Pedro Madeira de Brito é sócio fundador da BAS com experiência essencialmente nas áreas de Laboral, Público e Direito do Desporto. Estas são as suas escolhas.

Na edição de novembro da revista Advocatus, Pedro Madeira de Brito, sócio fundador da BAS, com experiência essencialmente nas áreas de Laboral, Público e Direito do Desporto, partilhou as suas escolhas.

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Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

“Amor em tempos de cólera”

O filme que nunca perde…

África Minha

Uma série de sempre…

Não consegui acabar de ver a “La Casa de Papel”.

A viagem de eleição…

Sudoeste Asiático

Uma memória…

A intervenção enquanto membro da Comissão de Ética, no caso do “Bebé Milagre”, no Hospital de São José.

Na secretária nunca falta(m)…

Separador adesivo de páginas para voltar a uma ideia.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Ver notícias no telemóvel.

O primeiro despertador toca às…

6h30

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Bom pão fresco e um café.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tentar esquecer o dia…

Os tempos livres são para…

Tratar da horta.

Um lema de vida…

Não há revés que não se transforme numa oportunidade.