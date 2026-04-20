Patrícia Garcia é associada principal da Morais Leitão com experiência essencialmente na área de criminal, contraordenacional e compliance. Estas são as suas escolhas.
Na edição de abril da revista Advocatus, Patrícia Garcia, associada principal da Morais Leitão, com experiência essencialmente na área de criminal, contraordenacional e compliance, partilhou as suas escolhas.
Estas são as suas escolhas!
O livro favorito
Mais recentemente Matrescence, de Lucy Jones. Uma investigação sociológica, política e científica sobre a matrescência.
O filme que nunca perde…
Qualquer um daqueles que se veem enquanto se come ferrero rocher: Love Actually, the Holiday, todos os HP…
Uma série de sempre…
Outlander no inverno, Friends no verão.
A viagem de eleição…
Cotswolds, já só penso em voltar (e mudar-me para lá).
Uma memória…
Uma memória profissional de que muito me orgulho foi o lançamento do meu livro sobre AML/CTF, um momento full circle que pude partilhar com colegas, clientes, amigos e família.
Na secretária nunca falta(m)…
Matcha
A primeira coisa que faz quando acorda…
Encher o meu despertador de beijinhos.
O primeiro despertador toca às…
Algures entre as 5h e as 7h30, e a melodia é um doce “mamaaaã”.
Para começar bem o dia nada melhor do que…
Música e preparar o pequeno-almoço numa cozinha arrumada.
A primeira coisa que faz quando chega a casa…
Tentativamente, arrumar o telemóvel por umas horas.
Os tempos livres são para…
Piqueniques na praia e comprar mais livros do que os que consigo ler.
Um lema de vida…
Happiness is rarely loud
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As escolhas de… Patrícia Garcia
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