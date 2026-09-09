Benfica District está na fase do "quase, quase licenciamento", adianta Nuno Catarino. Encarnados ainda não fecharam qualquer contrato para financiar projeto, mas não faltam interessados, diz vice.
O Benfica District está na fase do “quase, quase licenciamento” e os encarnados esperam que a Câmara de Lisboa aprove o projeto “muito rapidamente”, porque “o tempo já começa a urgir”, adianta Nuno Catarino, vice-presidente e administrador financeiro da Benfica SAD, em entrevista ao ECO.
Com um custo de 220 milhões de euros, acrescidos de 75 milhões para a expansão do Estádio da Luz, o responsável pelas finanças dos encarnados considera que encontrar financiadores para o projeto…
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