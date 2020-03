As escolhas de… Ana Luísa Guimarães

Ana Luísa Guimarães é sócia da Sérvulo & Associados desde 2008, e conta com experiência essencialmente nas área de contratação pública.

Na edição de março da revista Advocatus, Ana Luísa Guimarães, sócia da Sérvulo & Associados desde 2008, com experiência essencialmente nas área de contratação pública, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

O que estou a ler agora. How will I measure my life?, de Clayton Christensen. O livro certo, na hora certa.

O filme que nunca perde…

Cinema Paraíso. Imbatível!

Uma série de sempre…

A primeira do Diário da República.

A viagem de eleição…

A medieval de Santa Maria da Feira.

Uma memória…

Sigilo profissional.

Na secretária nunca falta(m)…

Cartas na manga.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Dou corda aos sapatos.

O primeiro despertador toca às…

Vão tocando vários…

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um raio de sol

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Duche! É importante separar territórios.

Os tempos livres são para…

Sonhar

Um lema de vida…

Água mole em pedra dura….