“Acho muito difícil que venhamos a aumentar o valor” dos direitos televisivos

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“Acho muito difícil que venhamos a aumentar o valor” dos direitos televisivospremium

O CFO da FC Porto SAD antecipa um resultado operacional positivo este ano, prepara o Centro de Alto Rendimento de 40 milhões e vê na centralização dos direitos de TV um risco para os grandes.

Antes de a bola rolar nas quatro linhas, a Liga dos Campeões já vale cerca de 42 milhões de euros ao FC Porto. É o que a UEFA paga só pela presença na fase de liga, quase o dobro dos 23,8 milhões que toda a campanha da Liga Europa rendeu em 2025/26 ao FC Porto, com quartos-de-final incluídos.

Para José Pedro Pereira da Costa, administrador financeiro da FC Porto SAD, essa verba cobre a maior parte do défice operacional de 50 milhões, que o gestor detalhou na segunda parte da…

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