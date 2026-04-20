As escolhas de… Patrícia Garcia

Patrícia Garcia é associada principal da Morais Leitão com experiência essencialmente na área de criminal, contraordenacional e compliance. Estas são as suas escolhas.

Na edição de abril da revista Advocatus, Patrícia Garcia, associada principal da Morais Leitão, com experiência essencialmente na área de criminal, contraordenacional e compliance, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Mais recentemente Matrescence, de Lucy Jones. Uma investigação sociológica, política e científica sobre a matrescência.

O filme que nunca perde…

Qualquer um daqueles que se veem enquanto se come ferrero rocher: Love Actually, the Holiday, todos os HP…

Uma série de sempre…

Outlander no inverno, Friends no verão.

A viagem de eleição…

Cotswolds, já só penso em voltar (e mudar-me para lá).

Uma memória…

Uma memória profissional de que muito me orgulho foi o lançamento do meu livro sobre AML/CTF, um momento full circle que pude partilhar com colegas, clientes, amigos e família.

Na secretária nunca falta(m)…

Matcha

A primeira coisa que faz quando acorda…

Encher o meu despertador de beijinhos.

O primeiro despertador toca às…

Algures entre as 5h e as 7h30, e a melodia é um doce “mamaaaã”.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Música e preparar o pequeno-almoço numa cozinha arrumada.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tentativamente, arrumar o telemóvel por umas horas.

Os tempos livres são para…

Piqueniques na praia e comprar mais livros do que os que consigo ler.

Um lema de vida…

Happiness is rarely loud