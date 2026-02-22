“Empresas devem colocar como prioridades a governação de dados e cibersegurança”

Em entrevista ao ECO/Advocatus, Pedro Lomba, sócio e coordenador da área de Tecnologia, Media e Telecomunicações da PLMJ. fala sobre o Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional 2026-2027.

Pedro Lomba é sócio e coordenador da área de Tecnologia, Media e Telecomunicações da PLMJ. Com mais de 18 anos de experiência profissional como advogado, tem prática profissional no direito da tecnologia e da regulação digital. Exerceu antes funções públicas como Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional no XIX Governo Constitucional (2013-2015), com responsabilidades na política de media, e Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares no XX Governo Constitucional (2015). Foi ainda assessor jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (2003).

Que leitura faz do Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional 2026-2027 enquanto sinal político e jurídico para o tecido empresarial português?

O Plano envia um duplo sinal para o mercado. Politicamente, afirma a digitalização como prioridade transversal e alinhada com a agenda europeia, colocando o acesso à informação do Estado e da Administração Pública como instrumento de gestão e modernização contínua. Juridicamente, desloca a digitalização do domínio das “boas práticas” para o da obrigação verificável, antecipando e materializando quadros europeus em matéria de dados, IA, interoperabilidade e cibersegurança.

Do ponto de vista das empresas, qual considera ser a principal mudança de paradigma introduzida por este Plano, sobretudo na relação com o Estado e na forma como a digitalização deixa de ser opcional?

A mudança central – não sei se lhe chamaria mudança de paradigma – é a transição para um modelo de conformidade contínua, com integração técnica em infraestruturas públicas, com ciclos de verificação e reporte definidos e a adoção de padrões mínimos em segurança e governação de dados que passam a ser operacionalizados por medidas e diplomas específicos. Um exemplo disto mesmo é a adoção obrigatória de plataformas ou normas de interoperabilidade nacionais. Mas há no Plano muitas medidas que remetem para medidas a serem tomadas futuramente pelo Governo. O Plano é ainda, essencialmente, um anúncio.

Que riscos jurídicos e de competitividade enfrentam as organizações que não acompanhem o ritmo imposto por este Plano de Ação, nomeadamente em matéria de acesso a apoios públicos e contratos com a Administração Pública?

As organizações que não acompanhem enfrentarão riscos operacionais (por força das exigências de interoperabilidade e atualização de normas técnicas), riscos económicos (serão vistos como reativas e, logo, mais atrasadas e menos ágeis) e riscos reputacionais ou responsabilidade (especialmente em cibersegurança e uso de IA). Este ponto demonstra-se quer por via da atualização do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID), quer da criação e atualização de diplomas que tornam obrigatória a integração técnica, quer das medidas do plano relativas à cibersegurança.

A centralidade dos dados, da interoperabilidade, da IA e da cibersegurança atravessa todo o Plano. Quais destas dimensões lhe parecem mais críticas do ponto de vista da conformidade legal e regulatória para as empresas?

Creio que há, pelo menos, quatro dimensões prioritárias. Nos dados, a definição de um modelo de governação, e de regras de partilha, reutilização e qualidade. Na interoperabilidade, a adoção de padrões, APIs, semântica comum, visto serem aspetos que condicionam a relação com o Estado. Em matéria de IA, os requisitos de gestão de risco, documentação, transparência, serão decisivos, sobretudo em soluções de alto risco. E na cibersegurança o reforço dos procedimentos de gestão de risco, alinhamento de frameworks, reporte de incidentes e segurança da cadeia de fornecimento é a frente com maior probabilidade de fiscalização. Será interessante perceber como será feito o desenvolvimento de um modelo nacional de classificação de dados e definição de regras específicas para dados sensíveis.

A criação de um diploma que torna obrigatória a utilização da plataforma iAP para circulação de dados representa um reforço significativo de deveres. Que impactos práticos antevê para as empresas fornecedoras do Estado?

A obrigatoriedade de utilizar a plataforma iAP institucionaliza a interoperabilidade como dever operacional e contratual. Para fornecedores, isto implica adaptar arquiteturas para consumir e expor serviços via iAP, assegurar segurança de APIs, manter registos e pistas de auditoria, e refletir em contratos responsabilidades por indisponibilidades, integridade de dados e tempos de resposta, incluindo procedimentos de gestão de incidentes.

A aposta numa cloud soberana nacional levanta questões relevantes de governação de dados, localização e segurança. Que cuidados devem ter as empresas que operam com dados sensíveis ou infraestruturas críticas?

Fiquei com dúvidas sobre este eixo particular, porque a existência de uma cloud soberana (com governação, controlo e requisitos de segurança definidos em Portugal/UE) não implica, por si só, uma obrigação geral de residência de dados; e, inversamente, eventuais exigências de residência/localização resultam de regimes legais ou setoriais específicos (por exemplo, classificação de dados da Administração Pública, segredos de Estado ou requisitos setoriais), não do mero rótulo «soberana». No quadro europeu, o RGPD não impõe localização na UE, mas regula as transferências internacionais; já o Plano pode prever, para determinadas categorias de dados públicos sensíveis, que venham ser definidos requisitos de permanência em infraestruturas nacionais. Assim, as decisões de localização devem ser tomadas caso a caso, com base no regime que lhes for aplicável e não apenas no modelo de cloud.

Seja como for, para as organizações com dados sensíveis ou infraestruturas críticas isso implicará definir políticas de classificação e retenção, e desenhar planos de continuidade e resiliência adequados.

O Plano prevê um reforço claro das exigências em matéria de cibersegurança, incluindo responsabilidade de fornecedores e reporte de incidentes. Estamos preparados, enquanto mercado, para este nível de exigência?

O Plano eleva os requisitos de cibersegurança, com responsabilidades de fornecedores, reporte de incidentes e alinhamento com o regime jurídico nacional aplicável decorrente da transposição da NIS 2, exigindo clarificação da cadeia de governação, profissionalização de controlos, testes e gestão de riscos na cadeia de fornecimento. É expectável que a futura Estratégia Nacional de Cibersegurança traga novidades para as PME’s, em articulação com o regime jurídico nacional de cibersegurança recentemente aprovado.

Do ponto de vista estratégico, como devem as empresas acompanhar as atualizações semestrais do Plano de Ação para garantir antecipação regulatória e aproveitamento de oportunidades?

As atualizações periódicas pedem um ciclo interno da verificação da conformidade em cada seis meses, com responsáveis claros, mapeamento de requisitos para políticas/processos ou contratos e revisão de controlos e integrações técnicas, além de inteligência regulatória para antecipação.

Em síntese, que recomendações deixaria às lideranças empresariais para 2026, tendo em conta que a transformação digital passa a ser, também, uma obrigação jurídica e não apenas uma opção estratégica?

Desde logo as empresas devem colocar na primeira linha de prioridades os temas da governação de dados e da cibersegurança. Devem investir em interoperabilidade por conceção e profissionalizar o controlo de conformidade das soluções de IA (inventário, classificação de risco, documentação e avaliações), aproveitando a adoção de uma Agenda Nacional de IA assente em pilares como infraestrutura, adoção, talento e responsabilidade. Devem estar atentos aos requisitos de segurança e qualidade de dados na cadeia de fornecimento, preparar evidências e certificações e instituir um playbook de reporte de incidentes. De resto, relembrar sempre a regra sobejamente conhecida de que o alinhamento entre equipas jurídicas, TI e compras é decisivo para responder a qualquer plano, público ou privado, de digitalização.