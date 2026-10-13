“A liderança que quero imprimir assenta em exigência, confiança e liberdade”

Nuno da Silva Vieira assumiu o cargo de co-managing partner da Paxlegal. Mais do que uma mudança, o advogado vê o novo desafio como a oportunidade de construir um projeto com identidade própria.

Nuno da Silva Vieira assumiu o cargo de co-managing partner da Paxlegal. Mais do que uma mudança, o advogado vê o novo desafio como a oportunidade de construir um projeto com identidade própria, capaz de combinar excelência jurídica, inovação e tecnologia e de afirmar Portugal como uma plataforma de referência para o mundo de língua portuguesa.

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Vai começar uma nova etapa, o que o levou a aceitar este novo desafio na Paxlegal?

Há momentos na carreira em que não estamos propriamente a mudar de caminho. Estamos a dar consequência a uma visão que fomos construindo ao longo dos anos, e é isso que sinto neste momento. A decisão não nasce de uma vontade de romper com o passado. O meu percurso anterior foi extraordinariamente importante para aquilo que sou hoje. Esta mudança nasce da vontade de levar para o futuro tudo o que aprendi e, ao mesmo tempo, de construir algo mais próximo da visão que tenho há muitos anos sobre a advocacia.

Há cerca de 15 anos escrevi, nesta mesma revista, que Portugal tem condições para ser muito mais do que um mercado jurídico periférico. Pode ser um verdadeiro centro de interesses da indústria legal. Temos talento, localização, qualidade de vida e capacidade empresarial. Temos também uma enorme vantagem estratégica: uma língua falada por centenas de milhões de pessoas. Acredito numa advocacia pensada em Portugal, em português, mas com vocação para o mundo. Aceitei este desafio porque encontrei um projeto e pessoas que partilham essa ambição.

O que procura nesta nova etapa que sentia que já não encontrava no projeto anterior?

Não vejo esta mudança como a procura de algo que me faltava. Vejo-a como o passo natural de quem chegou a uma fase diferente da carreira. Hoje procuro sobretudo três coisas: escala, visão e capacidade de construir. Há 15 ou 20 anos estava muito mais concentrado na dimensão técnica da profissão e na necessidade de afirmar uma carreira.

Hoje vejo a advocacia de uma forma mais ampla. Uma sociedade de advogados é ao mesmo tempo uma organização de pessoas, uma empresa de conhecimento, uma marca, uma plataforma de relacionamento e, cada vez mais, uma empresa tecnológica. Procuro um projeto que não se limite a acompanhar a transformação do setor e que tenha ambição para a antecipar. Não acredito que o futuro pertença necessariamente às maiores sociedades. Pertencerá às que melhor compreenderem o que os clientes vão precisar antes de eles próprios o saberem.

Vai assumir o cargo de co-managing partner. O que significa, para si, ser líder de uma sociedade de advogados em 2026? E que tipo de liderança quer imprimir à Paxlegal?

Significa tudo fazer para que as pessoas que fazem parte dela queiram construir algo que ainda não existe. Uma sociedade de advogados não pode ser apenas uma soma de excelentes advogados. Tem de ter uma cultura, uma identidade e uma visão comum. Uma liderança partilhada reforça precisamente isso, porque ninguém constrói sozinho nada de verdadeiramente relevante.

A liderança que quero imprimir assenta em três palavras: exigência, confiança e liberdade. Exigência, porque a excelência não acontece por acaso. Confiança, porque ninguém constrói nada relevante sozinho. Liberdade, porque os melhores profissionais precisam de espaço para pensar, criar e assumir responsabilidades.

Quero também uma liderança muito orientada para o futuro. O advogado continuará a ser insubstituível na compreensão do contexto, no julgamento, na estratégia e na relação humana. Mas a forma como produzimos conhecimento jurídico, gerimos informação e entregamos valor ao cliente vai mudar radicalmente. Uma sociedade que não compreenda isto estará provavelmente a gerir o presente enquanto outras constroem o futuro.

Já teve uma experiência de liderança muito cedo na carreira, quando fundou a Vieira Advogados, que depois integrou a Antas da Cunha Ecija. O que aprendeu entretanto sobre gestão de pessoas, crescimento e liderança que hoje faria de forma diferente?

Aprendi, sobretudo, que uma organização nunca cresce mais depressa do que a sua cultura. Quando somos jovens temos tendência para acreditar que vontade, competência e trabalho chegam. São fundamentais, mas não chegam.

Hoje daria muito mais importância à construção da equipa, à definição clara de responsabilidades e aos processos. Acima de tudo, daria importância à criação de uma cultura que não dependa de uma ou duas pessoas. Também aprendi que liderar não significa ter sempre a resposta. Muitas vezes significa saber fazer as perguntas certas e reunir à nossa volta pessoas melhores do que nós em determinadas matérias. E há uma coisa que o tempo nos ensina: a velocidade é importante, mas a direção é mais importante.

