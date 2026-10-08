Eliana de Almeida Pinto, juíza secretária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, defende que a redução das pendências não passa por aumentar a pressão sobre juízes.

A desembargadora Eliana de Almeida Pinto, juíza secretária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, defende que a redução das pendências nos TAF não passa por aumentar a pressão sobre os juízes, mas por reforçar meios, simplificar procedimentos e corrigir a desigualdade histórica face à jurisdição comum.

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Critica a falta de investimento e alerta para o impacto das falhas da Administração Pública na litigância, dando como exemplo os milhares de processos relacionados com a AIMA. Defende que novas medidas legislativas deveriam ser acompanhadas por uma avaliação do impacto na justiça administrativa e fiscal. Defende ainda maior especialização dos tribunais, nomeadamente através da criação de um Tribunal do Urbanismo e do Ordenamento do Território. E deixa uma crítica política de fundo: “fixar prazos por lei é fácil, mas cumpri-los exige juízes e recursos que o Estado continua a não disponibilizar.”

A redução das pendências pode ser conseguida sem aumentar a pressão sobre os juízes?

Pode, desde que se melhorem as condições em que trabalham: organização, apoio técnico, oficiais de justiça em número adequado, sistemas informáticos fiáveis e procedimentos mais simples. A resistência física dos juízes não pode continuar a ser uma rubrica oculta do Orçamento do Estado. Dotar os Tribunais que julgam o Estado é uma escolha dos sucessivos governos e aqui, da esquerda à direita, a falta de investimento real está ao nível da denegação de justiça.

Há uma desigualdade histórica de meios entre a jurisdição comum e a administrativa e fiscal que exige uma resposta séria. O próprio CSTAF assinalou que os Tribunais Centrais Administrativos enfrentam volumes processuais semelhantes aos de vários tribunais da Relação, dispondo de cerca de um quarto dos desembargadores. Esta comparação refere-se à segunda instância, mas ilustra bem a dimensão do problema. A proteção do cidadão tem de merecer igual investimento quando o seu adversário é outro particular e quando é o Estado.

O relatório de atividades do CSTAF do ano de 2025 apresenta um exemplo concreto: os quadros dos Tribunais Centrais Administrativos permaneciam fixados por uma portaria de 2017, apesar do crescimento do serviço. O Conselho identificou a necessidade de, pelo menos, mais 60 desembargadores. Uma carência desta dimensão não se resolve pedindo aos mesmos juízes que acelerem.

A resistência física dos juízes não pode continuar a ser uma rubrica oculta do Orçamento do Estado. Dotar os Tribunais que julgam o Estado é uma escolha dos sucessivos governos e aqui, da esquerda à direita, a falta de investimento real está ao nível da denegação de justiça”

Há o risco de as metas de produtividade acabarem por prejudicar a qualidade das decisões?

Há, se forem utilizadas cegamente. Uma decisão judicial exige estudo, apreciação da prova, contraditório e fundamentação. Contar processos é necessário; julgar que essa contagem explica tudo é atribuir à folha de cálculo uma competência que ela não tem.

O relatório de 2025 é claro: os objetivos respeitam à justiça enquanto sistema. E o despacho que iniciou a sua definição determina que se considerem os meios disponíveis, a carga processual e a realidade de cada tribunal, recordando que os objetivos não podem condicionar o conteúdo das decisões. E a valorização superior que é dado à prolação de decisões judiciais em processos com mais de cinco anos mostra que o CSTAF não olha para a redução de pendências cegamente.

Uma gestão responsável deve identificar atrasos, corrigir desequilíbrios e apoiar a resolução dos processos mais difíceis. Se premiarmos apenas a quantidade, podemos criar um incentivo perverso para deixar para depois precisamente os processos mais complexos — e, muitas vezes, os mais antigos.

Precisamos de exigência e de prestação de contas. Precisamos também de avaliar a qualidade da resposta e as condições em que é produzida. O cidadão tem direito a uma decisão bem fundamentada em tempo útil: tanto perde com uma decisão precipitada como com uma decisão que chega quando já pouco pode proteger.

O problema dos TAF começa nos tribunais ou na própria Administração Pública? Quantos processos poderiam ser evitados se a Administração decidisse melhor e mais depressa?

Uma parte importante começa antes de o processo chegar ao tribunal. Quando a Administração não responde, decide sem fundamentação suficiente ou mantém uma ilegalidade que poderia corrigir, até por saber que existe já jurisprudência assente sobre a matéria, transforma um problema administrativo num litígio judicial.

O cidadão acaba por precisar de um juiz para conseguir que um serviço público faça o seu trabalho.

O relatório de atividades do CSTAF de 2025 oferece um exemplo expressivo: em 2025, entraram no TAC de Lisboa 91 876 intimações para proteção de direitos, liberdades e garantias, na sua grande maioria relacionadas com a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros. No conjunto do tribunal, findaram 17 280 processos, mas entraram 96 510. Estes números ajudam a perceber os limites de uma resposta assente apenas no esforço judicial.

