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“Acreditamos que esta emissão obrigacionista vai ser um sucesso”premium

José Pedro Pereira da Costa, CFO da FC Porto SAD, quer ir além dos 40 milhões anunciados na operação que está a decorrer. A meta são 55 milhões para pagar a totalidade da dívida que vence em dezembro.

Quando a atual administração chegou ao Dragão, em maio de 2024, a SAD azul e branca encontrava-se numa situação financeira aflitiva que se refletia em pagamentos de juros “de dois dígitos” por receita adiantada sobre direitos televisivos que só receberia anos depois. O cheque de 43 milhões entrava nas contas, mas na tesouraria “entrava zero”.

Dois anos e meio mais tarde, sob a presidência de André Villas-Boas, essa dívida está amortizada, os encargos financeiros caíram de 30 milhões para cerca de 23 milhões de euros por ano…

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