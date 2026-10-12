O grupo espanhol Ribera Salud, que tem a única Parceria-Público Privada (PPP) da saúde em Portugal, lançou-se na corrida aos concursos para a gestão privada de centros de saúde, na região de Cascais. O presidente do conselho de administração do Hospital de Cascais e CEO nacional da Ribera Salud, José Bento e Silva, diz que cumpriu os prazos de candidatura, mas ainda aguarda os resultados. Em entrevista exclusiva ao ECO, salienta a experiência internacional da empresa e os resultados da PPP cascalense, que em breve irá aumentar o número de camas para 401.

Nos últimos tempos, desde janeiro de 2024, aproximadamente, tivemos algumas alterações significativas no setor da saúde em Portugal. Uma delas foi precisamente a gestão de cuidados integrados, a transformação dos hospitais públicos…