A Powerdot apontou em 2022 para 14 mil pontos de carregamento até ao final de 2025, mas fechou o ano com 11.500. “Se calhar fomos um bocadinho otimistas no tempo de instalação”, admite o cofundador e CEO, Luís Santiago Pinto, em entrevista ao ECO à margem da Web Summit. “Temos, por exemplo, estações em Espanha que nos demoraram cinco anos a instalar, quando a nossa perspetiva inicial eram 12 meses, 18 meses”, conta. Para o gestor, o maior travão nem é a falta de capacidade da rede elétrica: “É pior o processo burocrático do que a potência em si.”

A capacidade da rede, diz, acaba por se resolver: “Mais à esquerda, mais à direita, com uma solução com baterias, sem baterias”. E é nas baterias que a empresa está agora a…