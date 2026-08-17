“É muito fácil propor soluções populistas como aumentar subsídios, ou aumentar taxas para os ricos”

Diretor do IMD World Competitiveness Center alerta que crescente fragmentação política na Europa. Política de "portas abertas" aumenta quantidade e não qualidade da prosperidade e a baixar salários.

Guerras, tarifas e maiores preços de energia tiveram um impacto negativo na competitividade europeia e nacional. Segundo o IMD World Competitiveness Ranking 2026, Portugal baixou três posições, passando do 37.º para o 40.º lugar entre 70 economias, muito por causa do “efeito sistémico da Europa”, justifica Arturo Bris, diretor do IMD World Competitiveness Center, em entrevista ao ECO, por ocasião de uma visita à Porto Business School para participar no PBS Boardroom, onde foi keynote speaker de uma sessão.

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O diretor do conceituado centro mundial de competitividade destaca que “há uma perceção crescente em Portugal e em outros países europeus de que não há estratégia”, atribuindo este fenómeno à cada vez maior fragmentação política. “A estratégia governamental não é apenas uma responsabilidade do Governo, requer consenso político”, avisa, reconhecendo que “é muito fácil propor soluções populistas, como impor salários mínimos, ou aumentar subsídios, ou aumentar taxas para os ricos”.

Sobre a política de imigração, em grande medida responsável pela fragmentação política, Arturo Bris explica que países como Portugal, Espanha ou França estão a “abrir portas e trazer mais pessoas e então aumentar a quantidade de prosperidade e não a qualidade“, lembrando que quando se acolhem mais imigrantes, estes “baixam os salários do país”, além do impacto na deterioração dos serviços. E é por isto que as pessoas estão, cada vez mais, a decidir contra a imigração.

O diretor do IMD World Competitiveness Center defende ainda que “a primeira chave para ser competitivo são os salários”. O responsável admite que “um dos problemas que temos nos países com baixos salários é que o custo social do emprego é enorme”, destacando os elevados encargos associados à segurança social, taxas, burocracia, ineficiências. “É onde os salários podem crescer muito mais”.

Portugal baixou três lugares no ranking da competitividade do IMD. Porquê?

Portugal tem sido, tradicionalmente, uma economia com boa performance em termos de competitividade. O problema em 2026 foi, em primeiro lugar, a Europa como um todo. Toda a crise de energia, a guerra na Ucrânia, o impacto da guerra do Irão, as tarifas, tudo isso afetou a economia da Europa e Portugal. A Espanha caiu, a França, a Alemanha. Com a exceção do Reino Unido, todos os países europeus caíram. Houve um efeito sistémico na Europa.

O segundo efeito, se olhar os fatores que analisamos, temos quatro fatores, um é a performance económica de Portugal, e na verdade a performance económica tem melhorado, em relação a outros países, mas os outros dois fatores são a competitividade, a eficiência do Governo e a eficiência do setor privado, [e aí] o país deteriorou. Isso aponta para um problema institucional, por exemplo, a polarização do governo, a eleição e o novo governo, uma perspetiva de imigração no país, e no setor privado, a falta de inovação, impacto na produtividade e na crise energética.

O primeiro fator foi a Europa, o segundo fator foi Portugal. O terceiro fator é que há outros países e outras regiões do mundo que estão a ter um desempenho muito melhor, particularmente o Oriente Médio e a Ásia do Sul estão a subir muito no ranking deste ano.

O Médio Oriente?

O nosso ranking é com base em dois tipos de dados. Um tipo de dados é um inquérito executivo, feito entre fevereiro e abril. Essa pesquisa incorpora o impacto da guerra do Irão. Mas a segunda parte do nosso ranking é a informação estatística, ou seja, dados macroeconómicos, que correspondem ao ano 2025.

Portanto, estes resultados ainda não refletem a guerra no Médio Oriente?

O Oriente Médio ainda não teve um impacto. No ano que vem, em 2027, países como a União Europeia, o Qatar, vão descer no ranking.

No que diz respeito a Portugal referiu a questão do Governo, o que acha que deveria fazer para aumentar a produtividade do país? Recentemente, o Governo tentou reformar a lei do trabalho, mas sem sucesso. Considera importante mudar algumas leis laborais?

