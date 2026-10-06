Orçamento do Estado 2027

“A prioridade é baixar o IRS e o ISP” no Orçamento do Estado para 2027premium

A Iniciativa Liberal vai concentrar a sua intervenção no OE2027 no alívio fiscal sobre famílias e empresas, com propostas para baixar o IRS e o ISP, revela a presidente do partido, Mariana Leitão

Com o custo de vida a continuar a pressionar as famílias, a Iniciativa Liberal (IL) vai concentrar a sua intervenção no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) no alívio da carga fiscal sobre os portugueses. Em entrevista ao ECO, Mariana Leitão garante que o partido voltará a propor uma descida "substancial" e uma"simplificação do IRS", considerando excessiva a complexidade atual do imposto e defendendo um sistema menos penalizador para quem trabalha.

A segunda prioridade será o ISP, com a IL a querer transformar a sua recomendação para baixar este imposto num projeto de lei no âmbito do Orçamento. Mariana Leitão considera que a…

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