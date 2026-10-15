A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prevê a atualização dos escalões de IRS em 3,88% e mantém a trajetória de redução das taxas do imposto, incluindo nos primeiros seis escalões. Para Paula Franco, o alívio fiscal é positivo, sobretudo para a classe média, mas continua a ser insuficiente num país onde os rendimentos são baixos e a carga fiscal permanece significativa face à de outros países com salários mais elevados.

Em entrevista ao ECO/Econtas, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) considera igualmente positiva a descida gradual do IRC, em ponto percentual, mas defende que há outros encargos sobre as empresas…