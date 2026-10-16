Em certos casos, empresas com maior foco na meritocracia são as que tomam decisões menos meritocráticas. Paradoxo foi identificado pelo professor Emilio J. Castilla, que estará este mês em Lisboa.
Emilio J. Castilla garante acreditar que a meritocracia é possível, mas alerta que não é algo que as empresas possam "simplesmente declarar". É preciso que seja "intencionalmente desenhada, continuamente analisada e ativamente mantida", indica ao ECO este professor universitário, cujo trabalho investigativo levou à identificação do chamado "paradoxo do mérito".
"Este é o paradoxo: a própria crença de que uma organização é meritocrata pode, por vezes, comprometer a sua capacidade de tomar decisões meritocráticas", sublinha, em entrevista ao ECO, o especialista que…
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