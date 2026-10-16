Adriana Domínguez nasceu no mesmo ano em que a marca Adolfo Domínguez nasceu, 1976, depois de mais de 25 anos ligados à venda de tecidos e alfaiataria na Galiza. Cumprem 50 anos este ano. Depois de ter estudado gestão e ter passado pelo departamento de Special Projects da empresa, onde tratou dos uniformes para a companhia de aviação Iberia e lojas exclusivas, há nove anos assumiu funções como diretora-geral, depois diretora executiva e hoje é a CEO. "A parte operacional do trabalho é a mesma desde o início, o que mudou foi a parte do conselho de administração. Com ela, o volume de negócios cresceu, após um período de contração, diz, em entrevista ao ECO Avenida. Lidera uma empresa com quase mil trabalhadores, cotada em bolsa, uma faturação de 139 milhões de euros (entre março de 2025 e fevereiro de 2026) e resultado líquido de 1,64 milhões de euros. A recuperação merece menção tendo em conta o prejuízo de 9,27 milhões registado em 2021/22.

A Adolfo Domínguez está em Portugal há 32 anos e este é o seu terceiro maior mercado, depois de Espanha e México, e aumentou a sua faturação em 64% nos últimos quatro…