Esse é exatamente o problema. Acho que há uma perceção crescente em Portugal e noutros países europeus de que não temos estratégia. E acho que isso é derivado da fragmentação política. E isso geralmente chega através de batalhas e pequenas reformas, mas cada vez mais o setor privado em Portugal vê uma falta de estratégia governamental. E a estratégia governamental não é apenas uma responsabilidade do Governo, requer consenso político. Tem de haver uma união, um acordo conjunto dos principais partidos políticos. Numa democracia europeia, precisa-se dos partidos políticos para chegar a um acordo. E vemos sempre o mesmo efeito, quando há uma eleição ou mudanças no Governo, no país, o sentimento diminui.

Há uma perceção crescente em Portugal e em outros países europeus de que não temos estratégia, derivado da fragmentação política. (…) a estratégia governamental não é apenas uma responsabilidade do governo, requer consenso político. Tem de haver uma união, um acordo conjunto dos principais partidos políticos

E isso aconteceu em Portugal. Há uma perceção de instabilidade e incerteza. Por exemplo, a reforma do trabalho que mencionou não dá clareza aos executivos quando têm de investir. Cada vez mais países estão a enfrentar essa falta de consenso político.

As reformas vão ser mais difíceis de implementar nesses países?

Nos países europeus como um todo, não apenas Portugal, mas outros países europeus como a Espanha. Há dois caminhos. Há países em que o consenso político é construído com o tempo. Um bom exemplo é a Noruega ou a Austrália, ou a Estónia. Esses são os países que, se tiver um governo de direita ou de esquerda, sempre fazem as mesmas coisas. Isso requer maturidade democrática. Ou os Estados Unidos. São países que entendem que o modelo económico é baseado em certas pilares e não os violam.

A segunda alternativa é a reforma governamental. A Suíça, por exemplo, dado como o Governo funciona, é um sistema de sete ministros que precisam decidir pelo consenso, não há maneira de ter políticas de volatilidade. Mas é construído na constituição Suíça. É como se tivessem sete pessoas dos diferentes partidos que decidissem. Acho que isso nunca aconteceria em Portugal, ou na Itália, ou na Alemanha. Precisamos construir consenso [político] de uma forma mais natural.

A terceira alternativa são as ditaduras. Nas ditaduras, na Arábia Saudita, o consenso político é muito fácil de alcançar. Há uma pessoa que diz que isso não vai acontecer.

Mas não queremos isso.

Não queremos isso. Um dos tópicos que me fascina mais — e escrevi sobre isso há anos — é por que há países como a Estónia, Lituânia, onde há consenso político para chegar com as políticas certas, e há outros países onde essa fragmentação política é extrema.

Vejo Portugal como um bom exemplo. É menos fragmentado que a França, ou menos fragmentado que a Itália ou a Espanha, quando se trata de decisões políticas. Ainda há decisões em Portugal que superam a fragmentação política. Um exemplo é a política de vistos gold que Portugal implementou há alguns anos. É economicamente justo fazer isso. Mas é extremamente difícil de implementar. Nunca seria possível em França. Nunca aconteceria em Espanha. Mas aconteceu em Portugal. E o que acontece em Portugal é que, de vez em quando, por qualquer razão, aproximam-se de boas decisões através de acordos.

Referiu que a imigração pode fazer os resultados caírem. A imigração não deveria ajudar a aumentar a produtividade do país?

Esta é uma questão muito importante. É o debate entre a quantidade de prosperidade e a qualidade da prosperidade. O nosso centro, o Centro de Competitividade Mundial, mede a prosperidade. A competitividade é a capacidade de uma nação de gerar riqueza. Essas são as duas alternativas. Pode aumentar-se a quantidade de riqueza ou aumentar a qualidade.

E essa é uma escolha social de um país. Não há certo ou errado. Pelo caminho que estamos a ir, em países como Portugal, Espanha ou França, de abrir portas e trazer mais pessoas, vamos aumentar a quantidade de prosperidade e não a qualidade.

Pelo caminho que estamos a ir, em países como Portugal, Espanha ou França, de abrir portas e trazer mais pessoas, vamos aumentar a quantidade de prosperidade e não a qualidade. (…) Estou a trazer imigrantes, mas baixam os salários do país.

Mas estes países precisam da mão-de-obra imigrante. Como se faz esse equilíbrio?

