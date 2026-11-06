“Estou convicto de que vamos ter a Área Metropolitana do Minho neste mandato”

Ricardo Araújo, eleito presidente da Câmara de Guimarães há um ano, desvenda os planos para o concelho "tirado" ao PS e onde vai haver transportes públicos gratuitos em 2027.
A folha salarial dos que trabalham em Guimarães apresenta um valor médio que se fica pelos 82% da média nacional, apesar da forte dinâmica industrial, mas o presidente eleito há um ano promete inverter a situação com a dinamização de entendimentos entre empresas, a Universidade e o Politécnico. Em entrevista ao ECO/Local Online, Ricardo Araújo fala do plano para adicionar tecnologia à produção, que inclui um novo departamento de economia e inovação na Câmara e caminhará para a criação da Agência para o Desenvolvimento e Captação de investimento.
"O tecido empresarial não está a ser capaz de acolher a qualificação das pessoas tanto quanto ela é superior, sobretudo em termos de remuneração", lamenta.
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