“Ainda existem espaços para continuar a crescer o negócio segurador em Portugal”

Sonia Latorre, acredita no crescimento do negócio das seguradoras BNP Paribas Cardif em Portugal. Procura novas parcerias para juntar a outras como Toyota, VW ou Sonae.

A BNP Paribas Cardif é a seguradora do grupo BNP Paribas especializada em seguros de proteção, com forte tradição na proteção associada ao crédito. O seu modelo é sobretudo B2B2C (business to business to consumer) e, neste processo, a Cardif desenvolve a solução seguradora, assegura tecnologia, gestão de produto e processos, enquanto bancos, financeiras e outros parceiros a distribuem aos seus clientes. Entre os parceiros em Portugal estão Cetelem e Cofidis, no crédito ao consumo, Volkswagen e Toyota, na mobilidade, Universo/Sonae, no retalho e crédito, e Ageas, com quem mantém uma relação através de um acordo de resseguro em seguros de proteção de pagamentos.

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A operação ibérica é liderada por Sonia Latorre, CEO de Espanha e Portugal desde fevereiro de 2026, atuária com mais de 20 anos de experiência no setor segurador e percurso internacional em desenvolvimento de negócio, transformação, risco, reservas e solvência. À escala mundial, a BNP Paribas Cardif registou 40,5 mil milhões de euros de prémios brutos emitidos em 2025, um crescimento anual de 12%, e tinha ainda 302 mil milhões de euros em ativos sob gestão – o PIB em Portugal foi 308 milhões – e presença em 30 países. Em Portugal, a Cardif é o 20º maior grupo segurador, com 46 milhões de prémios em 2025.

Em entrevista a ECOseguros, Sonia Latorre explica o que quer fazer a BNP Paribas Cardif.

Qual é a importância de Portugal para a operação ibérica da BNP Paribas Cardif?

Portugal é estratégico para a operação ibérica porque vemos aqui um mercado em crescimento. A BNP Paribas Cardif está presente em Portugal desde 1998 e registou, em 2025, cerca de 58 milhões de euros em negócio. Acreditamos firmemente que existem ainda espaços para continuar a crescer. A Ibéria é um dos mercados mais importantes dentro da Europa e a operação integra Espanha e Portugal. Em Espanha temos um crescimento mais sustentado, devido ao contexto económico, enquanto Portugal está agora a ganhar maior dinamismo e o setor segurador começa a assumir um protagonismo crescente.

Qual o peso de Portugal dentro da BNP Paribas Cardif a nível mundial?

A BNP Paribas Cardif é uma seguradora global com um modelo B2B2C, no qual a interação com os parceiros e o crescimento através das suas redes de distribuição são muito importantes. Portugal é um mercado pequeno à escala mundial, mas é relevante dentro da operação ibérica.

Existem diferenças importantes entre Portugal e Espanha na forma como a Cardif pode desenvolver o negócio?

As redes de distribuição são diferentes nos dois mercados. Em Espanha temos acordos muito importantes entre os bancos e as seguradoras cativas que fazem parte dos grupos bancários, o que torna mais difícil para a Cardif entrar em determinadas áreas. Em Portugal, esse negócio das seguradoras cativas está menos desenvolvido e encontramos mais oportunidades para prestar serviços aos nossos parceiros, nomeadamente em áreas como proteção de rendimento e proteção de crédito.

A BNP Paribas Cardif tornou-se o maior acionista da Ageas. O que muda na estratégia da Cardif em Portugal?

A Ageas e a Cardif têm uma relação de longo prazo, sobretudo ao nível dos grupos. Para nós, em Portugal, a operação não muda. Continuamos a prestar serviço aos clientes da Ageas através dos nossos produtos e a trabalhar para reforçar esta relação, colocando sempre os clientes no centro.

Quais são as expectativas para o crescimento do negócio em Portugal nos próximos três a cinco anos?

Temos muitas expectativas de continuar a crescer em Portugal, não apenas com os parceiros que já temos, mas também abrindo novas possibilidades e estabelecendo conversações com outros parceiros. Queremos garantir que a nossa proposta de valor se encaixa e reforça a proposta de valor dos nossos potenciais parceiros, identificando os espaços que existem no mercado. Acreditamos que há oportunidades na banca, no crédito ao consumo, na mobilidade, no retalho e nos canais digitais.