Podem calibrar salários com a necessidade de trabalhadores estrangeiros. É verdade que precisamos de estrangeiros para alguns trabalhos. Idealmente, o que não se quer fazer é pagar salários baixos. E é sobre isso o debate também. Estou a trazer imigrantes, mas eles baixam os salários do país.

Na Suíça, houve um referendo, o famoso referendo de dez milhões. E essa foi a lógica. A lógica foi que precisávamos fechar a fronteira porque há tantos estrangeiros a entrar que os salários estão em declínio. O problema é que se você pedir aos cidadãos para votar, eles vão votar não. Isso também é algo muito lógico. E isso é o que vemos nas partidos de extrema, estão a aumentar — o que é natural — em todos os lugares, porque é tipicamente o que chamamos de tragédia dos comuns. Se me perguntarem se quero passar mais tempo à espera para ser atendido no hospital, ou se eu quero ver a qualidade do meu serviço público baixar, todos vão votar não. É aí que os grandes debates sociais vão acontecer, em toda a Europa. Se acreditarmos na democracia, precisamos perceber que, no final do dia, os que votam vão decidir contra a imigração.

Vou voltar ao caso da Suíça. No referendo de limitar a população a dez milhões, sabem que perderam por uma pequena percentagem. E esse debate vai voltar. E vai acabar numa situação em que a Suíça vai dizer que não permite imigrantes. E isso é o que as pessoas querem. Eu sou um imigrante, não é o que acho ideal, mas é o que as pessoas querem.

Mas esta oposição à imigração não vai resolver o problema do envelhecimento na Europa. Como se lida com este problema?

No fim do dia quer-se ter as pessoas necessárias para fazer alguns trabalhos. Há um bom exemplo, que é o de Singapura. Em Singapura têm uma imigração seletiva. Se precisam de 100 dentistas, dão 100 permissões de residência a dentistas. Acredito que estamos a ir nessa direção. Se precisarmos de um certo tipo de empregados nos nossos hospitais, ou nas nossas escolas, então vamos trazer imigrantes.

Como mencionou também, há a questão dos salários, o que as pessoas recebem. Não deveria um país que quer ser mais competitivo pagar mais, e não o contrário?

Sim. A primeira chave para ser competitivo são os salários, é o primeiro. É determinante. O que mede a prosperidade das pessoas é quanto dinheiro ganham. E não há solução mágica, mas há soluções óbvias também. Um dos problemas que temos nos países com baixos salários é que o custo social do emprego é enorme. Na maioria dos países da União Europeia, há uma ponte de crescimento entre produtividade e salários. A produtividade não está a crescer muito rapidamente, mas os salários até descem. E o problema é que essa queda corresponde às taxas sociais. Segurança Social, taxas, burocracia, ineficiências. É onde os salários podem crescer muito mais.

O segundo problema que temos na Europa é que há muita concorrência, comparado com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos as margens das empresas são mais altas do que na Europa. E como as margens das empresas são mais altas, as empresas podem pagar salários mais altos.

A primeira chave para ser competitivo são os salários. O que mede a prosperidade das pessoas é quanto dinheiro ganham. E não há solução mágica, mas há soluções óbvias também. Um dos problemas que temos nos países com baixos salários é que o custo social do emprego é enorme. Segurança social, taxas, burocracia, ineficiências. É onde os salários podem crescer muito mais.

Por que eles têm margens mais altas?

Porque nos EUA há menos concorrência. Por exemplo, as operadoras de telecomunicações são menos. Pagam mais, têm preços mais altos e fazem mais dinheiro. As companhias aéreas, igual. Há menos concorrência. Na Europa há muita concorrência, porque não vemos a Europa como um todo, mas como um país que tem as suas empresas.

Este é um exemplo muito estúpido. Fiz uma apresentação em Espanha sobre este tema. E analisei dados sobre escolas de condução. Nos Estados Unidos, o conceito de escola de condução é tipicamente uma empresa nacional. A minha cidade natal em Espanha tem cerca de 50 mil pessoas e temos nove escolas de condução, o que basicamente significa que a cada mês, cada uma dessas escolas de condução processa uma ou duas cartas de condução. Ou seja, têm um ou dois clientes por mês. Economicamente, deveria haver apenas uma ou duas escolas de condução. É um problema de escala. Esse é o problema na Europa. Temos muitos restaurantes, muitas agências de viagem, muitas operadoras de telecomunicações. Então os preços são baixos. Isso é bom para o cliente, mas não têm poder de mercado. Uma das coisas que está a acontecer na Europa, e temos visto reformas nisso, é para ter certeza de que não fomos demasiado longe para reduzir a concorrência.

