“A decisão sobre pensões continua política, mas a medição das consequências tem de ser técnica”

As seguradoras podem ter um papel relevante no futuro dos rendimentos na reforma, sobretudo na gestão do risco de longevidade, diz Abraham Hernández, presidente do Instituto dos Atuários Portugueses.

A reforma da Segurança Social é uma questão demasiado importante para ser analisada apenas à luz do curto prazo e as seguradoras têm um importante papel a desempenhar neste campo. Estas são ideias que resultam da experiência de mais de três décadas de Abraham Hernández, presidente do Instituto dos Atuários Portugueses (IAP), que tem acompanhado sistemas de Segurança Social, fundos de pensões e modelos de poupança para a reforma em diferentes geografias e sob diferentes perspetivas.

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Atuário de formação e casado com uma portuguesa, Hernández participou diretamente no processo de reforma do sistema de pensões do México, onde foi assessor do Senado durante a discussão da reforma. A experiência internacional estendeu-se depois à International Actuarial Association, onde presidiu à Pensions, Benefits and Social Security Section (PBSS), que reúne especialistas de vários países nestas áreas. Atualmente, representa o IAP no Strategic Planning Committee da organização internacional. Em Portugal, já recebeu o 1.º Prémio de Investigação da ASF, mantendo uma ligação à investigação e ao debate técnico sobre o futuro dos sistemas de proteção social.

É neste cruzamento entre a sustentabilidade da Segurança Social, a necessidade de complementar as pensões públicas e o papel que podem desempenhar os fundos de pensões, seguradoras e novas soluções de poupança que enquadra a conversa com o presidente do IAP. O estudo liderado por Jorge Bravo foi inspirador para esta entrevista a ECOseguros.

Qual a sua primeira leitura deste relatório liderado por Jorge Bravo?

Começo por reconhecer a importância do trabalho realizado. Independentemente da posição que se tenha sobre cada uma das propostas concretas, o relatório tem o mérito de colocar a discussão da Segurança Social numa perspetiva de longo prazo e de integrar três dimensões que não podem ser separadas: sustentabilidade, adequação e equidade intergeracional. Uma pensão é uma promessa de muito longo prazo. Quando o Estado assume hoje um compromisso com um trabalhador de 30 ou 40 anos, esse compromisso pode produzir pagamentos daqui a 50, 60 ou mesmo 70 anos. Portanto, não podemos avaliar um sistema de pensões olhando apenas para o saldo financeiro deste ano ou do próximo. Precisamos de olhar para ativos, responsabilidades futuras, evolução demográfica, contribuições, prestações e riscos. E isso é, por natureza, uma análise atuarial.

Considera que existe um problema de sustentabilidade da Segurança Social?

É importante ter algum cuidado com a palavra “sustentabilidade”. O próprio relatório chama a atenção para o facto de os saldos correntes não representarem necessariamente a verdadeira posição financeira e de solvência de um sistema de pensões. Portugal enfrenta, além disso, tendências demográficas muito relevantes. Segundo as projeções apresentadas no relatório, o rácio de dependência dos idosos poderá passar de cerca de 39 para 73 pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa até ao final do século. Note-se que sustentabilidade não significa simplesmente reduzir despesa, um sistema pode ser financeiramente sustentável mas pagar pensões inadequadas. Isso não seria um bom sistema de Segurança Social. O verdadeiro desafio consiste em procurar simultaneamente sustentabilidade financeira, adequação das prestações e equidade entre gerações.

O relatório propõe mudanças bastante profundas. Destaca alguma em especial?

Há várias propostas que merecem uma discussão aprofundada. Uma das mais estruturantes é a introdução de contas nacionais de contribuição definida, ou NDC. É importante esclarecer que uma conta nocional não significa privatizar a Segurança Social, nem transformar as contribuições em contas financeiras individuais. O sistema continuaria a ser público, obrigatório e financiado por repartição. A diferença fundamental seria tornar muito mais explícita e transparente a relação entre aquilo que cada pessoa contribui ao longo da vida e os direitos de pensão que vai constituindo. Há depois propostas sobre garantia de rendimento na velhice, reforma parcial, idade de reforma, indexação das pensões e desenvolvimento dos sistemas complementares. Não creio que uma reforma desta dimensão deva ser avaliada escolhendo isoladamente uma medida. É a arquitetura global que precisa de ser discutida.

Que papel podem ter as seguradoras neste processo?

