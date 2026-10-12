Eurofighter é entrar num “sistema que permita a Portugal fazer parte do futuro”

Johan Pelissier, presidente para a região da Europa da Airbus, mostra-se confiante dos trunfos da proposta Eurofighter e olha para o reforço de concorrência como positivo. Falou com o ECO/eRadar.

O processo de substituição dos F-16 ainda não arrancou, mas o Eurofighter vai avançar até ao início de novembro com uma proposta não solicitada junto do Governo.

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O consórcio — do qual a Airbus faz parte — viu recentemente mais um concorrente, a Dassault Aviation, entrar na pista de descolagem para um negócio que se estima na ordem dos cinco mil milhões de euros, a juntar-se a outros operadores que já se tinham posicionado na corrida: Saab (Gripen) e Lockheed Martin (F-35).

Com mais um concorrente com as cores europeias na asa, Johan Pelissier, presidente para a região da Europa da Airbus, mostra-se confiante dos trunfos da proposta Eurofighter e olha para o reforço de concorrência como positivo.

“Se recuarmos dois anos, a questão era mais ‘quando’ do que o ‘tipo de plataforma’. Porque, no caso da plataforma para substituir os F-16, o candidato natural que surgiu, pelo menos do ponto de vista do utilizador operacional, foi o F-35. Hoje, porém, vemos que, sobretudo com três potenciais soluções europeias, a opção europeia também está em cima da mesa“, diz Pelissier que falou com o ECO/eRadar, à margem do encontro do Eurofighter com a imprensa, na sede da Airbus em Lisboa.

“O Eurofighter é, por definição, a escolha europeia de muitas nações — inicialmente quatro, todas membros da NATO e todas europeias — e conta desde então com seis clientes de exportação”, atira. “Estamos a oferecer uma solução soberana, na qual Portugal pode realmente ter o seu próprio software, os seus próprios métodos de formação e treino, e as suas próprias formas de operação e manutenção, incluindo a capacidade MRO”, diz.

Trata-se para Portugal, “a entrada num novo capítulo”, acredita. “É a possibilidade de comprar um sistema fechado ou adquirir um sistema que permita também a Portugal fazer parte do futuro”, argumenta.

E a Critical FlyTech, joint venture com a Critical Software para o desenvolvimento de soluções para o aeroespacial, já está a desenvolver para o setor de defesa.

A fábrica de Santo Tirso está a aumentar 30% a sua área, o GBS tem dois hubs. Há planos para reforçar a presença da Airbus em Portugal?

As nossas atividades de criação de uma presença em Portugal são relativamente recentes, uma vez que iniciámos o GBS em 2019. Atualmente, a nível global, temos cerca de 2.000 pessoas. A Airbus Atlantic, em Santo Tirso, conta hoje com cerca de 600 pessoas, bastante mais do que estava previsto nos nossos planos iniciais. Há dois anos, tínhamos cerca de 400. Portanto, crescemos bastante. No caso do GBS, temos agora cerca de 1.600 pessoas.

Penso que o que foi interessante nos últimos dois anos foram as parcerias que se estabeleceram para além desta presença direta, nas áreas dos serviços e das aeroestruturas. Uma delas foi com a Critical Software, através da Critical FlyTech.

O importante para nós é termos empregos de elevado valor acrescentado. Com a Critical FlyTech, não se trata apenas de uma relação de prestação de serviços internos, subcontratação ou fornecimento, mas de trabalharmos em conjunto no desenvolvimento dos sistemas e do software do futuro. O que a Critical FlyTech está a fazer é, precisamente, integrar talento português no desenvolvimento dos futuros aviões da Airbus.

Em outubro abre o segundo hub em Lisboa.

Tem agora também duas localizações, em Lisboa e Coimbra, e já contamos com 165 pessoas. Lançámos esta atividade há menos de um ano.

