Dia Mundial do Turismo

“É necessário garantir condições para que o máximo de capacidade aeroportuária do aeroporto de Lisboa seja uma realidade”premium

O conjunto de investimentos, ativos e mais-valias de Portugal permitem que o turismo consiga ter uma resistência bastante assinalável", diz o presidente do Turismo de Portugal.

As limitações do aeroporto de Lisboa, agravadas pela entrada em vigor do Entry-ExitSystem, que criou filas intermináveis, "gerou obviamente impacto negativo". A solução, até Alcochete ser uma realidade, é "trabalhar todas as infraestruturas aeroportuárias do país" e garantir "condições para que o máximo de capacidade aeroportuária do aeroporto seja uma realidade", sublinha, em entrevista ao ECO, o presidente do Turismo de Portugal. "O máximo neste momento são 38 movimentos e é necessário garantir que esses 38 movimentos são uma realidade", detalha Carlos Abade.

"sabemos que vamos ter de contar com aquele aeroporto [de Lisboa] ainda durante alguns anos, o que significa que vamos ter que o tornar cada vez mais eficiente. Estão a ser feitas…

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Lusa,

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