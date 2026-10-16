Emilio J. Castilla garante acreditar que a meritocracia é possível, mas alerta que não é algo que as empresas possam "simplesmente declarar". É preciso que seja "intencionalmente desenhada, continuamente analisada e ativamente mantida", indica ao ECO este professor universitário, cujo trabalho investigativo levou à identificação do chamado "paradoxo do mérito".

"Este é o paradoxo: a própria crença de que uma organização é meritocrata pode, por vezes, comprometer a sua capacidade de tomar decisões meritocráticas", sublinha, em entrevista ao ECO, o especialista que…