E, por fim, a Sevenair. É, na realidade, uma das escolas de formação ab initio que queríamos também ter fora dos nossos países de origem, e selecionámos Portugal. Esta parceria está também a crescer rapidamente e de forma positiva. Aqui, trata-se mais de uma parceria com a Sevenair. Provavelmente, tem um impacto menor em termos de trabalhadores diretos, mas é relevante em termos de impacto económico, uma vez que a Sevenair está, na realidade, a gerar receitas significativas. No total, estamos a falar de cerca de 2.000 pessoas.

E, mais uma vez, o importante para nós é termos empregos de elevado valor acrescentado. Ou seja, com a Critical FlyTech, não se trata apenas de uma relação de prestação de serviços internos, subcontratação ou fornecimento, mas de trabalharmos em conjunto no desenvolvimento dos sistemas e do software do futuro. O que a Critical FlyTech está a fazer é, precisamente, integrar talento português no desenvolvimento dos futuros aviões da Airbus. E esta é, de facto, uma mudança que tem sido bastante importante na forma como temos desenvolvido a nossa parceria com Portugal.

Um último ponto a este respeito: quando olho para a Europa, o meu perímetro de atuação, Portugal é hoje, de longe, a nossa maior presença fora dos nossos países de origem [França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Países Baixos]. Temos cerca de 6.000 pessoas na região da Europa, para lhe dar uma ordem de grandeza, e 2.000 dessas pessoas estão aqui em Portugal. Ou seja, cerca de um terço da nossa força de trabalho na Europa está em Portugal.

A unidade de Santo Tirso começou por várias peças para aeronaves Airbus. Dado o aumento de área de produção, há planos para aumentar o número de tipo de itens produzidos na fábrica?

É verdade que começámos com o A320. O crescimento está também ligado a um aumento de produção bastante significativo para no A320. Mas há outro aspeto importante: algumas peças do A350 são agora também produzidas em Santo Tirso. Por isso, temos um pouco de ambos os fatores: por um lado, o crescimento associado ao aumento de produção e, por outro lado, a incorporação de novos programas.

Quando identificamos bons fornecedores, sobretudo na cadeia de abastecimento, estamos dispostos a aumentar significativamente a participação daqueles que conseguem garantir entregas atempadas e qualidade.

Quando iniciámos esta joint venture [Critical FlyTech], o principal objetivo era envolvê-los no desenvolvimento de software muito específico, sobretudo na área da aviação comercial. Mas agora estamos também a procurar diversificar e a explorar oportunidades na área da defesa.

A Critical Flytech começou com dez projetos e até ao final do ano que chegar aos 20. Serão alguns desses projetos para defesa?

Atualmente, são 165 trabalhadores. Temos planos para crescer até ao final da década para um número muito superior, pelo menos três ou quatro vezes mais. Quanto ao número exato de projetos, não posso, neste momento, avançar com esse detalhe.

O que é certo é que, quando iniciámos esta joint venture, o principal objetivo era envolvê-los no desenvolvimento de software muito específico, sobretudo na área da aviação comercial. Mas agora estamos também a procurar diversificar e a explorar oportunidades na área da defesa, aproveitando a oportunidade agora apresentada [a proposta do Eurofighter à renovação dos caças F-16].

O Eurofighter referiu ter um NDA assinado com a Critical Software para os caças.

De facto, sem dúvida. Entre os 13 acordos de confidencialidade (NDA), e o conjunto de empresas com as quais temos estado em contacto, incluindo na área da defesa, a Critical Software está claramente entre elas.

Vemos muitas possibilidades para integrar a Critical Software em alguns dos clusters e, sem dúvida, em tudo o que diz respeito à arquitetura de combat cloud e à colaboração dentro da combat cloud. Trata-se de um elemento que não está necessariamente associado ao caça de hoje, mas sim ao caça do futuro, e vemos um grande potencial para integrar a Critical Software connosco, numa lógica de parceria.

