As escolhas de… Gonçalo Cerejeira Namora

Na edição de setembro da revista Advocatus, Gonçalo Cerejeira Namora, sócio da Cerejeira Namora, Marinho Falcão desde 2025, com experiência essencialmente nas áreas de Privacidade, Digital e Tecnologia, Laboral, Propriedade Intelectual, Corporate, Desporto e Contencioso, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

1980 de George Orwell é a referência incontornável: sempre atual. Mas merece destaque “O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas”, do Cardeal Tolentino Mendonça, pela leveza da leitura e profundidade das reflexões. Obra magnífica para abrir sem ordem e esperar nunca ter lido tudo.

O filme que nunca perde…

O Silêncio do Inocentes (bem, na verdade toda a trilogia) tem tudo o que gosto num bom filme: intenso, frio e complexo nas previsões, que nos faz percorrer e alterar ao longo da fita. Mas não consigo não referir “A Cidade de Deus” pela imersão naquela realidade sociológica, pela qualidade ímpar da banda sonora e, sem dúvida, pela magia do Rio de Janeiro.

Uma série de sempre…

Prison Break, provavelmente a que vi mais vezes. Mais recentemente, Fauda: uma série com a magia do médio oriente profundo e da atuação dos serviços secretos israelitas infiltrados em territórios estrangeiros.

A viagem de eleição…

Israel. Viagem longa de norte a sul do país, em que a cada dia tive surpresas. Realidades muito distintas, mas sempre encantadoras. Organização, segurança, beleza natural, movida urbana e um misticismo assinalável. Tenho um profundo desejo de repetir. Uma e outra vez.

Uma memória…

Uma das primeiras batalhas judiciais nos primeiros anos de profissão. Estava em causa a tentativa de recuperação de uma quantia substancial que implicava, para o sucesso da demanda, conseguir a desconsideração da personalidade jurídica de várias sociedades comerciais. Tema de prova difícil e tecnicamente muitíssimo rico. Apesar de mais longa do que se esperava, terminou com uma vitória especialmente saborosa partilhada com os clientes que, numa fase profissional tão jovem, em mim confiaram.

Na secretária nunca falta(m)…

Auscultadores e água com gás (sempre gelada). O telemóvel já não deve contar como equipamento externo ao corpo.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Play no Spotify e café. Sem dúvida o melhor café do dia.

O primeiro despertador toca às…

7h30, nem sempre o único.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Acordar o meu filho e recordar a vitória do Futebol Clube do Porto da noite anterior.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Descalçar e trocar para outfit desportivo – obrigatório!

Os tempos livres são para…

Uma mesa cheia de amigos sem hora limite, um bom vinho, um barco sem rede móvel. Todos no mesmo dia são o combo perfeito.

Um lema de vida…

“O impossível apenas demora mais tempo”, conforme bem nos ensinou (e provou!) o Senhor Presidente Pinto da Costa, num percurso cheio de sonhos e impossíveis concretizados, sempre fiel a princípios e valores com que me identifico.