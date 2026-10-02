Orçamento do Estado 2027

“Afasto, neste momento, um cenário de Orçamento em duodécimos”premium

O líder do PS, José Luís Carneiro, vai propor aos órgãos do partido a abstenção no Orçamento do Estado para 2027, depois de Montenegro ter assegurado as quatro condições impostas pelo partido.

A poucos dias da entrega do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), José Luís Carneiro afasta, para já, um cenário de chumbo da proposta e de Governo em duodécimos, garantindo que a intenção do PS é propor aos órgãos do partido a "abstenção. Em entrevista ao ECO, o secretário-geral socialista justifica a posição com os compromissos assumidos por Luís Montenegro em torno da revisão constitucional, das pensões, do projetos inacabados do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos apoios às autarquias afetadas pelas tempestade.

Carneiro concorda com a posição do Presidente da República, António José Seguro, que não tenciona dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas em caso de chumbo do Orçamento do Estado.…

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