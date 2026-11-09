“Acreditamos que esta emissão obrigacionista vai ser um sucesso”

Quando a atual administração chegou ao Dragão, em maio de 2024, a SAD azul e branca encontrava-se numa situação financeira aflitiva que se refletia em pagamentos de juros “de dois dígitos” por receita adiantada sobre direitos televisivos que só receberia anos depois. O cheque de 43 milhões entrava nas contas, mas na tesouraria “entrava zero”.

Dois anos e meio mais tarde, sob a presidência de André Villas-Boas, essa dívida está amortizada, os encargos financeiros caíram de 30 milhões para cerca de 23 milhões de euros por ano…