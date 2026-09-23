Mário de Morais, diretor-geral da Bolt, elogia a nova legislação dos TVDE e vê na integração dos táxis uma oportunidade de crescimento da plataforma. "Eu espero que sensivelmente um terço dos táxis esteja registado na plataforma até ao final do primeiro trimestre de 2027. Estamos a fala de cerca de cinco mil táxis", afirmou em entrevista ao ECO durante a conferência "Dia da Mobilidade by Bolt", que decorreu terça-feira em Lisboa.

O responsável refere que terá ainda que sair a portaria para o registo dos táxis e tem de ser emitida a licença de TVDE. "Eu penso que estamos, provavelmente, a um mês,…