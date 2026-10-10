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Contentores em Alcântara. “Não é possível tirar tudo por camião nem por comboio”premium

Presidente do Porto de Lisboa espera que a obra do porto fluvial da Castanheira do Ribatejo avance. Na Silotagus haverá alienação de capital.

Começar a operar barcaças com transporte de contentores entre o porto de Lisboa e o porto fluvial de Castanheira do Ribatejo, próximo da zona logística na mesma localidade do concelho de Vila Franca de Xira, é um objetivo do Porto de Lisboa. "Temos de ter a alternativa da barcaça", diz o presidente dos Portos de Lisboa e de Setúbal, na sua primeira entrevista após tomar posse em agosto de 2025. Vítor Caldeirinha nota que mesmo o projeto de enterrar a linha do comboio em Alcântara não chega para tirar da estrada os camiões que circulam de e para os terminais em Lisboa.

A partir de 31 de outubro, assinalam-se os 139 anos do porto de Lisboa, iniciando-se um mês com visitas ao porto, provas de remo, provas de vela, exposições, visitas, não só ao…

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Obras do primeiro troço do TGV Porto-Lisboa arrancam segunda

Lusa,

Cerimónia contará com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e do CEO da Mota-Engil, que lidera o consórcio responsável pela construção.

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