A mudança acontece num mercado da advocacia cada vez mais competitivo e em transformação. A Paxlegal pretende crescer, diferenciar-se ou mudar de posicionamento? Qual é a sua ambição para a sociedade nos próximos três a cinco anos?

Crescer é importante, mas só faz sentido se for um crescimento com identidade. A ambição é, antes de mais, a diferenciação. Durante muito tempo, a vantagem competitiva de uma sociedade estava no conhecimento técnico e na reputação dos seus advogados. Isso continuará a ser indispensável, mas já não chega. Hoje temos de acrescentar tecnologia, dados, eficiência, experiência do cliente, capacidade internacional e uma cultura de inovação.

Há uma distinção importante a fazer: tecnologia não é estratégia. Comprar tecnologia é relativamente fácil. Difícil é transformá-la numa forma diferente de trabalhar, de pensar e de servir o cliente. A sociedade preparada para o futuro será a que conseguir combinar o melhor da tradição da advocacia (independência, ética, conhecimento e confiança) com o melhor que a tecnologia pode oferecer.

Nos próximos três a cinco anos, gostaria que fôssemos reconhecidos como uma sociedade com identidade própria no mercado, onde pessoas muito boas queiram trabalhar e onde clientes exigentes sintam que recebem um serviço verdadeiramente diferenciador. Gostaria também que déssemos passos sérios para afirmar Portugal como plataforma de excelência jurídica para o mundo de língua portuguesa.

Já viveu duas mudanças de escala importantes: primeiro, ao passar de uma sociedade própria para uma estrutura maior e internacional, e agora ao assumir um papel de liderança numa nova sociedade. O que é mais difícil: construir um projeto de raiz ou transformar um projeto que já existe?

São desafios diferentes. Construir de raiz dá uma liberdade extraordinária, porque podemos definir a cultura, os princípios e a direção. Mas também tem o peso de começar praticamente tudo do zero. Transformar uma organização que já existe exige outra capacidade: respeitar o que funciona, perceber o que precisa de mudar e fazer essa transformação sem destruir valor.

As duas mudanças de escala que vivi ensinaram-me precisamente isso: transformar não significa destruir. Não vejo o meu percurso como uma sucessão de capítulos que se anulam uns aos outros. Vejo-o como uma construção. Cada experiência deixou alguma coisa, e a próxima etapa será necessariamente feita com tudo o que aprendi nas anteriores.

Uma das suas marcas profissionais tem sido a ligação entre Direito, tecnologia e negócio. Entre blockchain, Web3, smart contracts, tokenização, LegalTech, quais destas áreas acredita que vão deixar de ser “nichos tecnológicos” para passar a fazer parte do quotidiano das empresas?

Acredito que as tecnologias que vão vingar são as que deixarem de ser notícia e passarem a ser infraestrutura. Com o blockchain vai acontecer precisamente isso: as empresas vão usá-lo sem falar dele, tal como hoje ninguém fala dos protocolos que fazem a internet funcionar. O termo “Web3” talvez desapareça, mas muitas das ideias que lhe estão associadas vão ficar.

A tokenização é, na minha opinião, a área com maior potencial de entrar no quotidiano empresarial. Pode transformar a forma como se representam, transacionam e financiam ativos, desde o imobiliário a instrumentos financeiros e a direitos de propriedade intelectual. Os smart contracts vão acompanhar esse movimento, sobretudo na automatização da execução de obrigações. Mas é importante lembrar que um smart contract só é tão bom quanto o contrato e o enquadramento jurídico que lhe estão por trás.

Quanto à LegalTech, já não é um nicho. Com a inteligência artificial, a questão deixou de ser se a tecnologia vai mudar a advocacia. A questão é como cada sociedade vai transformar a tecnologia numa forma diferente de trabalhar e de servir o cliente.

Na sua área, tecnologia e regulação estão constantemente a correr uma atrás da outra. O legislador consegue acompanhar a velocidade da inovação? E onde vê hoje os maiores “buracos” regulatórios em Portugal e na Europa?

É muito difícil que a legislação acompanhe, em tempo real, tecnologias que evoluem em ciclos de meses. Mas talvez essa não seja sequer a pergunta certa. O Direito não precisa de prever todas as tecnologias. Precisa de criar princípios suficientemente sólidos para continuarem válidos quando a tecnologia muda. O desafio está no equilíbrio entre segurança jurídica e capacidade de inovação. Se regularmos cedo demais e de forma rígida demais, podemos matar a inovação. Se regularmos tarde demais, deixamos empresas e cidadãos expostos.

