Alta velocidade. “Faz sentido” consórcio português ganhar concurso do segundo troço

Líder Casais realça que o consórcio que integra e que ganhou o primeiro troço da Alta Velocidade vai "ser sempre mais competitivo" para continuar linha. Empresas prontas para arrancar obra.

“Faz mais sentido” que o consórcio português LusoLav, vencedor do primeiro troço da linha de alta velocidade, ganhe também o segundo troço para dar continuidade à linha, ficando com o segundo troço, que vai ligar Aveiro a Coimbra, defende António Carlos Rodrigues. O CEO da bracarense Casais, que integra o consórcio, lamenta que o primeiro concurso, para o qual o LusoLav foi o único a concorrer, tenha sido cancelado, avisando que o novo concurso “vai ficar mais caro”.

“Vamos ser sempre mais competitivos que qualquer outra empresa”, afiança o empresário em entrevista ao ECO. “Ficámos com pena de não poder avançar com a adjudicação. O país não só perdeu 500 milhões de subvenções, porque não fez aquilo na data em que estava previsto, como vai ficar mais caro quando agora for a concurso”, justifica.

Num momento em que o consórcio vencedor do primeiro troço da alta velocidade diz estar “preparado” para dar início às obras, aguardando apenas “autorização” para começar, o concurso para a segunda parceria público-privada (PPP) da linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, há meses para ser relançado, deverá avançar em breve.

O consórcio português, liderado pela Mota-Engil e que integra ainda a Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto, foi o único a apresentar proposta para segundo concurso da alta velocidade, no início deste ano, mas foi excluído pelo júri em fevereiro por não cumprir o caderno de encargos, levando a Infraestruturas de Portugal a avançar com a preparação de um novo concurso.

“Faz mais sentido que [o consórcio LusoLav] consiga ganhar o segundo troço porque é contíguo, por isso a sinergia e a eficiência para nós é muito maior do que qualquer outra empresa que venha e tenha que fazer o mesmo tipo de investimentos que nós temos de fazer”, explica o líder da Casais. “Não vamos fazer os troços todos, mas o primeiro e o segundo fazia muito sentido”, reforça.

O segundo troço da Alta Velocidade Porto-Lisboa irá ligar Oiã (Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro) a Taveiro (concelho de Coimbra) e terá uma extensão de 60 km, menos 11 km em relação ao primeiro concurso lançado no ano passado, reduzindo os encargos da concessão.

O concurso original, que estendia a linha até Soure, ficou sem efeito depois de o júri ter considerado que a única proposta apresentada, submetida pela Lusolav, não respeitava o desenho técnico definido pela Infraestruturas de Portugal. O consórcio português, liderado pela Mota-Engil, propunha a construção de uma nova estação em Coimbra junto ao traçado da linha, em vez de levar a Alta Velocidade até Coimbra-B.

“Claro que ficamos com pena de ter sido a única proposta”, refere o líder da Casais, acrescentando que “se aumentarem os preços base, de certeza que atraem mais, mas é preciso estar disponível para pagar mais”. “O facto de termos um troço já adjudicado e termos já uma equipa montada, apara fazer a segunda parte da obra, há coisas que não precisamos duplicar”, explica, justificando que são precisamente estas sinergias que permitem ao grupo de empresas portuguesas apresentar uma proposta mais competitiva do que a concorrência.

“Não se adjudicou e agora devemos pagar, não vai ser mais barato“, reforça.

Quanto ao início das obras do primeiro troço, previstas para o arranque de 2026, António Carlos Rodrigues adianta que “está tudo dependente do RECAP”, cuja decisão deverá ser antes do final do ano. “O projeto está a avançar, está-se a fazer muito investimento em projeto e por isso estamos preparados, estamos prontos para começar“, garante.