Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, espera ter táxis a operar na plataforma dentro de um mês e meio. Plataforma pretende cobrir todo o país no próximo ano e preços vão subir.
Mário de Morais, diretor-geral da Bolt, elogia a nova legislação dos TVDE e vê na integração dos táxis uma oportunidade de crescimento da plataforma. "Eu espero que sensivelmente um terço dos táxis esteja registado na plataforma até ao final do primeiro trimestre de 2027. Estamos a fala de cerca de cinco mil táxis", afirmou em entrevista ao ECO durante a conferência "Dia da Mobilidade by Bolt", que decorreu terça-feira em Lisboa.
O responsável refere que terá ainda que sair a portaria para o registo dos táxis e tem de ser emitida a licença de TVDE. "Eu penso que estamos, provavelmente, a um mês,…
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