Pedir aos tribunais que resolvam indefinidamente as consequências da inação estrutural administrativa, sem corrigir essa inação, é uma política muito económica no início e caríssima no resultado.

Há uma contradição entre pedir mais celeridade aos tribunais e continuar a sobrecarregá-los com processos que resultam de falhas da Administração?

Há, e é evidente. Os tribunais administrativos e fiscais são o garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos perante o Estado. Por isso, sempre que se destrói um serviço público, ou sempre que os governos o tornam ineficiente, isso tem um impacto de curto prazo nestes tribunais: é a eles que as pessoas recorrem quando a Administração deixa de responder. Até certo ponto, é o sistema a funcionar como deve.

Coisa diferente é quando isso acontece de modo estrutural, quando está em causa a destruição e a disfuncionalidade total de um serviço. Aí sabe-se de antemão que o problema se vai deslocar para os tribunais. Essas opções políticas deviam, por isso, ser precedidas de estudos de impacto na justiça, já que são os tribunais que vão receber o problema, tendo de de ser dotados dos meios adequados. Não se pode pedir celeridade a quem se entrega, sem aviso e sem meios, o passivo estrutural de um serviço administrativo do Estado.

A reforma está pensada para resolver as pendências que existem hoje ou sobretudo para impedir que se acumulem novas pendências no futuro?

A reforma que pedimos ao Governo não foi pensada apenas para o passivo de hoje: foi pensada numa evolução até 2040. Esse horizonte só se mantém se, entretanto, não forem tomadas outras medidas legislativas que venham a alterar o volume processual estudado e esperado nestes tribunais até 2040, como já sucedeu com a alteração da lei de processo do Tribunal de Contas.

É por isso que defendo que devia ser obrigatório que cada medida legislativa na área administrativa e tributária fosse acompanhada de uma ficha de impacto na jurisdição. Sem ela, qualquer planeamento fica à mercê da lei seguinte.

É por isso que defendo que devia ser obrigatório que cada medida legislativa na área administrativa e tributária fosse acompanhada de uma ficha de impacto na jurisdição. Sem ela, qualquer planeamento fica à mercê da lei seguinte.

O peso dos processos da AIMA pode alterar, a prazo, a própria natureza dos TAF?

Não. A natureza dos tribunais é a mesma. O que o peso dos processos AIMA impõe é a criação de juízos especializados para julgar este tipo de pedidos, dotados de mais meios. Lá está, a existência de uma ficha de impacto provável na jurisdição administrativa e fiscal permite antecipar problemas, evitando que o Estado ande sistematicamente atrás do prejuízo.

Há processos que estejam a ficar “escondidos” atrás da prioridade dada à imigração?

Estes processos têm natureza urgente por força da lei; a prioridade não é uma escolha dos tribunais. Faltam juízes para responder a uma procura que não foi planeada nem prevista na jurisdição, e a consequência é a que se adivinha: os outros processos, os que correspondem à procura normal destes tribunais, estão a ser prejudicados, naturalmente.

A digitalização dos tribunais já está a produzir ganhos reais de produtividade?

Essa pergunta tem de ser feita ao Governo. A digitalização e a melhoria dos sistemas de apoio à decisão, o CITIUS e o MAGISTRATUS, são responsabilidade sua, através do IGFEJ. E esses sistemas não respondem às exigências rigorosas do CSTAF, nem no controlo estatístico, nem na facilidade de utilização pelos juízes. O CITIUS foi desenhado para a jurisdição comum e assenta, em grande medida, no processo civil. A adaptação ao CPTA e ao CPPT não tem sido fácil de compreender pelos técnicos do IGFEJ, e isso traz dificuldades acrescidas aos juízes desta jurisdição e ao acompanhamento da sua atividade pelo Conselho. Dos ganhos dessa via, os juízes guardam memória viva: a migração para o CITIUS, no final de 2025, deixou os tribunais administrativos e fiscais quase dois meses a trabalhar às apalpadelas. Seria importante que os sistemas informáticos de apoio aos senhores juízes passassem para a gestão direta dos Conselhos Superiores. São eles e os juízes quem melhor sabem do que necessitam.

Foi por isso que o CSTAF decidiu fazer por conta própria. Desenhou uma ferramenta sua de gestão e controlo da atividade, o SIGTAF. E criou o AssessorIA, um sistema de inteligência artificial de apoio ao juiz: trata grandes volumes de documentos, prepara o relatório da decisão, ajuda a pesquisar a prova documental com extremo rigor e transcreve as audiências finais. Em breve ligar-se-á a toda a jurisprudência nacional e europeia, dentro do âmbito do objeto do litígio. O juiz continua a decidir sozinho; deixa é de perder o tempo que hoje gasta em tudo o que não é decidir.

Portanto, ganhos reais há: os que fizemos por conta própria. Os outros, continuamos a aguardá-los.

É possível falar em verdadeira celeridade nos TAF enquanto um cidadão continuar a esperar meses ou anos por uma decisão sobre um ato da Administração?

