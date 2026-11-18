Ricardo Sanchez Pato, Director General MetLife Iberia, explica o porquê da sua rede de agentes exclusivos e como considera que Portugal é uma excelente oportunidade, mas não prevê aquisições.

Para começar, promete, para o próximo ano, um produto diferenciado contra acidentes pessoais na vida quotidiana e na proteção das famílias, mas o líder da MetLife na península ibérica que acelerar a expansão da rede de agentes exclusivos, “cujo rendimento mensal é acima do setor”. Ricardo Sanchez Pato está no cargo há um ano e meio, sucedendo a Oscar Herencia que passou para a MetLife Chile, com a missão de cumprir o plano estratégico New Frontier da gigante norte-americana e resume o seu foco. A sua missão é proteger financeiramente famílias de eventos imprevistos. Seguros de Vida, de acidentes e de proteção de pagamentos e acompanhamento dos segurados ao longo da vida são as armas. E o seu negócio deve crescer 10% este ano sobre os 129 milhões de euros obtidos em Portugal no ano passado. Foi entrevistado por ECOseguros.

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Como está a correr o ano para a MetLife em Portugal?

Felizmente, e embora ainda não tenhamos os dados definitivos do final do ano, podemos confirmar que vamos fechar um ano excelente. Já temos os resultados de outubro e faltam praticamente novembro e dezembro. No primeiro semestre, registámos um crescimento de 7,5% e esperamos terminar o ano ligeiramente acima do objetivo que tínhamos definido no início do exercício. Estamos muito confiantes na evolução do negócio. A qualidade da carteira também está a melhorar, tanto nos indicadores de persistência como na forma como os clientes avaliam o serviço que prestamos.

A rede de agentes exclusivos continua a crescer. Quantos agentes tem atualmente a MetLife em Portugal?

A nossa visão não se limita ao número de agências. Estamos perto dos 200 agentes exclusivos. Partimos de uma base de aproximadamente 150 e tínhamos como objetivo terminar o ano muito próximos dos 190. Atualmente, contamos com cerca de 176 agentes. É uma das áreas de que mais nos orgulhamos: ter uma rede exclusiva MetLife, especializada na venda e comercialização de seguros de proteção familiar, essencialmente seguros de vida, acidentes pessoais e proteção financeira. Esta expansão demonstra a nossa capacidade de crescimento. Quanto maior for a capacidade de distribuição, maior será a possibilidade de desenvolver produtos e responder às necessidades de um mercado como o português, que continua a apresentar um enorme potencial.

Que novidades existem ao nível dos produtos?

Este ano fizemos um forte investimento na modernização dos produtos, aumentando o nível de cobertura e desenvolvendo soluções mais abrangentes e ajustadas às necessidades dos clientes. Revimos a nossa proposta comercial para o mercado e o feedback que estamos a receber é muito positivo. Os produtos estão a ser melhor percecionados. Também investimos na formação da rede para que os agentes conheçam as novas soluções e saibam apresentar a proposta de valor aos clientes. Temos novidades previstas para o próximo ano, sobretudo na cobertura dos riscos que podem surgir no quotidiano: acidentes, fraturas e situações que podem acontecer em casa, durante uma viagem ou noutras circunstâncias da vida diária.

Está então previsto o lançamento de um novo seguro de acidentes pessoais?

Estamos mais concentrados na proteção contra acidentes pessoais na vida quotidiana e na proteção das famílias. Será um produto diferenciado. Sabemos que este tipo de produto não tem tido grande expressão noutros mercados, mas fizemos uma análise da sua aceitação em Portugal. A proposta foi muito bem recebida pela nossa rede e pelos grupos de discussão em que a testámos. Está, por isso, preparada para ser lançada no próximo ano.

É um produto que já existe noutros países?

Existem soluções semelhantes no Reino Unido e em França. O produto será adaptado ao mercado português, onde identificamos uma lacuna significativa na proteção contra acidentes pessoais e nos seguros de vida. Se compararmos os prémios de seguro na Europa com o nível de proteção da sociedade portuguesa, verificamos que Portugal está abaixo de metade. Mas o risco não é certamente metade. Existe, por isso, uma oportunidade importante para aumentar a proteção das famílias e a oportunidade não está apenas no produto, mas também na forma como conseguimos disponibilizá-lo aos clientes finais.

A parceria com a Revolut é uma aposta eficaz? Que importância têm as parcerias na estratégia da MetLife?

