As escolhas de… Alexandra M. Martins

Alexandra M. Martins é sócia da Sérvulo & Associadas com experiência essencialmente nas áreas de Corporate M&A. Estas são as suas escolhas.

Na edição de outubro da revista Advocatus, Alexandra M. Martins, sócia da Sérvulo & Associados, com experiência essencialmente nas áreas de Corporate M&A, partilhou as suas escolhas.

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Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Mataram a Cotovia, da Harper Lee. Já o li como adolescente, como advogada, como mãe. É sempre marcante, qualquer que seja a perspetiva.

O filme que nunca perde…

Django Libertado. É tão inusitado como brilhante!

Uma série de sempre…

Seintfelt. Quando já não sei o que ver, é sempre lá que volto. Há episódios que já vi dezenas de vezes. É como voltar a casa. Peaky Blinders logo a seguir no pódio.

A viagem de eleição…

Ilha do Pico, nos Açores. Subir a montanha foi difícil, descer ainda mais, mas o sentimento de missão cumprida é inesquecível até hoje.

Uma memória…

Uma ou outra vez, no fim de uma transação, ouvi “Obrigado por tudo! Não fazíamos isto sem si!” Exagerado, sem dúvida, mas é uma frase muito gratificante de ouvir depois de meses de trabalho e dedicação. Nos dias de trabalho mais difíceis, é no que penso.

Na secretária nunca falta(m)…

Um Código Civil e um Código das Sociedades Comerciais. Por mais que tente ter versões digitais sempre atualizadas, adoro o ritual de procurar “aquele” artigo com o indicador em riste…

A primeira coisa que faz quando acorda…

Abrir a janela para sentir o ar fresco.

O primeiro despertador toca às…

06h43 (6h40 é demasiado cedo, 6h45, muito tarde…)

Para começar bem o dia nada melhor do que…

O cheiro a café e torradas.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tento (e a palavra é mesmo “tentar”) retribuir a alegria contagiante do meu querido cocker. É sempre um “que bom que chegaste!” muito entusiástico.

Os tempos livres são para…

Experimentar ou regressar a um bom restaurante e tudo o que envolva passar tempo com o meu filho (o meu consumo de jogos de futebol e desporto em geral tem aumentado exponencialmente nos últimos anos…).

Um lema de vida…

“Faz, erra, aprende, segue”. Às vezes, muito, muito difícil de pôr em prática (pelo menos para mim), mas uma receita com várias provas dadas ao longo da minha vida!