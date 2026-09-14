Dois anos depois, menos de duas em cada dez propostas de Draghi foram executadas. Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, responsabiliza governos, 'lobbies' e potências estrangeiras.
O Relatório Draghi sobre a competitividade europeia fez dois anos a 9 de setembro. Segundo um think thank que acompanha a execução das propostas, citado por Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, o balanço é muito negativo: 15,7% das recomendações implementadas no conjunto e cerca de 6% no domínio digital e tecnológico. Especificamente, nas telecomunicações, para a organização que representa os maiores operadores europeus (entre eles, a Meo) em Bruxelas, é ainda mais simples: "O que foi implementado? Nada."
Para Gropelli, a explicação para a lentidão não está numa só porta: "a resistência vem dos Estados-membros. Vem também de lobbies. Vem de potências estrangeiras." E dá um exemplo: a ideia de…
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