Portanto, respondendo à sua pergunta, sim. Iremos, sem dúvida, identificar oportunidades para desenvolver alguns projetos na área da defesa. E diria que essas oportunidades serão ainda maiores se avançarmos com um projeto de defesa propriamente dito em Portugal.

Até início de início de novembro o Eurofighter vai apresentar uma proposta não solicitada ao Estado para a renovação dos F-16. A Dassault Aviation já o fez com os Rafale. São um novo concorrente a chegar, mas com muita tradição. Um novo concorrente europeu dilui a força do ‘cartão europeu’ na hora de decidir sobre a renovação dos caças da Força Aérea Portuguesa?

Vejo isso de forma muito positiva porque, de alguma forma, se recuarmos dois anos, a questão era mais “quando” do que “que tipo de plataforma”, se me permite dizê-lo. Porque, no caso da plataforma para substituir os F-16, o candidato natural que surgiu, pelo menos do ponto de vista do utilizador operacional, foi o F-35. Hoje, porém, vemos que, sobretudo com três potenciais soluções europeias, a opção europeia também está em cima da mesa.

E aqui penso que o Eurofighter tem um grande ‘cartão’ para jogar. O Eurofighter é, por definição, a escolha europeia de muitas nações — inicialmente quatro, todas membros da NATO e todas europeias — e conta desde então com seis clientes de exportação.

Para mim, o facto de existir outra opção europeia [Dassault Aviation] não é uma grande surpresa. Mostra simplesmente que existe, de facto, uma alternativa a uma eventual concorrência exclusivamente norte-americana.

Estamos a oferecer uma solução soberana, na qual Portugal pode realmente ter o seu próprio software, os seus próprios métodos de formação e treino, e as suas próprias formas de operação e manutenção, incluindo a capacidade MRO.

Por isso, para mim, o facto de existir outra opção europeia não é uma grande surpresa. Mostra simplesmente que existe, de facto, uma alternativa a uma eventual concorrência exclusivamente norte-americana. Estamos habituados a competir com a Dassault, a Saab e a Lockheed Martin, pelo que não vejo isso como uma surpresa.

A grande diferença é que, na realidade, já tínhamos assinado um memorando de entendimento (MoU) com a AED há um ano. Desde então, temos desenvolvido um trabalho bastante aprofundado com várias empresas. Este envolvimento com um conjunto de empresas veio juntar-se à presença que já temos estabelecida em Portugal há muitos anos. Por isso, penso que já conhecemos bastante bem o ecossistema industrial português e as empresas que podemos também integrar no programa Eurofighter.

O vosso ‘cartão europeu’ é mais forte que o dos vossos concorrentes europeus, é isso?

Sem dúvida, o Eurofighter é, por definição, um caça desenvolvido e concebido por quatro nações. De facto, é uma plataforma que já está ao serviço da maioria dos países europeus que dispõem deste tipo de capacidade. Não vou entrar em detalhe sobre as missões do Eurofighter, mas, quando olhamos para a policiamento aéreo, por exemplo, o Reino Unido e a Espanha já operam no flanco atlântico neste tipo de missões. E isso é algo em que já temos mais utilizadores do que qualquer outra plataforma de combate europeia.

Refere que o Eurofighter é o caça certo para as atuais missões de vigilância e policiamento que a Força Aérea realiza. Mas o tipo de conflitos está a mudar de forma dramática. O Eurofighter estará preparado para enfrentar essa ‘nova guerra’ ou é preciso um caça de nova geração? E o Eurofighter estará preparado?

Penso que, para mim, aquilo que está hoje, de alguma forma, no cerne desta questão — e que representa, para nós, na Airbus, mas talvez também para Portugal, a entrada num novo capítulo — é a possibilidade de comprar um sistema fechado ou adquirir um sistema que permita também a Portugal fazer parte do futuro.

