Até ao “milagre” da Constituição, a “habitação nunca tinha tido dignidade constitucional”

Se hoje a habitação tem um valor constitucional, tantas vezes invocado nos últimos dias, a Helena Roseta se deve. Formada em arquitetura, juntou-se ao PPD, mais tarde PSD, com Sá Carneiro como timoneiro, e porque queria fazer algo pela habitação. O sonho quase se esfumava no "incêndio" social e político do pós-25 de Abril, mas, com militares e partidos a conseguirem o "quase milagre" do entendimento, houve mesmo eleições e Democracia, recorda, em entrevista ao ECO.

Começo por me apresentar. Eu sou o "Canal História" da habitação. Helena Roseta, arquiteta. Entrei nisto ainda antes do 25 de Abril. Por razões várias das peripécias da minha vida, acompanhei o…