A banca continua a ser um canal com potencial de crescimento de seguros em Portugal?

Sim e não pensamos apenas nos bancos pequenos, embora estes representem uma oportunidade para acompanhar o seu crescimento. Existem também oportunidades junto de bancos mais digitais. Os comportamentos dos clientes estão a mudar, os bancos estão a mudar e a forma como nos relacionamos também está a mudar. Temos, por isso, de adaptar a nossa proposta de valor para que os nossos parceiros possam estar mais próximos dos seus clientes. A mobilidade é um bom exemplo. Hoje, não existe apenas o financiamento de um automóvel. Há renting e outras formas de mobilidade que criam novos espaços para o setor segurador se adaptar às mudanças de comportamento.

Que segmentos apresentam maior potencial de crescimento: proteção de crédito, vida, saúde ou outros?

A Cardif é especialista em proteção de crédito, mas não podemos ficar apenas nesse segmento. Queremos diversificar o nosso portefólio de produtos para encontrar novos segmentos. O mais importante é conseguir fazer chegar o produto segurador ao cliente final e mostrar-lhe o valor de estar protegido. Seja através de proteção de rendimento, vida, saúde ou outras soluções, temos de demonstrar que o seguro acrescenta valor à vida e ao dia a dia das pessoas. Também temos de ser mais claros na informação que damos ao cliente e simplificar os processos, para que este perceba o valor da proteção. Tudo isto deve ser feito colocando o cliente no centro e cumprindo as exigências regulatórias e de governação.

Existe espaço para o desenvolvimento de microseguros e de soluções associadas a novas necessidades dos consumidores?

Sim. A principal proposta é proteger o cliente para que possa manter o seu estilo de vida, independentemente das circunstâncias. Há momentos na vida em que acontecem situações inesperadas que obrigam a fazer face a um pagamento ou que podem desestabilizar a vida de uma pessoa. É aí que entra a proteção. Se alguém fica desempregado ou enfrenta uma doença, queremos que isso não altere radicalmente o seu estilo de vida. Podemos incorporar essa proteção através de seguros ou microseguros, ou no próprio âmbito da proteção de crédito, porque uma alteração na situação profissional ou de saúde pode ter impacto direto na vida financeira.

As seguradoras precisam de reforçar a relação com o cliente e estar mais presentes ao longo de todo o contrato?

Não devem estar presentes apenas quando ocorre um sinistro. É necessário estar mais próximo do cliente e criar uma maior consciência de que estar protegido é positivo. Temos de mostrar ao cliente que é importante estar protegido e, enquanto seguradoras, não podemos falhar nessa relação. Em Espanha e Portugal, por razões culturais, pode acontecer que nem sempre exista uma confiança total no seguro. Mas isso não é apenas um problema do cliente; é também uma questão de como as seguradoras se aproximam dele.

Que papel pode desempenhar a tecnologia nessa aproximação ao cliente?

A tecnologia deve ser utilizada para estar mais perto do cliente, e não para nos afastarmos dele. Deve acrescentar valor aos processos de distribuição, de contratação e de gestão de sinistros. A tecnologia pode tornar os processos mais eficientes, mas o ser humano continuará a ser fundamental para os humanizar e para gerir os momentos mais sensíveis da forma mais humana possível.

A Cardif está interessada em aquisições, investimentos ou no reforço da sua capacidade em Portugal?

O nosso negócio é B2B2C e, por isso, a nossa principal atividade passa por conversar com outros parceiros para expandir o negócio. Nessa expansão pode estar envolvido o negócio, a tecnologia ou qualquer outro elemento que nos permita melhorar, estar mais presentes no mercado e reforçar a nossa proposta de valor.

Como avalia a concorrência no mercado ibérico, nomeadamente face à MetLife?

Em Espanha, a MetLife é um concorrente, mas não é o mais forte no nosso segmento. A Cardif tem uma posição importante, seguida de uma concorrência próxima da CNP, e depois surge a MetLife. No entanto, em outros países da Europa e também na América Latina, a MetLife tem uma presença muito mais significativa. As estratégias das grandes companhias ao nível dos grupos acabam por influenciar a forma como o negócio é desenvolvido localmente. Nós sabemos fazer muito bem aquilo que fazemos e gostamos de ser especialistas, mas também queremos crescer noutras áreas e segmentos, porque entendemos que a proteção está a evoluir e temos de evoluir com os nossos clientes e parceiros.

