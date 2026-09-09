Desporto

Benfica District vai ter “seguramente” parceiros de ‘naming’premium

Benfica District está na fase do "quase, quase licenciamento", adianta Nuno Catarino. Encarnados ainda não fecharam qualquer contrato para financiar projeto, mas não faltam interessados, diz vice.

O Benfica District está na fase do “quase, quase licenciamento” e os encarnados esperam que a Câmara de Lisboa aprove o projeto “muito rapidamente”, porque “o tempo já começa a urgir”, adianta Nuno Catarino, vice-presidente e administrador financeiro da Benfica SAD, em entrevista ao ECO.

Com um custo de 220 milhões de euros, acrescidos de 75 milhões para a expansão do Estádio da Luz, o responsável pelas finanças dos encarnados considera que encontrar financiadores para o projeto…

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