“Esta operação representa um movimento único e disruptivo no mercado jurídico nacional”

A Deloitte Legal e a TELLES anunciam o lançamento da sua nova identidade que resulta do processo de integração de ambas as sociedades, que passam a atuar com a nova marca Deloitte Legal TELLES. A partir desta quinta-feira, sob o lema “Shapping Legal Excelence”, a Deloitte Legal TELLES, integrada na Deloitte, apresenta uma nova identidade. Francisco Espregueira Mendes, managing partner, fala à Advocatus sobre a nova marca.

Que visão de longo prazo orienta a criação da Deloitte Legal TELLES e como esta integração reposiciona a firma no mercado jurídico português e ibérico?

A inovação está na origem da criação da Deloitte Legal TELLES. Esta nova sociedade de advogados assenta numa visão diferenciadora que passa por criar uma nova equipa, que nasce da fusão de duas sociedades com uma longa experiência no mercado, mantendo os seus valores únicos de qualidade técnica, sofisticação e proximidade, com uma forte aposta na tecnologia. Temos a ambição de ser uma sociedade de advogados de referência no panorama jurídico nacional e internacional, vocacionada para responder aos desafios dos nossos clientes no contexto de uma economia cada vez mais integrada, sofisticada e internacional.

Importa esclarecer que a Deloitte Legal TELLES se posiciona no mercado nacional e nos mercados que integram o Cluster Deloitte Portugal — Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A nível internacional, estamos inseridos na rede mundial da Deloitte Legal, sendo que, por exemplo, em Espanha, a Deloitte Legal dispõe igualmente de um escritório de grande reputação e dimensão, à semelhança do que sucede noutras jurisdições. Na Ibéria, atuamos de forma próxima e muito colaborativa com os nossos colegas de Espanha, afirmando-nos como um player ibérico sólido e consistente.

De que forma esta operação altera o papel das sociedades de advogados integradas em redes multidisciplinares globais?

Esta operação representa um movimento único e, diria, verdadeiramente disruptivo no mercado jurídico nacional. Marca o início de uma nova fase de modernização da advocacia em Portugal. Através da integração entre a Deloitte Legal e a TELLLES, constituiu-se a primeira sociedade de advogados, com dimensão e reputação consolidadas no mercado, a qual integra a maior e mais prestigiada organização de serviços profissionais do mundo.

O mercado passa a contar com um parceiro jurídico estratégico de maior dimensão e capacidade, que atua num ecossistema multidisciplinar, com acesso direto a áreas altamente especializadas como Audit & Assurance, Tax Advisory, Strategy, Risk & Transactions e Technology & Transformation, sem nunca abdicar da independência técnica que caracteriza o exercício da advocacia.

Estou convicto de que estamos a contribuir para uma nova era na advocacia portuguesa. Mais especializada, mais inovadora, ainda mais próxima dos clientes, com uma presença internacional reforçada e uma forte componente tecnológica.

Como antevê a evolução do modelo “legal within a professional services firm” nos próximos cinco a dez anos?

Os clientes procuram cada vez mais soluções integradas, que combinem aconselhamento jurídico com outras valências integradas, como estratégia, gestão de risco e tecnologia, assegurando coerência, eficiência e previsibilidade. O direito tende a estar cada vez mais próximo do negócio e da tomada de decisão, inserido, sempre que necessário, em equipas multidisciplinares com uma visão holística dos problemas.

Nos próximos 5 a 10 anos, o modelo “legal within a professional services firm” deverá consolidar-se como um complemento natural ao ecossistema jurídico tradicional, respondendo à crescente complexidade dos desafios enfrentados pelas organizações.

A tecnologia e a automação, em particular a inteligência artificial, irão acelerar esta evolução, permitindo maior eficiência nos processos e libertando os advogados para atividades de maior valor acrescentado. Em paralelo, ganharão relevância modelos de pricing mais previsíveis e alinhados com os objetivos dos clientes.

Este crescimento será acompanhado por um reforço das exigências de governação, independência e ética profissional, aspetos essenciais para a credibilidade e sustentabilidade do modelo.

Que princípios de governação irão assegurar o equilíbrio entre autonomia jurídica e integração no ecossistema Deloitte?