A entrada de fabricantes automóveis chineses na Europa representa uma oportunidade para a Cardif?

Existem muitos automóveis chineses a entrar na Europa, incluindo marcas como BYD, com preços muito competitivos e uma forte capacidade de expansão. Queremos acompanhar essa evolução, oferecendo valor acrescentado e serviços de proteção aos clientes. Essas marcas estão a chegar a Espanha e Portugal através de alguns dos parceiros que já temos e queremos reforçar a proposta de valor para que possam crescer nestes mercados — e nós possamos crescer com eles.

A evolução dos veículos elétricos e autónomos preocupa a indústria seguradora?

Os veículos autónomos vão chegar. A realidade é que chegarão e as seguradoras estão a trabalhar para antecipar os riscos que poderão trazer. Não se trata apenas de preço, responsabilidade e risco. Existem também questões legais e regulatórias. Ainda há um vazio relativamente à responsabilidade que, enquanto setor, teremos de concretizar e desenvolver. As seguradoras estão habituadas a elaborar mapas de riscos emergentes e a analisar em que momento esses riscos poderão materializar-se. Os veículos autónomos já apareciam nos mapas de riscos há cerca de 15 anos, com a expectativa de que se materializassem décadas mais tarde. Hoje estão cada vez mais próximos, mas existem também outros riscos emergentes, como mudanças de comportamento e cibersegurança. A transformação constante da sociedade afeta sobretudo a capacidade de quantificar o risco. A questão é saber qual será o prémio real associado a esses riscos e se o cliente estará preparado para assumir esse risco e pagar esse prémio.

O que oferece a Cardif a parceiros como Toyota ou Volkswagen: preço, produto ou serviço?

É tudo isso. A Cardif é especialista em acompanhar o parceiro, sobretudo na relação com os seus clientes. Cada parceiro tem um segmento de clientes específico e a nossa proposta adapta-se a cada um. Não apenas ao nível do produto, mas em toda a cadeia de processos, acrescentando valor em cada momento. Para nós, é fundamental que o cliente do nosso parceiro esteja satisfeito e compreenda o valor do que está a contratar. Essa consciência é muito importante tanto do ponto de vista regulatório como da satisfação do cliente. Se o cliente está satisfeito, volta, permanece e reconhece o valor do produto. É muito importante que o mercado compreenda o valor dos produtos de proteção, porque, se nós não lhes atribuirmos valor e o cliente não o reconhecer, esses produtos acabarão por desaparecer.

A cultura de seguro continua a ser um desafio em Portugal e Espanha?

Ainda existe uma perceção do seguro como um custo no dia a dia, como mais um recibo ou mais uma despesa. Muitas vezes, felizmente, não precisamos de utilizar o seguro. Mas, quando precisamos dele, percebemos por que razão o temos. Por isso, é importante reforçar essa consciência sobre o valor da proteção.

A estratégia passa sobretudo por conquistar novos parceiros ou aprofundar as relações existentes?

Passa pelas duas coisas. Queremos reforçar os nossos parceiros atuais, mas também encontrar novos espaços. As relações de longo prazo com os parceiros são um dos nossos principais ativos. Ao mesmo tempo, encontrar novos espaços permite-nos aprender, repensar produtos e processos, desenvolver tecnologia e incorporar novas camadas na nossa proposta de valor.

A sua formação atuarial influencia a forma como aborda o desenvolvimento comercial e de novos produtos?

As minhas competências atuariais ajudam-me a antecipar os riscos. Por vezes, numa conversa comercial, podemos identificar uma oportunidade, mas a análise atuarial mostra que existe um risco demasiado elevado para ser assumido. Ter esta perspetiva técnica permite mudar a conversa comercial e equilibrar os dois lados do negócio: risco e vendas. Acredito que esta abordagem técnica pode ajudar as organizações a identificar mais rapidamente os espaços onde é possível criar novos negócios.

Tem já a equipa que vai liderar a Cardif nos próximos anos?

Encontrei uma equipa forte, com muita experiência no negócio e conhecimento dos mercados português e espanhol. Estou muito satisfeita por ter toda esta equipa a trabalhar em conjunto. Uma das melhores coisas que temos na Cardif é precisamente o espírito de equipa e o sentido de pertença à empresa. É muito difícil alcançar os nossos objetivos sem esse espírito de equipa.