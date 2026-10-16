Trabalho

“Empresas deveriam analisar a forma sobre como recompensam o mérito”premium

Em certos casos, empresas com maior foco na meritocracia são as que tomam decisões menos meritocráticas. Paradoxo foi identificado pelo professor Emilio J. Castilla, que estará este mês em Lisboa.

Emilio J. Castilla garante acreditar que a meritocracia é possível, mas alerta que não é algo que as empresas possam "simplesmente declarar". É preciso que seja "intencionalmente desenhada, continuamente analisada e ativamente mantida", indica ao ECO este professor universitário, cujo trabalho investigativo levou à identificação do chamado "paradoxo do mérito".

"Este é o paradoxo: a própria crença de que uma organização é meritocrata pode, por vezes, comprometer a sua capacidade de tomar decisões meritocráticas", sublinha, em entrevista ao ECO, o especialista que…

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ERSE adota novas regras sobre encargos de regulação

Ana Batalha Oliveira,

Este pacote "contribui para o processo de estabilização dos custos finais da eletricidade, sem pôr em causa a sustentabilidade económica das atividades" de luz e gás, considera o regulador.

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