Vejo realmente o Eurofighter como algo que vai muito além da simples célula de um caça. A questão é saber como integramos a indústria. E, para nós, isso faz parte da estratégia, integrar a indústria portuguesa, permitindo-lhe trabalhar de forma muito competitiva com os parceiros no sistema atual, mas também participar naquilo que será o sistema de sistemas do futuro.

O F-35 não é um caça de sexta geração, tal como o Rafale, o Saab e o Eurofighter. O sistema de sexta geração, que será um sistema de sistemas, com combat cloud, conectividade, ligações com o espaço e outras capacidades, está agora a ser definido por vários países europeus. É precisamente nesta fase que os países estão a unir esforços para definir e conceber o sistema europeu da próxima geração.

Por isso, vejo realmente o Eurofighter como algo que vai muito além da simples célula de um caça. A questão é saber como integramos a indústria. E, para nós, isso faz parte da estratégia, integrar a indústria portuguesa, permitindo-lhe trabalhar de forma muito competitiva com os parceiros no sistema atual, mas também participar naquilo que será o sistema de sistemas do futuro.

Quando falamos de tecnologia de drones, tecnologia espacial, operações colaborativas entre sistemas tripulados e não tripulados, entre outras capacidades, estamos a falar dos blocos fundamentais que estarão na base da próxima geração de sistemas de combate aéreo.

Têm um NDA com a Tekever. No que toca ao combat cloud seria um bom parceiro para o Eurofighter, não só para Portugal mas também para esse futuro sistema de combate?

Na área da colaboração entre sistemas tripulados e não tripulados, a Tekever faz claramente parte desse ecossistema, tal como a Critical Software, se a memória não me falha. Penso que ambas estão presentes por duas razões. Naquilo a que chamamos colaboração entre sistemas tripulados e não tripulados, temos software e temos drones. E, para nós e para a Tekever, entrar no programa Eurofighter não significa apenas trabalhar no Eurofighter; significa também participar na preparação da próxima geração de sistemas.

Estamos perante uma espécie de ponto de viragem, em que Portugal poderá escolher uma solução europeia soberana e um parceiro que esteja disposto a integrar a indústria portuguesa e a fazer dela parte do seu ecossistema.

Para nós, é fundamental estarmos em condições de colaborar com a Tekever e de aproveitar todo o trabalho que está a desenvolver. E isso significa não esperar apenas pelo sistema de sexta geração, mas trabalhar desde já em conceitos como o Loyal Wingman. Não penso que, neste momento, a Tekever consiga desenvolver sozinha um Loyal Wingman. Nós estamos a desenvolver um na Alemanha e outro em Espanha, em conjunto com o Eurofighter. E acreditamos que esta poderá ser uma boa oportunidade para reforçar a colaboração que vamos desenvolver em Portugal.

A proposta não vinculativa vai ser apresentada até início de novembro. Como é que avalia as hipóteses de uma decisão a vosso favor? Ou ‘a Europa diz presente’ e a decisão será F-35?

Da minha parte, não posso comentar o calendário. O calendário será definido pelo Governo, em função dos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Defesa e pela Força Aérea. O que é claro é que estamos perante uma espécie de ponto de viragem, em que Portugal poderá escolher uma solução europeia soberana e um parceiro que esteja disposto a integrar a indústria portuguesa e a fazer dela parte do seu ecossistema. É isso que já fazemos no setor comercial. Mais uma vez, volto ao exemplo do software da Critical FlyTech. Já estamos a desenvolver a próxima geração de aeronaves de transporte, com soluções da Critical Software profundamente integradas no projeto.

Se tivermos a oportunidade de ver o Eurofighter selecionado como solução europeia, estaremos em condições de integrar vários parceiros — alguns dos quais já são nossos parceiros ou com os quais já estamos em contacto — nas tecnologias de defesa do futuro. E aqui existe realmente uma oportunidade para Portugal e para nós trabalharmos em conjunto na defesa europeia do futuro.