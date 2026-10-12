“Algumas profissões desaparecerão, outras terão de se reinventar”

Marta Afonso Pereira defende que o Trabalho está a ser desafiado por uma transformação acelerada das relações laborais, marcada pelo trabalho híbrido, pela IA e por novas formas de organização.

Marta Afonso Pereira entrou na Eversheds Sutherland em 2025 como sócia coordenadora do departamento de Direito Laboral e da Segurança Social. Com mais de 20 anos de experiência, a advogada presta assessoria a empresas portuguesas e internacionais em questões de direito do trabalho e da segurança social, nomeadamente em matéria de benefícios sociais (regimes de pensões e planos de opções de compra de ações), negociações coletivas de trabalho, reestruturação de empresas, pós-estruturação e transferências de pessoal, procedimentos disciplinares e recrutamento e despedimento de executivos, bem como em matéria de contencioso laboral. Sendo essas empresas de diversos setores de atividade, nomeadamente banca, seguros, fundos de investimento, serviços profissionais e consultoria, saúde, farmacêutico, transportes e automóvel.

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Em entrevista ao ECO/Advocatus, a sócia defende que o Direito do Trabalho está a ser desafiado por uma transformação acelerada das relações laborais, marcada pelo trabalho híbrido, pela inteligência artificial e por novas formas de organização. Para as empresas, o desafio passa por adaptar profissões e modelos de trabalho sem perder de vista a necessidade de preparar trabalhadores para mudanças profundas, que vão desde a forma como são recrutados e avaliados até à maneira como desempenham as suas funções, sublinha Marta Afonso Pereira.

O Direito do Trabalho está a atravessar uma transformação profunda, com trabalho híbrido, inteligência artificial, novas formas de organização e pressão sobre os modelos tradicionais de trabalho. Qual é hoje, na sua opinião, o maior desafio para as empresas nesta área?

De todas as mudanças a que assistimos, diria que a inteligência artificial é a que vai ser decisiva de forma mais imediata. A mudança vai operar-se ao nível de um redesenho das profissões atuais — algumas vão mesmo desaparecer; outras vão alterar-se de tal forma que os profissionais terão de se reinventar; e todas vão sofrer, pelo menos, uma alteração significativa na forma de trabalhar.

Contrariamente ao que sucedeu há uns anos, com a transição de um modelo presencial para um modelo de trabalho híbrido ou à distância, não poderemos contar apenas com os nossos “instintos pessoais” ou com a inteligência emocional para nos guiar nessa transição — teremos de nos assegurar de que compreendemos as ferramentas e de que refletimos sobre a melhor forma de as integrar no modelo existente, para que a transição possa ser o mais progressiva e tranquila possível. Não há nenhuma empresa ou setor imune a esta transformação.

A inteligência artificial está a começar a entrar nas relações laborais, desde o recrutamento à avaliação de desempenho e à gestão de trabalhadores. Estamos preparados, do ponto de vista jurídico, para lidar com estas novas ferramentas?

A inteligência artificial está presente em muitas ferramentas de gestão e as relações laborais não são exceção. O que temos hoje em vigor são, sobretudo, deveres de informação e de consulta relativamente à utilização da inteligência artificial em processos de seleção, de avaliação, de fixação de remuneração e de despedimento, com vista, por um lado, a trazer literacia aos envolvidos e, por outro, a evitar desequilíbrios sociais que possam revelar-se pouco transparentes e injustos.

Do ponto de vista jurídico, ainda há muito a fazer, e o tema da literacia em IA tem de estar na base de todas as demais medidas; se nem sequer sabemos como uma ferramenta funciona, não conseguimos identificar as respetivas fragilidades nem os mecanismos de correção necessários. Essa literacia vai ser tão ou mais importante do que a literacia financeira para quem gere um negócio.

Em estruturas empresariais globais e sofisticadas, as preocupações existem e é possível implementar mecanismos de correção. Mas, se pensarmos na maior parte das empresas do tecido empresarial português, estas nem sequer têm acesso a ferramentas para capacitar e esclarecer os decisores, e não será fácil fazerem esse caminho sem o apoio do legislador e do decisor político.

Portugal continua a ter um mercado de trabalho relativamente regulado e com um Código do Trabalho que acumula sucessivas alterações. É necessária uma reforma mais profunda da legislação laboral ou o problema está sobretudo na forma como as empresas e os trabalhadores aplicam as regras existentes?

Acredito que haverá sempre empregadores que tentam contornar o sistema. Mas não é essa a origem do problema: a legislação laboral é uma matéria muito delicada do ponto de vista social e político, e as ondas de choque de qualquer alteração são muito sérias. Por isso, temos assistido a várias tentativas de reformular o regime jurídico que não chegam a bom porto.

