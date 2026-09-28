As limitações do aeroporto de Lisboa, agravadas pela entrada em vigor do Entry-ExitSystem, que criou filas intermináveis, "gerou obviamente impacto negativo". A solução, até Alcochete ser uma realidade, é "trabalhar todas as infraestruturas aeroportuárias do país" e garantir "condições para que o máximo de capacidade aeroportuária do aeroporto seja uma realidade", sublinha, em entrevista ao ECO, o presidente do Turismo de Portugal. "O máximo neste momento são 38 movimentos e é necessário garantir que esses 38 movimentos são uma realidade", detalha Carlos Abade.

"sabemos que vamos ter de contar com aquele aeroporto [de Lisboa] ainda durante alguns anos, o que significa que vamos ter que o tornar cada vez mais eficiente. Estão a ser feitas…