Meses? Nem nos tribunais comuns um litígio tem a duração média de meses (a não ser as ações cautelares), nem em Portugal nem na Europa. Na Alemanha são 389 dias. Em Itália, 483, quando um ano antes eram 595. Em França, os tribunais administrativos decidem em cerca de onze meses, com mais de 330 mil processos entrados por ano, metade deles de estrangeiros também. Em Espanha, a primeira instância do contencioso anda pelos doze meses.

Os objetivos que foram fixados pelo CSTAF são claros. Qualquer cidadão pode ver em que ano vai o seu tribunal, pois temos tudo publicado no site oficial: há juízos cuja meta é findar os processos entrados até 2017 ou 2018, e outros que já estão a decidir os de 2023 e 2024. O que mudou com a nova Presidência do senhor Juiz Conselheiro Jorge Aragão Seia é que a demora deixou de ser uma fatalidade e passou a ter calendário. Os processos urgentes cumprem os prazos legais, há tribunais em que a prova passou a ter de ser agendada com um máximo de seis meses de antecedência, e a meta do triénio é que, em 2028, não haja na primeira instância processos entrados antes de 2024. Cumpri-la depende do esforço dos juízes, que está à vista, e dos meios, que não dependem deles. Mas é justo dizê-lo, os juízes estão a fazer um esforço Hercúleo.

O que é que os números das pendências não mostram? Há processos que, apesar de formalmente resolvidos, continuam a exigir demasiado tempo e recursos dos tribunais?

Na estatística, uma intimação contra a AIMA e um litígio de contratação pública com milhares de páginas valem o mesmo: um. Também não mostram o que acontece depois da sentença. Um processo findo na primeira instância segue, muitas vezes, em recurso para um tribunal central. E um processo ganho pelo cidadão pode regressar como execução, porque a Administração nem sempre cumpre o que o tribunal decidiu; em 2025, o próprio CSTAF teve de emitir centenas de ordens de pagamento ao abrigo do artigo 172.º do CPTA.

O inverso também é verdade: entre os processos AIMA pendentes há pedidos que a agência entretanto resolveu sem avisar o tribunal. Temos, portanto, processos resolvidos que continuam a dar trabalho e processos pendentes que já não deviam existir. A estatística não distingue uns dos outros.

Os TAF têm capacidade para responder a novas áreas de litigância, como inteligência artificial, ambiente ou contratação pública, sem comprometer a resposta aos processos que já têm em mãos?

Capacidade, têm de sobra. A jurisdição administrativa e fiscal tem juízes de elevada craveira intelectual e grande competência técnica. O que não têm é tempo. O peso processual que transportam aos ombros é absolutamente diferente do dos colegas da jurisdição comum, e esse peso acaba por esmagar o tempo da justiça. Ora, o tempo da justiça não é um luxo: é o tempo necessário para o aprimoramento técnico e para a ponderação que as matérias novas e complexas mais exigem.

Quanto à inteligência artificial, se houve jurisdição no país que enfrentou primeiro esse desafio, foi esta. Os tribunais administrativos e fiscais foram os primeiros a aprovar uma Carta Ética para a utilização da inteligência artificial e os primeiros a dispor de um assistente de IA de apoio à atividade dos juízes. Enquanto outros discutiam o tema, nós já o tínhamos regulado e posto a funcionar.

Quanto à especialização, os resultados são positivos, e é altura de dar o passo seguinte. Podia avançar-se para a criação de um grande tribunal de primeira instância, de competência nacional, para decidir todos os processos de urbanismo e de planeamento urbano: um Tribunal do Urbanismo e do Ordenamento do Território. A jurisdição comum tem tribunais de competência territorial alargada para a propriedade intelectual e para a concorrência. Não se vê por que razão o território, onde se joga o investimento, a habitação e o ambiente, há de merecer menos.

Os tribunais administrativos e fiscais são o garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos perante o Estado. Por isso, sempre que se destrói um serviço público, ou sempre que os governos o tornam ineficiente, isso tem um impacto de curto prazo nestes tribunais: é a eles que as pessoas recorrem quando a Administração deixa de responder. Até certo ponto, é o sistema a funcionar como deve.

Existe hoje uma diferença demasiado grande entre aquilo que o legislador espera dos TAF e os meios que lhes são efetivamente disponibilizados?

Existe, e mede-se. O legislador espera decisões em prazo razoável, e o Governo aprovou agora um prazo de 18 meses para as ações até 15 mil euros. O que disponibiliza é isto: um quadro de 217 lugares na primeira instância, fixado em 2017, para perto de 300 juízes em funções; um quadro de segunda instância com a mesma idade (de 2017 também); 37 desembargadores no TCA Sul, contra 140 na Relação de Lisboa; e seis assessores, no final de 2025, para toda a jurisdição.

Propusemos 320 lugares na primeira instância e mais 60 desembargadores. Fixar prazos por lei é fácil e não custa dinheiro. Mas, os prazos cumprem-se com juízes, e esses custam. Enquanto a lei continuar a pedir aos tribunais o que o orçamento lhes recusa, a diferença não é um acaso: é uma escolha.