O desenvolvimento da atividade da Deloitte Legal TELLES será assente apenas em profissionais advogados, existindo uma separação e autonomia rigorosas entre a prática jurídica e as restantes áreas do conhecimento, assegurando todas as exigências regulatórias e deontológicas, com uma forte articulação em termos de visão e valores. É este equilíbrio entre autonomia e colaboração que garante consistência, abrangência de competências, confiança e sustentabilidade a longo prazo.

Como será medido o sucesso desta integração ao fim dos primeiros três anos?

Confiança e proximidade com os clientes. Seremos também avaliados pela qualidade do trabalho jurídico que prestamos e pela forma como conseguimos integrar colaboradores, as diferentes culturas e as formas de trabalhar.

O crescimento sustentável do negócio e o crescimento profissional de cada uma das pessoas que aqui trabalham são também indicadores cruciais de referência. Se conseguirmos criar um ambiente onde os advogados e os demais colaboradores se sentem desafiados, valorizados, felizes e orgulhosos de fazer parte deste projeto, então teremos, sem dúvida, alcançado o sucesso.

Que tipo de liderança será determinante para conduzir a Deloitte Legal TELLES nesta nova fase?

É e será sempre uma liderança próxima, que valoriza as pessoas, que as ouve e que promove uma cultura de colaboração, de ética e de foco nos nossos clientes, que são a nossa razão de existir. Num contexto de mudança, é fundamental liderar com clareza de propósito, coerência, lealdade e confiança, assegurando que todos compreendem o caminho que estamos a seguir e o papel determinante que cada um tem. Este não é um projeto do A ou do B, mas sim um projeto de todos e para todos, e o meu papel na liderança deste projeto será, sobretudo, assegurar que este propósito está sempre presente.

Como pretende atrair, desenvolver e reter talento num mercado jurídico cada vez mais competitivo e global?

Atrair e reter talento hoje implica oferecer desafios profissionais estimulantes, investir na formação e garantir percursos de carreira transparentes, leais e meritocráticos. Mas implica, sobretudo, criar um ambiente onde as pessoas sintam que fazem parte de algo maior, com impacto, propósito e futuro. Considero que atualmente o talento jurídico procura rigor, qualidade e sentido. E é isso que procuramos proporcionar.

Na Deloitte Legal TELLES acreditamos que não existe um modelo único de carreira. O nosso foco está em identificar talento e proporcionar várias “autoestradas” de desenvolvimento profissional, ajustadas às ambições, competências e diferentes momentos de vida de cada pessoa, sempre de forma absolutamente transparente para todos.

Note que a advocacia atravessa uma transformação profunda e na Deloitte Legal TELLES assumimos a responsabilidade de formar os advogados do futuro. A tecnologia e, em particular, a inteligência artificial estão a alterar estruturalmente a forma como o direito é pensado e praticado. Hoje já não basta dominar a lei. É essencial pensar o direito com outra inteligência. Queremos formar profissionais capazes de unir rigor jurídico, inteligência emocional, tecnológica e ética, preparados para responder aos desafios de um mundo em constante mudança.

Para os advogados com experiência, o projeto é claro, mais especialização, mais recursos, um projeto onde a excelência técnica convive com inovação e acesso a projetos sofisticados e internacionais, onde o mérito é reconhecido e onde é possível influenciar a estratégia, a cultura e o próprio futuro do Direito.

Quanto à retenção de talento, na Deloitte Legal TELLES temos uma convicção firme de que os melhores profissionais permanecem onde encontram confiança, lealdade, reconhecimento e equilíbrio. Por isso, promovemos um ambiente de profundo respeito pelas pessoas, com liderança próxima e responsável. Não posso deixar de referir o impacto muito positivo que este projeto está a ter no mercado, o que se reflete no enorme número de candidaturas espontâneas que temos recebido.

A integração permitirá acelerar novas ofertas jurídicas em áreas emergentes? Quais serão prioritárias no futuro próximo?

O foco da Deloitte Legal TELLES será sempre aquilo que efetivamente acrescenta valor aos nossos clientes. Falamos de soluções jurídicas diferenciadoras em áreas como Corporate e M&A, Laboral, Fiscal, Bancário e Financeiro, Energia e Infraestruturas, Imobiliário, Tecnologia, Private Wealth, Family Offices Contencioso, Compliance, Público, Desporto, Mobilidade Internacional, PI e Concorrência.

