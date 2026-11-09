José Pedro Pereira da Costa, CFO da FC Porto SAD, quer ir além dos 40 milhões anunciados na operação que está a decorrer. A meta são 55 milhões para pagar a totalidade da dívida que vence em dezembro.
Quando a atual administração chegou ao Dragão, em maio de 2024, a SAD azul e branca encontrava-se numa situação financeira aflitiva que se refletia em pagamentos de juros “de dois dígitos” por receita adiantada sobre direitos televisivos que só receberia anos depois. O cheque de 43 milhões entrava nas contas, mas na tesouraria “entrava zero”.
Dois anos e meio mais tarde, sob a presidência de André Villas-Boas, essa dívida está amortizada, os encargos financeiros caíram de 30 milhões para cerca de 23 milhões de euros por ano…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
“Acreditamos que esta emissão obrigacionista vai ser um sucesso”
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários