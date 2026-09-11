O diretor executivo da Startup Portugal, Miguel Aguiar, garante que a relação com a empresa cofundada por Paddy Cosgrave é de "confiança" e de "ajuda preciosa", mas há candidatos a substituir Lisboa.
A Startup Portugal, que está a comemorar uma década desde que foi criada para promover o ecossistema empreendedor, tem estado a disponibilizar informação ao Governo para conseguir continuar a conquistar a Web Summit após 2028, mas enfrenta concorrência - e não é só da Polónia. O contrato assinado com a empresa de Paddy Cosgrave para manter a conferência tecnológica em Lisboa termina daqui a dois anos e, nos últimos meses, têm surgido vários candidatos a substitutos da capital portuguesa, confirmou o diretor executivo da Startup Portugal, Miguel Aguiar.
Em entrevista ao ECO, o CEO da Startup Portugal aborda ainda o fim do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, cuja execução foi a sua principal bandeira desde que entrou na…
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