Quanto às novidades concretas que estamos a preparar, prefiro manter alguma reserva. Serão partilhadas a seu tempo, mas posso adiantar que estamos a trabalhar já na criação de sinergias também no contexto mais global da Deloitte, no sentido de podermos apresentar soluções integradas aos nossos clientes que sejam uma verdadeira mais-valia para os mesmos.

Que mudanças antecipa nas expectativas dos clientes face a uma firma jurídica integrada numa organização global como a Deloitte?

A existência de uma sociedade de advogados com as características da Deloitte Legal TELLES numa organização global como a Deloitte eleva naturalmente as expectativas dos clientes face a sociedades que não estejam integradas neste tipo de redes globais. Os nossos clientes esperam um nível cada vez maior de excelência e de especialização, de soluções mais sofisticadas, mais completas e tailor-made, com um rigor ainda maior no detalhe, sem nunca perder a grande proximidade que temos com os clientes, que é e continuará a ser o nosso timbre.

Hoje, os clientes procuram soluções que sejam ao mesmo tempo sólidas, conhecedoras do contexto nacional e internacional, capazes de responder a desafios cada vez mais complexos de um mundo em constante mudança. É isso que a Deloitte Legal TELLES proporciona agora com outra capacidade, permitindo unir o melhor de dois mundos e criar uma oferta mais completa e diferenciadora, aumentando a fasquia da qualidade e inovação dos serviços jurídicos prestados, permitindo entregar aos clientes serviços multifacetados e “chave na mão”.

Como a Deloitte Legal TELLES poderá diferenciar-se num mercado onde a concorrência é cada vez mais internacional?

A Deloitte Legal TELLES é uma sociedade de advogados única em vários aspetos, com escala global, grande grau de especialização jurídica e setorial, inovação, sofisticação e profundo conhecimento dos mercados nacionais e internacionais. Integrada no Cluster Deloitte Portugal e na região da EMEA, na rede Deloitte Legal (presente atualmente já em mais de 75 países) e na rede Global da Deloitte (presente em 150 países), prestamos aos nossos clientes soluções sofisticadas, inovadoras e consistentes, algo que poucos concorrentes internacionais conseguem assegurar de forma tão integrada e sofisticada.

Outro aspeto que nos diferencia é que, apesar da dimensão global, temos um profundo conhecimento local, acompanhando sempre os nossos clientes de forma muito próxima, percebendo sempre os setores e os mercados em que se integram, assegurando-lhes padrões de rigor e excelência jurídica em qualquer geografia.

Estamos a trabalhar com uma abordagem mais transversal, mais digital e com soluções jurídicas inovadoras, potenciadas pela tecnologia e pela ligação a outras áreas de conhecimento — Audit & Assurance, Tax Advisory, Strategy, Risk & Transactions e Technology & Transformation — com profissionais altamente reconhecidos nas respetivas áreas. Com a constituição desta nova sociedade de advogados, teremos ainda mais capacidade para entregar soluções completas, alinhadas com os objetivos estratégicos dos clientes, antecipando riscos e criando valor real.

Gostava, igualmente, de salientar que estamos a investir continuamente em tecnologia e em inteligência artificial, antecipando necessidades e tornando as soluções mais rápidas e adaptadas ao negócio dos nossos clientes.

Que setores económicos deverão assumir maior relevância estratégica para a firma nos próximos anos?

Os setores com grande relevância estratégica e que gostava de realçar são aqueles onde a transformação regulatória, tecnológica e económica é mais intensa. Destaco áreas como energia e a transição energética, tecnologia e inovação, defesa, indústria, serviços financeiros, saúde, educação, infraestruturas, agronegócio, bem como setores ligados à sustentabilidade e à economia digital. São indústrias em rápida evolução, altamente reguladas e com uma forte componente internacional, que exigem know-how e experiência jurídica acumulada durante várias décadas, compreensão do ecossistema regulatório, antecipação tendências, conhecimento profundo do negócio dos clientes. É precisamente nessa sinergia entre direito, indústria, visão estratégica e proximidade com os clientes que a Deloitte Legal TELLES cria maior valor. É claro que tudo isto muito alinhado com o desenvolvimento de setores mais tradicionais e que têm um papel relevante na Deloitte Legal TELLES, como o imobiliário ou o turismo que têm grande importância.

É claro que tudo isto muito alinhado com o desenvolvimento de setores mais tradicionais e que têm um papel relevante na Deloitte Legal TELLES, como o imobiliário ou o turismo que têm grande importância"

O que representa, a nível pessoal e profissional, assumir a liderança deste novo projeto?

