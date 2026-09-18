As escolhas de… João Vaz Teiga

João Vaz Teiga é associado da Antas da Cunha Ecija com experiência essencialmente nas áreas de imigração e cidadania. Estas são as suas escolhas.

Na edição de setembro da revista Advocatus, João Vaz Teiga, associado da Antas da Cunha Ecija, com experiência essencialmente nas áreas de imigração e cidadania, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Uma escrita lindíssima, à qual volto com frequência.

O filme que nunca perde…

Clássicos serão sempre clássicos — Pulp Fiction, Casablanca, Inception. Ainda assim, O Véu Pintado ocupará sempre uma posição especial no meu “ranking”.

Uma série de sempre…

Não tenho muito por hábito ver séries – a inquietude é muita. Ainda assim, nunca perco uma boa oportunidade de ver – e rever, e rever – Mad Men.

A viagem de eleição…

Mali. Ver Bamako, Djenné, subir o Níger, chegar a Timbuktu.

Uma memória…

Uma das primeiras contestações que tive oportunidade de preparar — não tenho a certeza se foi, de facto, a primeira. Tinha “pela frente” um Assento do STJ, em matéria de títulos de crédito. Enquanto preparava a contestação, descobri que o Assento contava com o voto favorável do meu avô materno. Naturalmente, sendo ele a pessoa mais humilde com quem tive o privilégio de conviver, disse-me que eu provavelmente teria razão no que escreveria — e que o importante seria fazê-lo com convicção.

Na secretária nunca falta(m)…

Arrumação. Não funciono bem com espaços desorganizados.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Tomar banho. Não há melhor forma de começar o dia.

O primeiro despertador toca às…

O do telemóvel? 07h00. O natural? 06h59!

Para começar bem o dia nada melhor do que…

A minha ainda pequena família a encher a casa — e um sumo de laranja natural!

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Descalço-me. Não há melhor sensação.

Os tempos livres são para…

Surfar, fazer exercício, passear, explorar, comer bem — tudo o que não consigo fazer enquanto estou atrás da secretária.

Um lema de vida…

“Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”