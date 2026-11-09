“Acho muito difícil que venhamos a aumentar o valor” dos direitos televisivos

Antes de a bola rolar nas quatro linhas, a Liga dos Campeões já vale cerca de 42 milhões de euros ao FC Porto. É o que a UEFA paga só pela presença na fase de liga, quase o dobro dos 23,8 milhões que toda a campanha da Liga Europa rendeu em 2025/26 ao FC Porto, com quartos-de-final incluídos.

Para José Pedro Pereira da Costa, administrador financeiro da FC Porto SAD, essa verba cobre a maior parte do défice operacional de 50 milhões, que o gestor detalhou na segunda parte da…