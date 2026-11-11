“Com a decisão do Governo, fica difícil uma seguradora sustentar que Web Summit se podia realizar”

Esta quarta-feira eram esperados mais de 70 mil participantes na Web Summit que se está a realizar em Lisboa. No entanto, uma recomendação governamental resultante de contatos com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), levou a organização a respeitar as indicações oficiais e suspender todas as atividades do segundo dia. O cancelamento implica a perda de um dia de conferências, reuniões, contatos comerciais e exposição para startups, patrocinadores e expositores, além de potenciais custos logísticos e operacionais.

Para apurar o papel dos seguros nas decisões relativas à Web Summit entrevistámos Gonçalo Baptista, É cofundador e diretor-geral da Innovarisk, agência de subscrição de seguros portuguesa criada em 2013, especializada na…