As escolhas de… Francisco de Mendonça Tavares

Francisco de Mendonça Tavares é of counsel da Paxlegal com experiência essencialmente nas áreas de Direito Societário/M&A, Bancário e Financeiro e Imobiliário. Estas são as suas escolhas.

Na edição de julho/agosto da revista Advocatus, Francisco de Mendonça Tavares, of counsel da Paxlegal, com experiência essencialmente nas áreas de Direito Societário/M&A, Bancário e Financeiro e Imobiliário, partilhou as suas escolhas.

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Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. Revejo-me no lado irreverente, apaixonado pela vida e aventureiro do Capitão Rodrigo Cambará. É uma personagem maior do que a vida, com virtudes e muitos defeitos, mas profundamente humana. O livro tem uma energia e ritmo que o tornam intemporal.

O filme que nunca perde…

África Minha (Out of Africa). Sou parcial, porque tenho uma relação mística com África. O filme traz-nos amor, aventura, paixão, nobreza de caráter e relações humanas intensas. A isso junta-se uma banda sonora inesquecível do John Barry, como pano de fundo de um visual deslumbrante. E tem um desfecho trágico. O único adequado à intensidade da história.

Uma série de sempre…

Downton Abbey, pelo ambiente, pelo cavalheirismo, pela educação e pelos valores. Transporta-me para um passado e para um mundo onde, certamente, teria gostado de viver.

Seinfeld, por tudo e por nada. Pela simplicidade das situações e pela capacidade de encontrar humor no quotidiano. Lembra-nos que, em quase tudo na vida, há espaço para a graça, a aventura e a ironia.

Mais recentemente, MobLand – Terra de Bandidos. Pela presença sólida e magnética de Harry Da Souza, interpretado por Tom Hardy. O tipo duro e imperturbável que, admitamos, todos gostaríamos de ser de vez em quando.

A viagem de eleição…

Para quem gosta de viajar, a próxima viagem será sempre a melhor, e tenho algumas planeadas. Das que já fiz, guardo memórias especiais do Oriente, mas também de uma viagem de barco à vela pelo Mediterrâneo. Pela liberdade, pela energia do mar, pelo espírito de aventura e, sobretudo, por um grupo de amigos onde tudo encaixava na perfeição. Há viagens de que nos lembramos pelos lugares; essa lembro-me pelas pessoas e pelos momentos.

Uma memória…

Um grande projeto industrial na área do Oil& Gas em Angola. Cliente Angolano e contraparte USA. Assimetria total de meios: a equipa legal do outro lado era imensa, a filosofia, os procedimentos, a estrutura completamente antagónica. Mas fez-se o impossível e concretizou-se o negócio. Sem falsa modéstia, a minha intervenção foi decisiva para desbloquear várias questões críticas da negociação, algo que foi reconhecido não só pelo cliente, mas também pela própria contraparte. Vivi o papel de advogado como construtor de negócios, de soluções.

Na secretária nunca falta(m)…

Papel e mais papel para rascunho, e canetas de tinta permanente. Gosto de materializar, em esquemas, os pensamentos.

A primeira coisa que faz quando acorda…

De imediato, começo a organizar mentalmente o dia. As manhãs são o meu momento mais criativo: aproveito a cabeça limpa para pensar nos temas, encontrar soluções e definir prioridades. E tenho tido excelentes ideias matinais! Tornei-me uma morning person.

O primeiro despertador toca às…

Normalmente antes das 7:00, mas sem necessidade de gadgets. Relógio totalmente biológico. Recorro ao despertador apenas quando tenho horários que têm mesmo de ser cumpridos sem margem para falhas — mais como rede de segurança do que por necessidade.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Luz, muita luz. E música. Só depois vêm o café e as notícias.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Fazer a transição do modo trabalho para o modo casa. Pode parecer simples, mas é uma das tarefas mais importantes do dia. O portátil e o telefone continuam ligados, mas deixam de ser a prioridade.

Os tempos livres são para…

Estar com a família e os amigos, passear, comer bem e, simplesmente, aproveitar o tempo. O ócio, quando bem aproveitado, é uma arte subestimada.

Um lema de vida…

You can´t control the wid, but you can adjust the sails.