As seguradoras podem ter um papel muito importante, sobretudo no desenvolvimento dos sistemas complementares e na gestão dos riscos associados à longevidade. É importante não colocar esta discussão em termos de Segurança Social pública versus setor privado. São funções diferentes e complementares. O sistema público tem funções essenciais de proteção social, solidariedade e redistribuição. Os sistemas complementares podem ajudar a diversificar as fontes de rendimento na reforma e a melhorar a sua adequação. E as seguradoras têm aqui uma competência muito particular. Não basta acumular para a reforma; é preciso gerir o risco de viver mais tempo do que a nossa poupança. É aí que as seguradoras têm uma competência particularmente relevante. Falamos muito da fase de acumulação — quanto devemos poupar e como devemos investir essa poupança —, mas a fase de desacumulação é igualmente importante. Como transformamos, no momento da reforma, o património acumulado num rendimento que possa acompanhar uma pessoa durante toda a sua vida. É precisamente aí que a capacidade das seguradoras para gerir e mutualizar o risco de longevidade pode acrescentar valor.

E em relação a outras propostas quais considera relevantes?

O relatório propõe, entre outras medidas, o desenvolvimento dos sistemas profissionais de pensões, inclusivamente através de mecanismos de adesão automática, com contas individuais, portabilidade e soluções de investimento adaptadas ao ciclo de vida. Isso poderá abrir um espaço importante para seguradoras e entidades gestoras de fundos de pensões, mas implica também uma responsabilidade acrescida em matéria de governação, custos, transparência e adequação dos produtos. E há aqui uma ligação muito natural com a profissão atuarial. Os atuários encontram-se precisamente na intersecção entre Segurança Social, seguros e fundos de pensões. Compreendem os compromissos de longo prazo, o risco de longevidade e a forma como esses riscos podem ser distribuídos entre Estado, empregadores, trabalhadores e instituições financeiras. Portanto, não vejo o desenvolvimento dos sistemas complementares como uma substituição da Segurança Social pública. Vejo-o como parte de uma arquitetura mais diversificada para o rendimento na reforma, na qual a Segurança Social, fundos de pensões e seguradoras desempenham funções distintas, mas complementares.

O relatório fala muito de equidade entre gerações…

Essa é uma das questões centrais de qualquer sistema de pensões financiado por repartição. As contribuições dos trabalhadores de hoje financiam, em grande medida, as pensões de hoje. Existe, portanto, um verdadeiro contrato entre gerações. Esse contrato só permanece sólido se cada geração tiver confiança de que está a contribuir para um sistema que também será capaz de a proteger no futuro. O relatório apresenta, aliás, resultados interessantes sobre esta matéria: nas simulações realizadas, os perfis analisados recebem, em valor atual, prestações superiores às contribuições efetuadas. Isso ajuda a perceber que parte do compromisso terá de ser suportada por gerações futuras, por outras receitas ou por ajustamentos futuros dos parâmetros do sistema. É por isso que a transparência é tão importante. Não devemos transferir implicitamente responsabilidades para as gerações futuras sem medir e comunicar essas responsabilidades. E essa medição é, novamente, uma função essencialmente atuarial.

Qual deve então ser o papel dos atuários?

Muito relevante. Um sistema de Segurança Social envolve demografia, longevidade, mercado de trabalho, inflação, salários, taxas de juro, comportamento humano e compromissos financeiros que se prolongam durante muitas décadas. Esta combinação de riscos é exatamente o campo de especialização do atuário. O relatório dá um passo que considero particularmente importante ao defender maior transparência atuarial, balanços atuariais regulares e independentes e mecanismos de ajustamento e estabilização. E vai ainda mais longe ao propor a criação da função de um Atuário-Chefe, integrado numa Autoridade Atuarial dos Sistemas Públicos de Proteção Social, com independência técnica, mandato legal e dever de reporte público. Creio que esta é uma proposta que merece particular atenção.

Porquê um Atuário-Chefe?

Porque precisamos de separar claramente duas funções. A política decide legitimamente que nível de solidariedade queremos, como queremos distribuir recursos entre gerações e quais são as prioridades sociais. Mas alguém deve medir, de forma tecnicamente independente, as consequências de longo prazo dessas decisões. A função do Atuário-Chefe seria assegurar que as projeções fossem feitas de forma consistente e transparente, que os pressupostos demográficos e económicos fossem explicitados e que alterações relevantes ao sistema fossem acompanhadas por avaliações atuariais dos seus efeitos. E não estamos perante uma ideia exótica. Há experiências internacionais muito consolidadas.