A nossa estratégia continua a privilegiar a rede de agentes, que é o nosso principal elemento diferenciador. Queremos continuar a crescer através dos mediadores profissionais, dos corretores e da área de benefícios para colaboradores. As parcerias constituem também uma componente importante. Incluem o setor bancário e outros setores que procuram disponibilizar soluções de proteção aos seus clientes. A Revolut é um exemplo de uma parceria com uma empresa de grande notoriedade, mas não é a única. Estamos focados no cliente. Se o cliente está com a Revolut, queremos estar com o cliente.

E também têm ligação à Mútua Portuguesa de Saúde…

Temos também uma parceria com a Mútua (MPS) para responder a empresas que procuram soluções que integrem produtos de saúde, vida e acidentes. Trata-se de um acordo de colaboração na oferta, com um protocolo que simplifica a componente operacional. Continuamos, contudo, a ser duas companhias distintas. A MetLife mantém a sua especialização na área da vida e da proteção, não sendo esta parceria uma entrada no negócio dos seguros de saúde.

A MetLife está disponível para estabelecer parcerias semelhantes com outras seguradoras de saúde?

Neste momento, não temos essa intenção como objetivo específico. A nossa visão é manter a especialização na área dos seguros de vida e proteção.

A expansão através da rede de agentes exclusivos é uma estratégia pouco habitual entre seguradoras. Porque decidiu a MetLife apostar neste modelo?

Há uma diferença fundamental entre os seguros obrigatórios e os que não são obrigatórios. Nos primeiros, o cliente procura naturalmente uma solução. Nos seguros de vida e acidentes, que não são obrigatórios, o maior desafio é fazer com que as pessoas compreendam que têm necessidades de proteção. É importante perceberem que, se acontecer alguma coisa, podem precisar de proteger a família, os filhos ou os seus rendimentos, caso deixem de poder trabalhar. Existe também a ideia de que a Segurança Social cobre todas as situações, quando na realidade há circunstâncias em que a proteção é apenas parcial ou pode nem sequer existir. Em caso de doença grave, como um cancro, por exemplo, podem surgir necessidades financeiras muito significativas. Para identificar essas necessidades, o modelo que melhor funciona é o acompanhamento por um profissional especializado, que conversa com o cliente, avalia a sua situação e identifica o nível de proteção adequado. Depois, cabe ao cliente decidir se quer assumir o risco ou transferi-lo para uma seguradora de confiança, como a MetLife.

Quando os agentes cumprem o plano estabelecido e desenvolvem uma boa atividade comercial, podem atingir, num período relativamente curto, rendimentos superiores à média dos trabalhadores europeus

Então são seguros mais difíceis de vender?

São produtos específicos, exigem aconselhamento profissional. Por isso, a nossa rede de agentes tem tanto sucesso neste tipo de comercialização. Não é um negócio que resulte apenas da procura espontânea: é necessário chegar ao cliente, explicar a necessidade e apresentar uma solução. A satisfação dos clientes leva depois à recomendação junto de outras pessoas. A nossa rede de agentes está entre as melhores da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) da MetLife, pela sua profissionalização. Investimos no recrutamento, na formação, nas ferramentas de trabalho, nos produtos e no apoio financeiro necessário para desenvolver a atividade.

Quantos agentes estão atualmente ativos? E conseguem garantir-lhes um rendimento mínimo?

Estamos atualmente com cerca de 176 agentes. O modelo que propomos não assenta na garantia de um rendimento mínimo, mas num plano de desenvolvimento e acompanhamento. Quando cumprem o plano estabelecido e desenvolvem uma boa atividade comercial, podem atingir, num período relativamente curto, rendimentos superiores à média dos trabalhadores europeus. Quando uma pessoa tem uma boa atividade comercial, conhece os produtos e compreende as necessidades dos clientes, conseguimos acompanhá-la e ajudá-la a crescer.

As comissões dos seguros de vida permitem remunerar adequadamente esta rede?

Sim, felizmente, permitem financiar adequadamente a nossa distribuição. É também por isso que continuamos a investir no crescimento da rede.

A MetLife Portugal registou 129 milhões de euros de volume de negócio no ano passado. Qual é a previsão para este ano?

Apontamos para um crescimento de dois dígitos, em torno dos 10%. Ainda não posso avançar com um número definitivo, mas as projeções estão alinhadas com esse objetivo. Para nós, é motivo de grande satisfação poder atingir este crescimento.

Desse crescimento, quanto resulta do aumento do volume de negócio e quanto resulta da subida dos preços?