Independentemente de sermos mais ou menos favoráveis à proteção que o regime jurídico atual confere ao trabalhador, há muitas áreas da legislação muito desadequadas da realidade e das necessidades de todos — incluindo dos próprios trabalhadores — e, nesse sentido, uma reforma global, estruturada e congruente poderia fazer a diferença. As limitações da contratação a termo e da cessação do contrato de trabalho são causa de muitas dores de cabeça e verdadeiros obstáculos à gestão de pessoas, mas também é verdade que, atualmente, a indemnização por extinção de posto de trabalho tem um valor baixo comparado com o de outros países da Europa.

Se olharmos, porém, para a tentativa de aprovação, no ano passado, da reforma laboral, temos um exemplo claro de como é difícil mudar o regime: na concertação social, o Governo tentou alcançar um equilíbrio entre medidas pró-trabalhador e pró-empregador e, no final, o projeto já era muito equilibrado. O facto de ter ficado pelo caminho dificulta que um novo projeto seja trazido novamente à discussão com sucesso num futuro próximo.

Independentemente de sermos mais ou menos favoráveis à proteção que o regime jurídico atual confere ao trabalhador, há muitas áreas da legislação muito desadequadas da realidade e das necessidades de todos — incluindo dos próprios trabalhadores — e, nesse sentido, uma reforma global, estruturada e congruente poderia fazer a diferença”

A negociação coletiva perdeu peso nas últimas décadas, mas parece estar novamente no centro do debate laboral. Há condições para uma revitalização da contratação coletiva em Portugal?

Quem está no terreno percebe que os sindicatos em Portugal necessitam de se reinventar, do ponto de vista ideológico e na sua forma de estar. Uma vez que, no nosso sistema jurídico, a contratação coletiva está dependente dos sindicatos, enquanto não existir uma alteração a este nível, será muito difícil revitalizar a contratação coletiva e atribuir-lhe a importância que os vários governos têm pretendido.

Não há dúvida que o incremento da contratação coletiva seria benéfico, mas julgo que apenas conseguiríamos essa revitalização se houvesse uma abertura a que outras estruturas representativas dos trabalhadores pudessem assumir um papel ativo na negociação e na celebração destes instrumentos.

Tem experiência em reestruturações empresariais, transferências de trabalhadores e processos de despedimento. Num contexto de transformação económica e tecnológica, estamos a entrar numa fase em que as empresas terão de reestruturar mais frequentemente as suas organizações?

Os choques trazidos pelas várias crises económicas e políticas à escala global e a evolução tecnológica são já hoje a causa principal de reestruturações laborais. Até agora, os setores muito expostos à evolução tecnológica têm sentido a necessidade de se reajustarem — muitas vezes, reduzindo a sua capacidade — e isso vai continuar a acontecer. Mas também outros setores, onde esse efeito é mais indireto, terão essa necessidade nos próximos anos. Sentimos que os clientes, de forma muito mais regular do que sucedia há uns anos, repensam a sua estrutura de recursos humanos e hesitam menos em introduzir alterações estruturais.

Os despedimentos de executivos e quadros superiores são particularmente sensíveis, quer pelas indemnizações envolvidas quer pelo risco reputacional e jurídico. Que erros continuam a ser cometidos pelas empresas nestes processos?

A responsabilidade por desfechos completamente desproporcionais em termos reputacionais e indemnizatórios está menos do lado do legislador — que previu mecanismos de flexibilidade na contratação e cessação dos contratos destes executivos — e mais do lado das empresas.

Ainda há uma forma muito romântica de olhar para a relação de uma empresa com estes gestores de topo. Muitas vezes, o empregador é mais instintivo quando contrata para estas posições, sem adotar as cautelas devidas. E, sendo uma relação muito sustentada por uma linha de confiança e de proximidade, essa linha quebra-se mais vezes do que sucede numa relação laboral indiferenciada, trazendo para cima da mesa discussões e fragilidades que poderiam ter sido acauteladas no momento do início da relação laboral.

Por outro lado, não raras vezes, ainda assistimos a um arrastar destas relações quando o empregador já sabe que não vão ser recuperadas, tentando fugir ao desconforto de uma decisão mais confrontacional. Esta inércia acaba por causar mais desgaste e tem um custo mais tarde.

A questão dos benefícios sociais, planos de pensões e stock options está a ganhar importância na atração e retenção de talento. Portugal tem um enquadramento suficientemente competitivo para permitir às empresas oferecerem estes benefícios?

