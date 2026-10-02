O líder socialista explica que a estimativa do Governo resulta da contabilização das medidas para um ano inteiro, quando o PS defende apoios temporários e sujeitos a avaliação.
Carneiro contesta a estimativa do Governo sobre o impacto das medidas do PS e garante que os “dois mil milhões” de euros resultam de uma contabilização anual de propostas que os socialistas desenharam como temporárias. Em causa estão, entre outras, a redução do IVA de 23% para 13% dos combustíveis via ISP e o IVA zero no cabaz alimentar.
Em entrevista ao ECO, o secretário-geral do PS diz que estas medidas só avançarão se houver margem orçamental, mas defende que o Governo deve procurar essa folga para responder ao aumento do…
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