Por exemplo?

No Reino Unido existe há mais de um século uma função atuarial institucional ligada ao Estado. O Government Actuary’s Department desempenha, entre outras funções, um papel no acompanhamento do National Insurance Fund e na avaliação das consequências financeiras de alterações às contribuições e prestações. A experiência britânica mostra o valor de existir uma capacidade atuarial institucional e permanente ao serviço do Estado. A decisão continua a ser política. A medição das consequências deve ser técnica.

E que papel pode desempenhar o Instituto dos Atuários Portugueses?

O IAP pode e deve estar disponível para contribuir tecnicamente para esta discussão. O Instituto reúne profissionais especializados precisamente nas áreas de longevidade, pensões, seguros, investimentos e gestão de riscos de longo prazo. Mas há outra dimensão que considero particularmente importante. Ser membro do Instituto não significa apenas possuir conhecimentos técnicos. Implica também a adesão ao Código de Conduta do IAP, que estabelece princípios e responsabilidades profissionais destinados a assegurar uma atuação rigorosa dos nossos membros. Quando defendemos uma participação mais ativa dos atuários em matérias como a Segurança Social, estamos, portanto, a falar simultaneamente de competência técnica e responsabilidade profissional. Neste contexto, vemos também com muita satisfação que o atual Diretor-Geral da Segurança Social é membro do Instituto dos Atuários Portugueses.

Portugal deveria copiar um modelo já testado no estrangeiro?

Não. Há muito que aprender com outros países, mas sistemas de Segurança Social não se importam simplesmente. Cada país tem a sua história contributiva, estrutura demográfica, mercado de trabalho, sistema fiscal e contrato social. Conheço reformas de Segurança Social em diferentes países há mais de três décadas e uma das lições mais importantes é precisamente essa: podemos importar conhecimento e boas práticas; não podemos importar mecanicamente instituições. Não devemos importar modelos. Devemos importar conhecimento e construir uma solução portuguesa.

Falou já das seguradoras. Devemos então reforçar significativamente os sistemas complementares?

Parece-me natural discutir o reforço da poupança complementar, sobretudo num contexto de maior longevidade. Mas voltaria a evitar colocar a discussão em termos de “Segurança Social pública versus pensões privadas”. São funções diferentes e podem ser complementares. O primeiro pilar tem funções sociais, redistributivas e de proteção que são fundamentais. Os sistemas complementares podem permitir diversificar as fontes de rendimento na reforma e melhorar a adequação global. O relatório discute, por exemplo, um sistema profissional de pensões com adesão automática e possibilidade de opt-out, baseado em contribuição definida, contas individuais, portabilidade e contribuições de trabalhadores e empregadores, com possível participação do Estado. É uma proposta relevante e a experiência internacional nesta matéria merece ser estudada cuidadosamente para determinar o que faz sentido no contexto português.

Há urgência em reformar as Reformas?

Eu preferiria falar de antecipação e planeamento, mais do que de urgência. As reformas de pensões são muito mais fáceis e mais justas quando podem ser graduais. Quanto mais cedo identificarmos um desequilíbrio, mais opções temos para o corrigir e menor tende a ser o ajustamento exigido a cada geração. O próprio relatório considera que existe ainda uma janela de oportunidade, aproximadamente até meados da década de 2040, para implementar mudanças estruturais antes de as pressões demográficas se intensificarem.

Em pensões, antecipar é quase sempre melhor do que reagir?

É possível obter consenso político numa reforma desta dimensão? Uma reforma da Segurança Social deve aspirar a uma estabilidade que ultrapasse ciclos eleitorais. Estamos a falar de compromissos que durarão 50, 70 ou 100 anos. Não faz sentido desenhá-los com um horizonte de quatro anos. O próprio relatório salienta que uma reforma que deverá vigorar durante mais de um século exige um amplo consenso político e social e aponta a experiência sueca como exemplo de construção de um acordo duradouro. Isso não significa eliminar o debate político — pelo contrário. Significa procurar separar aquilo que são escolhas legítimas da sociedade daquilo que é a medição técnica das suas consequências. Quanto melhor for a informação atuarial disponível e quanto mais transparente for o sistema, melhores condições haverá para construir consensos duradouros.