Assumir a liderança da Deloitte Legal TELLES é um enorme privilégio e uma grande responsabilidade. Representa a oportunidade de liderar uma sociedade de advogados única no mercado jurídico em Portugal, de assumir um compromisso pessoal com todos os nossos colaboradores, com os nossos clientes e com o mercado, para construir uma organização sólida, moderna e muito qualificada para os desafios que se avizinham. A minha dedicação ao projeto é, assim, a 120%, tentando cada dia fazer um pouco melhor do que foi feito no dia anterior.

Que legado gostaria que a Deloitte Legal TELLES tivesse no mercado jurídico português a médio e longo prazo?

Gostaria que a Deloitte Legal TELLES fosse reconhecida como uma sociedade de advogados de referência no contributo para a evolução da advocacia em Portugal. Pela qualidade, pela especialização, pela inovação, pela ética e pela forma como cada vez mais coloca as pessoas e os clientes no centro da sua atuação. Um legado de confiança, que inspire as próximas gerações de advogados e contribua para um mercado jurídico mais moderno, ético, colaborativo e global.

Que benefícios concretos antecipa para os clientes com esta mudança?

Os clientes da Deloitte Legal TELLES contam com uma sociedade de advogados de referência em Portugal, que combina um profundo know-how jurídico a uma abordagem verdadeiramente inovadora, integrada na Deloitte, como já disse, a maior organização de serviços profissionais do mundo. Na prática, e também como já referi, significa mais especialização, mais recursos, mais digitalização e uma maior capacidade de cobertura global.

Ao mesmo tempo e isto é muito importante, mantemos tudo o que tem sido o ADN das duas sociedades de advogados de origem (Deloitte Legal e TELLES): proximidade, confiança, rigor técnico, independência, integrando agora uma equipa com mais de 210 advogados.

Diria que a grande mais-valia está na forma como trabalhamos. Não gostamos de ser só advogados, mas sim verdadeiros parceiros dos nossos clientes, articulando, de forma profunda e coordenada, o trabalho jurídico com as restantes áreas da Deloitte (sempre que o Cliente assim o pretenda), com um conhecimento profundo em mercados emergentes. Isto permite desenvolver soluções jurídicas mais inovadoras, integradas e adaptadas às exigências regulatórias específicas de cada indústria e orientadas para o negócio, o que chamamos MDM – Multi-Disciplinary Model.

Acresce ainda o acesso a ferramentas tecnológicas avançadas, que nos permitem apoiar os clientes com maior rapidez, maior capacidade de antecipação, mantendo a excelência na prestação de serviços jurídicos, num contexto de mudanças regulatórias, económicas e tecnológicas cada vez mais aceleradas.

No fundo, os clientes ganham um parceiro mais forte, mais preparado e mais próximo, capaz de compreender o seu negócio, antecipar desafios e entregar soluções mais integradas com impacto no negócio.

Como descreve o processo negocial que conduziu à integração? Foi mais jurídico, mais estratégico ou mais cultural?

Foi um processo entre pessoas que têm os mesmos valores, princípios e visão, o que tornou tudo mais fácil. Foi um processo estratégico e cultural antes de ser jurídico. Como já referi, tudo começou com uma reflexão sobre o futuro e um alinhamento de valores, visão e propósito entre a TELLES e a Deloitte Legal, analisando de que forma este projeto seria benéfico para os nossos clientes e para as nossas pessoas, pois sem este benefício jamais o mesmo avançaria.

Depois percorremos naturalmente as várias frentes que uma integração desta dimensão exige: jurídica, regulatória, operacional, entre outras. Foi, e continua a ser um processo exigente e intenso, que mobilizou muitas pessoas e muitas equipas, sendo que me orgulha particularmente o tempo record em que o mesmo está a ser concretizado, graças ao enorme empenho e espírito de equipa de todos os que estiveram envolvidos, a quem quero deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento.

Como têm sido geridas internamente as expectativas das equipas relativamente à mudança?

Temos tido a preocupação de informar e envolver as pessoas a cada momento. Com comunicação clara, transparente e regular. Criámos espaços de diálogo e escuta ativa para garantir alinhamento, acompanhamento, confiança e clareza sobre o projeto Deloitte Legal TELLES. A confiança constrói-se com transparência e proximidade e é assim que temos gerido esta mudança. As pessoas são o nosso maior ativo.