No nosso negócio não existe uma inflação comparável à dos seguros de saúde ou à inflação médica, em que os prémios tendem a aumentar nas renovações. O risco de mortalidade e de acidentes é relativamente estável. Aliás, temos muitas propostas em que o prémio está garantido para toda a vida. Nos seguros de acidentes, o prémio não aumenta e, nos seguros de vida, varia em função da idade, não por um encarecimento geral do produto. O crescimento resulta, portanto, de uma boa persistência da carteira e do aumento da nova produção.

Existe, naturalmente, uma regra fundamental: a responsabilidade continua a ser da pessoa que utiliza a ferramenta. A inteligência artificial é um instrumento facilitador, mas não substitui a validação humana

É curioso que Portugal continue a ter um volume de negócio superior ao de Espanha, apesar de a dimensão do mercado espanhol ser muito maior. Como explica essa diferença?

A grande diferença está na rede de agentes. A nossa estratégia de distribuição é semelhante nos dois mercados, mas, por uma decisão histórica, a rede de agentes exclusivos não foi desenvolvida em Espanha da mesma forma que em Portugal. E essa rede contribui significativamente para a diferença entre os dois países. É uma estrutura que continua a crescer e que apresenta uma elevada qualidade de venda e persistência do negócio. Os agentes não se limitam a vender. Acompanham anualmente os clientes, verificam se as necessidades mudaram, se a família cresceu, se compraram uma casa ou se precisam de reforçar a proteção. Não se trata apenas de uma venda, mas de um acompanhamento continuado. É isso que permite desenvolver o volume de negócio ao longo do tempo.

Quantas pessoas trabalham atualmente na MetLife em Portugal?

Temos cerca de 120 colaboradores. Contamos também com alguns estagiários, que encontram na empresa uma primeira experiência profissional depois de terminarem a universidade. Alguns acabam por ficar conosco, enquanto outros seguem outros caminhos. Faz parte da nossa missão proporcionar essa primeira experiência de trabalho. A estes colaboradores juntam-se os agentes exclusivos, que não são empregados da MetLife, mas trabalham exclusivamente com a companhia.

A gestão de sinistros em Portugal continua a ser assegurada localmente? Existe algum recurso a outsourcing?

Temos a nossa própria estrutura em Portugal, incluindo a área de sinistros, não existindo outsourcing nessa atividade.

Todas as funções de gestão estão em Portugal?

Embora exista uma estrutura de comissão executiva ibérica, as unidades funcionais são locais. Temos operações, gestão de sinistros, área jurídica, compliance e tecnologias de informação em Portugal. As duas estruturas nacionais estão replicadas, sendo ibérico o comité de direção.

Que papel está a desempenhar a inteligência artificial na atividade da MetLife?

A inteligência artificial é uma ferramenta global e constitui também um importante motor de crescimento, porque nos permite acelerar processos. Estamos a utilizá-la para acelerar o desenvolvimento do negócio, melhorar o acesso à informação, estruturar conteúdos e apresentar informação de formas diferentes. As ferramentas são, em grande medida, globais. O que varia é a sua aplicação local, de acordo com as necessidades de cada mercado, e estamos a observar um impacto muito positivo, sobretudo na aceleração de projetos e no acesso e organização da informação. Existe, naturalmente, uma regra fundamental: a responsabilidade continua a ser da pessoa que utiliza a ferramenta. A inteligência artificial é um instrumento facilitador, mas não substitui a validação humana. Tal como não enviaria um trabalho de um colaborador à minha chefia sem antes o rever, também não podemos utilizar os resultados da inteligência artificial sem os verificar.

Que balanço faz da execução da estratégia da MetLife e quais são as principais perspectivas para o futuro?

O balanço é muito positivo. Desde que tive a oportunidade de avançar com esta nova estratégia, há cerca de ano e meio, tivemos um período de muita execução, foco e progresso. Estamos otimistas em relação ao futuro, embora vivamos num contexto cada vez mais complexo, marcado por incerteza geopolítica, desafios económicos e mudanças tecnológicas. Tudo isso também cria oportunidades. Mas, apesar das transformações, as necessidades fundamentais das pessoas continuam a existir. A família continua a ser tão importante como sempre foi. Tal como é importante proteger o automóvel ou a casa, é igualmente importante garantir a segurança financeira das famílias.

A MetLife tem planos para adquirir empresas em Portugal ou em Espanha?

Não. Neste momento, não temos qualquer plano de aquisição de empresas, nem em Portugal nem em Espanha.