Telecomunicações

“A defesa é uma área de interesse para a Cellnex Grupo”premium

O novo líder da Cellnex Portugal mostra-se sereno perante a ameaça da Digi de sair do mercado português. Foco de João Cardosa está na cobertura dedicada, na construção de torres, e também na defesa.

O novo líder da Cellnex Portugal vê com serenidade a ameaça da Digi de abandonar o mercado português por discordar do processo de renovação das licenças de espectro: "A infraestrutura é necessária, independentemente do número de operadores", diz João Cardosa, que assumiu o cargo de managing director da empresa em setembro.

Na primeira entrevista desde o arranque do mandato, o gestor lembra que, dos dez países europeus onde o grupo está presente, três têm três operadores e sete têm quatro, e que a…

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