Há uma nova reforma nas leis de concentração que permite grandes operações de concentração na Europa. Se calhar devíamos ter só um operador móvel. Por exemplo, na Suíça, há uma grande empresa, tem preços mais altos mas também paga salários altos. É o trade-off. É o que acontece nos EUA.

As pessoas estão prontas para esse debate?

Países mais competitivos são mais produtivos. E pagam salários. Precisamos quebrar as dinâmicas de uma forma diferente. Então, o que acho é que se é mais caro ir a um restaurante português, mas isso significa que meu salário é mais alto, então também serei capaz de pagar mais. E assim por diante. Volto à Suíça ou aos EUA, que é o que acontece. Na Suíça, os salários são mais altos, mas os preços também são mais altos. No geral, a qualidade de vida é mais alta. Mesmo que pague três vezes mais num restaurante do que paguei em Portugal, os salários na Suíça são provavelmente quatro ou cinco vezes maiores.

Essas mudanças tendem a ser naturais, mas também requerem política, porque, por exemplo, na economia laboral, esses problemas que estamos a discutir, há muita evidência do que funciona e não funciona. O problema com o populismo e o problema com alguns políticos é que caem em narrativas que não são corretas. É muito claro como resolver os problemas de salários, mas ao mesmo tempo é muito fácil propor soluções populistas, como impor salários mínimos, ou aumentar subsídios, ou aumentar taxas para os ricos. Essas soluções não funcionam no longo prazo e precisamos liderança política.

A Europa está a perder a corrida da produtividade para os EUA e para a China?

A produtividade, para mim, não é o barómetro correto, é a competitividade ou prosperidade. E o que acontece é que a Europa, apesar de ser menos produtiva, é mais próspera. A qualidade de vida na Europa, em termos de longevidade, distribuição de rendimento, qualidade de vida, segurança, serviços públicos é muito melhor do que nos EUA, apesar de ter pouca produtividade. E isso é muito importante, porque a produtividade não é necessária nem uma condição suficiente para a prosperidade. Dito isto, porque é que a nossa produtividade ainda é menor?

Por exemplo, o setor público europeu é muito maior do que o setor público americano. Na Europa há transporte público, hospitais públicos, escolas públicas, tudo. Isso, estatisticamente, e por si mesmo, resulta numa produtividade menor.

É muito fácil propor soluções populistas, como impor salários mínimos, ou aumentar subsídios, ou aumentar taxas para os ricos. Essas soluções não funcionam no longo prazo e precisamos liderança política.

Mas olhando, por exemplo, para a tecnologia. As maiores empresas do mundo estão nos EUA, a Apple, Nvidia, etc. Por que é que a Europa não tem estas grandes empresas?

Em primeiro lugar, por que é que a Nvidia é americana? Diria que a Nvidia é uma empresa americana porque está listada no mercado de ações americano, o que me leva à segunda questão. Quanto capital da Nvidia é detido pelos europeus? É extremamente difícil de saber. O nosso dinheiro é investido, através de fundos. Por exemplo, creio que cerca de 14% do PIB suíço está investido em empresas tecnológicas dos EUA. Esse é o primeiro ponto. Quando dizemos que a Nvidia é americana, ela é americana, mas beneficia-me.

O segundo ponto, uma grande parte do esforço da IA que é feito e da tecnologia que usamos são europeus. Por exemplo, a Alphabet tem uma empresa de IA, a DeepMind que é britânica. Ou seja, toda atividade de IA que a Alphabet, que é americana, está a fazer no Reino Unido. A DeepMind não é apenas britânica, está sediada no Reino Unido. E o CEO é francês. Então, quando dizemos que os EUA dominam, que fiquem atentos porque também temos tecnologia.

Mas estão cotadas lá.

Estão cotadas, mas no final do dia é o nosso capital. O problema para nós não é de inovação, é de capital. Em vez de ter o nosso dinheiro a financiar a Nvidia, se usarmos o nosso dinheiro para financiar uma solução europeia, teremos a plataforma. O problema [europeu] não é de mentes, não é de cérebros ou DNA ou inovação. Nós inovamos muito. O problema é que o nosso dinheiro vai para os Estados Unidos.