Os maiores “buracos” estão no novo paradigma da decisão autónoma. A digitalização transformou a forma como as empresas operam, e a inteligência artificial começa agora a transformar a forma como decidem. Quem responde por uma decisão tomada por um sistema autónomo? Como se determina a responsabilidade quando vários sistemas de IA interagem entre si? Como se protege a propriedade intelectual quando as máquinas aprendem com quantidades gigantescas de informação? Como se assegura transparência quando nem sempre conseguimos explicar o processo que levou a uma decisão? E, sobretudo, até onde queremos que a máquina decida?

Na Europa existe uma preocupação enorme e legítima com direitos fundamentais, privacidade, transparência e proteção do cidadão. Mas temos de garantir que essa ambição regulatória não faz da Europa um excelente legislador e um fraco competidor tecnológico. Portugal tem aqui uma oportunidade. Somos suficientemente pequenos para sermos ágeis e suficientemente sofisticados para sermos relevantes.

Tem também uma forte experiência em compliance e em matérias de responsabilidade empresarial. Com o aumento da regulação tecnológica e da pressão sobre as empresas, o compliance está a tornar-se uma função estratégica ou corre o risco de ser visto apenas como mais uma camada burocrática?

O verdadeiro compliance deixou há muito de ser uma função burocrática. Quando bem estruturado, é uma ferramenta de gestão de risco, de reputação e até de criação de valor. O risco surge quando é tratado como uma checklist, e é um risco que cresce à medida que aumenta a regulação tecnológica.

As empresas não precisam apenas de saber o que não podem fazer. Precisam de saber como podem fazer o que querem fazer, dentro de um quadro de risco aceitável. É aí que o advogado tem uma oportunidade extraordinária: deixar de ser visto como alguém que identifica problemas e passar a ser um verdadeiro parceiro na construção de soluções.

Se daqui a três anos olhar para trás e disser “esta mudança para a Paxlegal foi um sucesso”, o que terá acontecido para chegar a essa conclusão?

Não mediria o sucesso apenas em dimensão, faturação ou número de pessoas. Esses indicadores são importantes, mas não chegam. Considerarei esta etapa um sucesso se tivermos construído uma organização onde pessoas muito boas queiram trabalhar, onde clientes exigentes sintam que recebem um serviço verdadeiramente diferenciador e que tenha uma identidade própria no mercado.

Gostaria, sobretudo, de olhar para trás e perceber que aquilo que estamos a construir ajudou a mudar alguma coisa na forma como a advocacia portuguesa se apresenta ao mercado. Tenho uma ambição antiga: que Portugal possa ser uma plataforma de excelência jurídica para o mundo de língua portuguesa. Se dermos passos sérios nessa direção, considerarei que fizemos um bom trabalho.

Ao longo da sua carreira, já teve várias oportunidades para escolher o caminho aparentemente mais seguro e acabou por escolher projetos de mudança e empreendedorismo. O que é que ainda o entusiasma profissionalmente e o faz aceitar um desafio como este?

A possibilidade de construir. Sempre fui mais motivado pela criação do que pela manutenção. Gosto de chegar a um lugar e pensar: “E se fizéssemos isto de outra maneira?” É provavelmente uma característica que me acompanha desde o início da carreira.

Com a idade mudou uma coisa: hoje tenho muito mais consciência de que não construímos nada verdadeiramente relevante sozinhos. O entusiasmo vem de juntar pessoas boas, ideias fortes e uma visão de longo prazo. Continuo a gostar profundamente de ser advogado. Mas hoje interessa-me também pensar no que a advocacia pode ser daqui a 10 ou 20 anos. Não quero apenas exercer a profissão. Quero participar na construção do seu próximo capítulo.

Qual foi o melhor conselho que lhe deram ao longo da sua carreira?

Curiosamente, alguns dos melhores ensinamentos não chegaram sob a forma de conselho. A minha passagem pela Antas da Cunha Ecija foi extraordinária, uma experiência profissional e humana muito importante, pela qual guardo uma enorme gratidão. Devo um agradecimento particular a Fernando Antas da Cunha, pela confiança que depositou em mim ao convidar-me para sócio da área de prática de Economia Digital e pela elevação que sempre pautou a sua atuação. Foi uma demonstração de confiança que não esqueço e que muito me honrou.

O maior ensinamento que retiro dessa experiência é este: as pessoas que nos ajudam a crescer profissionalmente não são as que nos dizem sempre que temos razão. São as que nos desafiam a pensar maior. É isso que levo para esta nova etapa. Não quero apagar o que ficou para trás. Quero construir a partir daí.

Há uma convicção que trago comigo há cerca de vinte anos: Portugal pode ser um centro de interesses da indústria legal, com uma advocacia pensada em Portugal, feita em português e capaz de servir o mundo. Acredito genuinamente que esse futuro é possível. E talvez a melhor altura para começar a construí-lo seja precisamente agora.