Começar a operar barcaças com transporte de contentores entre o porto de Lisboa e o porto fluvial de Castanheira do Ribatejo, próximo da zona logística na mesma localidade do concelho de Vila Franca de Xira, é um objetivo do Porto de Lisboa. "Temos de ter a alternativa da barcaça", diz o presidente dos Portos de Lisboa e de Setúbal, na sua primeira entrevista após tomar posse em agosto de 2025. Vítor Caldeirinha nota que mesmo o projeto de enterrar a linha do comboio em Alcântara não chega para tirar da estrada os camiões que circulam de e para os terminais em Lisboa.

A partir de 31 de outubro, assinalam-se os 139 anos do porto de Lisboa, iniciando-se um mês com visitas ao porto, provas de remo, provas de vela, exposições, visitas, não só ao…