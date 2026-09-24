Mauro Xavier, parter da PwC e conhecido sócio benfiquista, explica as suas propostas para o clube e que serviram de base a um trabalho desenvolvido em Harvard.
Mauro Xavier tirou uma licença do trabalho enquanto gestor e consultor e esteve três meses em Harvard no prestigiado Advanced Management Program. Na altura de fazer o trabalho final, onde aplicaria os ensinamentos de gestão aprendidos no programa da universidade norte-americana, virou-se para uma realidade que conhece e que o apaixona enquanto adepto: o Sport Lisboa e Benfica.
Em entrevista ao ECO, explica as principais propostas na base do seu estudo, que procura sobretudo diversificar as receitas do clube para além do que são as vendas "forçadas" de jogadores e…
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