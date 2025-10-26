A Europa chegou tarde à IA e já não vai conseguir acompanhar o investimento que tem vindo a ser feito pelos EUA ou China nesta tecnologia, considera Daniela Braga, CEO da Defined.ai.
Membro do Comité de Acompanhamento da Agenda Nacional para a Inteligência Artificial (IA), Daniela Braga não poupa críticas aos modelos de linguagem em grande escala (LLM, na sigla em inglês) como o americano ChatGPT ou o chinês DeepSeek. “Desde 2022 [ano em que a OpenAI lançou o ChatGPT), tem que se assumir que qualquer conteúdo que se ponha na internet vai ser roubado por alguém”, acusa a fundadora e CEO da Defined.ai, chamada pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para contribuir para a estratégia de IA do país. Para a empreendedora, cuja empresa — com cerca de 120 trabalhadores, com escritórios em Seattle, nos EUA, e em Lisboa — atua no fornecimento de dados para o treino de modelos de IA, os
