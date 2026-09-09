Desporto

Benfica admite comprar participação ao Rei dos Frangos e aponta a avaliação superior a mil milhõespremium

Nuno Catarino fala da relação com os norte-americanos e como os encarnados forçaram o grupo EEP de Tim Lieweke a deixar cair o negócio da compra de 16% da SAD a José António dos Santos.

O Benfica admite comprar a participação superior a 16% detida por José António dos Santos (também conhecido como o “Rei dos Frangos”) e pelo Grupo Valouro, mas teria de ser feita “a preços de mercado”, revela o vice-presidente e administrador financeiro da SAD, Nuno Catariano, em entrevista ao ECO.

Porém, sublinha Catarino, “aparentemente, a perspetiva do acionista [José António dos Santos] é diferente, tem uma valorização que eu respeito e até posso concordar com ela”, o que dificulta qualquer avanço nesse…

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