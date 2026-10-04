Inteligência Artificial

“Empresas não conseguem trazer para a organização as mesmas ferramentas de produtividade que as pessoas utilizam a nível individual”premium

Fernando Braz, country leader da Salesforce em Portugal, defende que a qualidade dos dados é essencial para as empresas tirarem partido da inteligência artificial.

A gigante de software empresarial especializada na relação com o cliente, Salesforce, acredita que o Software as a Service (SaaS) “não morreu” e que a integração de agentes de inteligência artificial (IA) nos produtos vai tornar-se num dos principais fatores de diferenciação da empresa. Fernando Braz, country leader da Salesforce Portugal, considera que a evolução da IA está a acelerar a transformação das empresas e que a qualidade dos dados é um dos elementos fundamentais para tirar partido desta tecnologia.

Numa entrevista ao ECO realizada em São Francisco, na Califórnia, no âmbito do evento anual Dreamforce, Fernando Braz aborda a adoção de IA pelas empresas portuguesas, as dificuldades que ainda existem na…

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