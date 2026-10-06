Com o custo de vida a continuar a pressionar as famílias, a Iniciativa Liberal (IL) vai concentrar a sua intervenção no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) no alívio da carga fiscal sobre os portugueses. Em entrevista ao ECO, Mariana Leitão garante que o partido voltará a propor uma descida "substancial" e uma"simplificação do IRS", considerando excessiva a complexidade atual do imposto e defendendo um sistema menos penalizador para quem trabalha.

A segunda prioridade será o ISP, com a IL a querer transformar a sua recomendação para baixar este imposto num projeto de lei no âmbito do Orçamento. Mariana Leitão considera que a…