O enquadramento laboral, de segurança social, regulatório e — até, em certa medida — fiscal destes benefícios é atrativo em Portugal, e tem-se assistido a um incremento da sua utilização. Contudo, estes benefícios ainda são restritos a um grupo limitado de trabalhadores e a um número reduzido de empresas em Portugal.

Não existe um alargamento destes benefícios à generalidade — ou sequer a metade — dos trabalhadores em Portugal: é difícil implementar benefícios desta natureza quando os salários são baixos e não há margem para qualquer planeamento.

Tem acompanhado empresas de setores muito diferentes, da banca à saúde, farmacêutico, transportes e automóvel. As necessidades laborais estão a tornar-se cada vez mais específicas por setor? Quais são hoje os setores que enfrentam maior pressão nesta matéria?

A par dos impactos mais transversais, há necessidades específicas de cada setor que é cada vez mais importante que um advogado conheça. Os clientes procuram alguém que conheça as suas especificidades, que saiba o que está a acontecer no mercado e, como essas mudanças são tão rápidas, a capacidade de antecipação é muito importante.

Há setores que são tradicionalmente “quentes”: o setor dos transportes, muito sensível ao clima geopolítico; o setor farmacêutico, com a evolução da investigação a dar passos muito largos; ou o setor da saúde, com um crescimento exponencial. Os setores mais expostos à tecnologia — TI e certo tipo de indústria — são os que têm sofrido mudanças mais profundas, porque as mudanças tecnológicas têm um impacto muito direto no seu negócio e porque há uma crise de talento nestes setores, e irão continuar a sofrê-las. Mas o setor dos serviços também mudou muito no pós-Covid e estão ainda a sentir-se esses efeitos.

Há setores essenciais, como o turismo ou o hospitality, que também se antecipa que sofram com políticas migratórias mais restritivas, que já começaram a surgir e que se antecipa que se agudizem.

O enquadramento laboral, de segurança social, regulatório e — até, em certa medida — fiscal destes benefícios é atrativo em Portugal, e tem-se assistido a um incremento da sua utilização. Contudo, estes benefícios ainda são restritos a um grupo limitado de trabalhadores e a um número reduzido de empresas em Portugal”

Em 2025 decidiu deixar a Linklaters, onde construiu praticamente toda a sua carreira, para assumir a liderança da área laboral da Eversheds Sutherland. O que motivou essa mudança e o que procurava neste novo projeto que não encontrava anteriormente?

Cresci profissionalmente na Linklaters. Foi lá que amadureci como profissional e que pude desenvolver a minha experiência na área do direito do trabalho, num ambiente muito exigente, com acesso direto aos clientes e a assuntos complexos que sempre me entusiasmaram. No entanto, a estratégia da Linklaters nos anos mais recentes tornava muito difícil manter uma área de prática de direito do trabalho com dimensão, sustentável e abrangente, que me permitisse continuar a trabalhar num espectro alargado de temas e com todos os clientes com os quais pretendia manter relação.

A Eversheds Sutherland tem uma forte equipa internacional de direito laboral, com projetos multijurisdicionais relevantes e, por outro lado, mantém um volume considerável de trabalho local, de proximidade, que os laboralistas também apreciam. O volume e o tipo de trabalho, bem como a senioridade e a dimensão da equipa, foram elementos muito importantes na minha decisão.

Com a minha integração no Conselho de Administração da sociedade, desde o início do ano, acabei por ganhar também a ambição de poder fazer a diferença no impulsionamento de uma integração global que está ainda a consolidar-se.

E olhando para o mercado da advocacia laboral, há hoje uma maior procura por aconselhamento preventivo ou o contencioso continua a ser o principal motor do negócio? Onde vê as maiores oportunidades de crescimento para esta área nos próximos anos?

A tendência é a de os empregadores tentarem manter a assessoria preventiva in-house e deixarem para os advogados externos os grandes temas estratégicos, as reestruturações e o contencioso de relevância. Mesmo que os clientes ainda contem com os advogados externos para os apoiar em períodos conturbados e de mudança, rapidamente a gestão das matérias preventivas passa a ser feita internamente, o que é ainda mais facilitado pelas ferramentas de inteligência artificial.

O espaço de crescimento para os advogados de direito laboral está precisamente na visão de conjunto que podem aportar à estratégia em casos mais complexos, combinando o seu conhecimento técnico abrangente com uma visão mais estratégica dos temas que ajudam os clientes a implementar. Nesta fase de transição, um advogado que seja curioso e visionário terá maior probabilidade de se destacar, e são esses os profissionais que serão mais procurados no mercado da advocacia.