrar, no mecanismo europeu, uma forma de preservar a soberania nacional, mas federando os sistemas.

Do ponto de vista tecnológico, mas também arquitetónico, temos a possibilidade de fazer isso. Apenas como exemplo: projetamos, há cerca de 25 anos, um sistema como o COSMO-SkyMed — agora na sua segunda geração. Trata-se de um sistema dual, o que significa que é totalmente acessível ao setor de defesa sem que o setor comercial saiba o que está a ser procurado ou que missões de observação [da Terra] estão a ser solicitadas, ao mesmo tempo em que o sistema responde também ao uso comercial. Portanto, existe a possibilidade de fazer isso.

Mas como podemos escalar, ganhar dimensão? Na Europa, mesmo em outras áreas há esse problema, falta financiamento…

Não é bem verdade que não exista financiamento. No sentido de que, nos próximos meses — e isso já está a acontecer hoje —, há uma discussão sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP). Ou seja, para o período de 2028 a 2035. O Espaço está a ganhar ímpeto no âmbito do Fundo Europeu de Defesa.

Portanto, é importante construirmos um sistema que aproveite a complementaridade e a cooperação, pois nem todos os países podem ter o seu próprio lançador — para dar apenas um exemplo. Isso não funciona. Não é sustentável. Portanto, acredito que precisamos incentivar a cooperação através de projetos europeus. E claro — acredito que esse seja um ponto válido — precisamos dar a todos os países a capacidade de expressar sua ambição.

Essas ambições também podem ser federadas? A Telespazio acabou de assinar com o CEiiA…

Sim, acredito que sim. A federação faz parte do sistema; assim, controla a sua própria parte com base no seu investimento, mas, ao mesmo tempo, possibilita o acesso também aos outros. Realmente acredito que este é um caminho possível.

O grupo Leonardo é um player europeu no espaço, mas também na defesa. A cooperação com a Espanha e Portugal, sul da Europa, poderia ser melhorada, há espaço para isso?

Sinceramente, acho que sim. Estive em Veneza na COTEC — uma associação com um longo histórico voltada para a inovação que reúne os três países —, estive em Madrid há apenas algumas semanas. Por isso, acredito realmente que existe potencial nessa cooperação também nos países do sul da Europa.

O grupo Leonardo planeia lançar os primeiros satélites da sua Constelação em 2028 e os restantes no ano seguinte. Essa constelação poderia agregar outras?

Definitivamente, sim.

Acredito realmente que, se tivermos um campeão europeu capaz de enfrentar o desafio de uma competição global, isso poderá servir de impulsionador para todo o ecossistema. Não acredito que a consolidação seja contra a concorrência. Acredito realmente que a consolidação é uma forma de tornar todo o ecossistema europeu mais forte.

Constelações como a do Atlântico, projeto que envolve Portugal e Espanha?

Da nossa parte, já confirmamos a disponibilidade. A Telespazio está a projetar um segmento terrestre multimissão. E, desde o primeiro dia, o meu desejo é que possamos promover a federação. Depois, é claro, tudo depende da disposição das partes em aderir a essa federação ou não.

Mas a federação está apenas a acrescentar uma capacidade, não está a tirar capacidade de ninguém, apenas a adicionar uma possibilidade.

É por isso que, por exemplo, que no EOGS (Earth Observation Governmental Service) defendi a criação de uma federação com o CEiiA, pois isso poderia favorecer a federação dos ativos. Mas falei tanto em Portugal quanto em Espanha sobre essa possibilidade.

E qual foi a recetividade?

Foi boa. Mas da aceitação de princípio para a prática, às vezes, é preciso trabalhar um pouco (risos). Mas é apenas adicionar uma possibilidade, uma capacidade, e poderia ser muito interessante mostrar isso à Europa também.