Quando uso WhatsApp, Teams ou Zoom, essas companhias são todas americanas, mas a tecnologia é nossa. O algoritmo de WhatsApp é da Europa, o algoritmo do Zoom é do Skype. E o Skype é da Estónia. Usamos o nosso dinheiro — e quando digo nosso dinheiro, digo os nossos bancos centrais, fundos soberanos, bancos — para investir nos EUA e esse dinheiro é usado para comprar nossa inovação. É a dinâmica que precisamos quebrar. Então, voltando à sua pergunta, é assim que resolveríamos os nossos problemas de tecnologia. O segredo para o domínio da IA é o dinheiro. É tudo dirigido pelo dinheiro.

Voltando aos problemas que a Europa enfrenta, desde guerras, até aos preços da energia, tarifas. Como é que a região pode fazer face a estes desafios e continuar a crescer?

É um grande problema para nós. A boa notícia é que tem sido um grande sinal de alerta. Tudo isto está a fazer-nos reagir muito melhor, em várias direções. A União Europeia está a comprometer-se com uma agenda incrível e agressiva, para o final de dezembro de 2027, para reformar os mercados de capital, os mercados de trabalho. Esse compromisso nunca aconteceu antes. Geopoliticamente também. Por exemplo, o Reino Unido tornou-se muito mais próximo da União Europeia. A Ucrânia pediu para se juntar à União Europeia. Até mesmo o Canadá é considerado uma espécie de aliado. A Europa está a reagir da maneira certa.

O problema [europeu] não é de mentes, não é de cérebros ou DNA ou inovação. Nós inovamos muito. O problema é que o nosso dinheiro vai para os Estados Unidos.

É suficiente para responder aos anúncios de Donald Trump?

Com o Trump, nunca sabemos o que vem de lá. Ainda nos mantemos como uma ilha de liberdade, de lei, respeito para os outros, inclusividade, sustentabilidade, prosperidade que ninguém pode replicar. O modelo europeu é um modelo para todos. Quando a União Europeia implementa a regulação da IA, não olham para os EUA, olham para a Europa. Quando implementam leis de sustentabilidade, olham para o exemplo da Europa. Somos um modelo. Precisamos de otimismo.

Em relação à sustentabilidade e todos os objetivos emissões zero, muitas empresas queixam-se que a Europa foi demasiado longe. Concorda?

Fomos demasiado longe. No final do dia, queremos um capitalismo compatível com um sistema que protege a natureza e o meio ambiente. E não deixamos que o sistema faça isso sozinho, então tentamos regular o sistema e impor restrições às empresas, investidores e servidores. Não funcionou porque em algum ponto havia um grande dilema. Na Suíça, sou responsável pela gestão do fundo de pensões da minha organização. E surgiu um debate sobre se investir em empresas sustentáveis, evitar petróleo e gás ou tabaco. Se nos livrarmos dessas empresas, as pensões serão menores, os retornos serão menores. E as pessoas não é isso que querem. Querem um mundo verde, com painéis solares e uma economia sustentável, mas não à sua custa. A dada altura isso tornou-se caro para as pessoas, para as empresas e dizem que não querem ser tão sustentáveis.

Podemos ser sustentáveis, mas de uma maneira mais competitiva.

No que diz respeito à inovação e tecnologia, há um garante investimento em IA. As empresas já estão a ganhar com essa revolução tecnológica ou ainda não?

Não tanto quanto pensávamos. Infelizmente, a maneira como a tecnologia vai beneficiar a economia é através de lucros de empresas. Quando as empresas falam sobre a implementação de IA, é sempre sobre a mesma eficiência de custo, que é cortar empregos. Não há, pelo menos até agora, nenhuma outra inovação do modelo de negócios de outras empresas. Por exemplo, vou implementar um algoritmo de IA para substituir dez pessoas.

Vai ser à custa das pessoas?

Sim. Mas mesmo com essa lógica, ainda não vemos um grande lucro a ser gerado pelas empresas, porque requer um enorme investimento. Até agora não é lucrativo.

Mas já estão acontecer esses cortes de postos de trabalho por causa da IA?

Os cortes de emprego já estão a acontecer. Mas não tão rápido. A eficiência de custos que é gerada é afetada pelas despesas massivas ou investimentos que é preciso fazer.