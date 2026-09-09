O Benfica admite comprar a participação superior a 16% detida por José António dos Santos (também conhecido como o “Rei dos Frangos”) e pelo Grupo Valouro, mas teria de ser feita “a preços de mercado”, revela o vice-presidente e administrador financeiro da SAD, Nuno Catariano, em entrevista ao ECO.

Porém, sublinha Catarino, “aparentemente, a perspetiva do acionista [José António dos Santos] é diferente, tem uma valorização que eu respeito e até posso concordar com ela”, o que dificulta qualquer avanço nesse…