A ESA (Agência Espacial Europeia) está a planear a chamada ERS — “European Resilience from Space” (Resiliência Europeia a partir do Espaço) —, que consiste, numa primeira fase, exatamente na federação de ativos existentes e, posteriormente — potencialmente no início da próxima década —, na construção de infraestrutura complementar. Mas a ideia inicial é justamente a de agrupar e compartilhar. Reunir e compartilhar a capacidade. Por isso, acredito que seja uma oportunidade valiosa.

Não há nada a esconder. Assinamos um memorando de entendimento em outubro do ano passado e agora estamos em processo de submeter o caso à concorrência [europeia]. Estamos em negociações com as autoridades da concorrência.

O objetivo é chegar a uma espécie de acordo-quadro definitivo até o final deste ano e, dependendo do trâmite na concorrência, concretizar a constituição da joint-venture muito provavelmente por volta de setembro de 2027.

Pessoalmente, acredito que seja uma oportunidade, no sentido em que representa um exemplo de possível expansão em escala de três grandes grupos. É uma oportunidade não apenas para os três acionistas, mas também para todo o ecossistema.

Sempre foi, de fato, a minha responsabilidade impulsionar a cooperação e a parceria com o ecossistema – com pequenas e médias empresas e com startups. Acredito realmente que, se tivermos um campeão europeu capaz de enfrentar o desafio de uma competição global, isso poderá servir de impulsionador para todo o ecossistema. Não acredito que a consolidação seja contra a concorrência. Acredito realmente que a consolidação é uma forma de tornar todo o ecossistema europeu mais forte.

Espero que tenhamos uma discussão com a Concorrência. É claro que a Concorrência tem suas próprias regras a seguir, mas realmente espero que os nossos princípios e as nossas ideias sejam compreendidos da maneira correta. Naturalmente, respeitando os trâmites do processo, espero que tenhamos todas as aprovações nos próximos meses. Na minha opinião, é uma oportunidade. É uma oportunidade para a Europa.

Acredito — e não digo isso apenas por estar envolvido nesta cooperação bilateral — que vale a pena investir aqui, pois vejo um cenário promissor, apoiado por uma sólida tradição de centros de pesquisa e universidades; por isso, considero essa uma boa perspetiva.

Recebeu no teleporto de Fucimo da Telespazio empresas portuguesas do setor espacial. Reparei que está familiarizado com o país. Que contributo Portugal poderá ter no ecossistema?

Acho que existe um ecossistema vibrante. Conversei com o presidente da Agência Espacial Portuguesa [Ricardo Conde], por exemplo, e na área de software e inteligência artificial, há várias empresas novas e muito promissoras. Penso que existe uma sólida expertise em mecânica de precisão. Visitei a CEiiA há alguns meses.

Quero ter uma noção do ecossistema e, de fato, acredito que se trata de um ecossistema vibrante. Em Itália também, o PRR foi realmente um bom impulso para isso. Acredito que, em Portugal o PRR também tenha sido.

Acredito que, também no âmbito da Agência Espacial Europeia, esse impulso esteja favorecendo parcerias cada vez mais relevantes envolvendo Portugal e empresas portuguesas. Realmente acredito — e não digo isso apenas por estar envolvido nesta cooperação bilateral — que vale a pena investir aqui, pois vejo um cenário promissor, apoiado por uma sólida tradição de centros de pesquisa e universidades; por isso, considero essa uma boa perspetiva.

É justamente, por isso, que sugiro aos nossos amigos espanhóis que uma cooperação trilateral poderia representar uma excelente oportunidade. A Europa está perante decisões cruciais que exigem a mobilização de todos os recursos.

A Europa está numa situação melhor agora do que há alguns anos? Elon Musk fez um IPO e o capital levantado é simplesmente colossal em comparação com a Europa.

Precisamos perceber a necessidade de uma velocidade diferente no processo de tomada de decisão. Precisamos ser mais rápidos. Mas temos muita expertise, bem como as competências e tecnologias que comprovamos em programas de referência como o Galileo e o Copernicus.

*O ECO/eRadar viajou a Itália a convite do CEiiA