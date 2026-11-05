Auditoria

Forma como reforma da auditoria da UE se “conecta com a nacional é crucial”premium

Jean Bouquot, líder da IFAC, entende a reforma à supervisão da auditoria que está nos planos de Bruxelas, mas alerta que esta não pode passar apenas por adicionar camadas ao que já existe nos países.

A Comissão Europeia quer avançar com uma reforma da supervisão das auditoras europeias, numa altura em que há uma fragmentação que é considerada prejudicial para o mercado. Jean Bouquot, presidente da International Federation of Accountants (IFAC), compreende o objetivo do projeto que será apresentado no início do próximo ano, mas alerta que as autoridades precisam de encontrar um equilíbrio entre as regras que já existem nos países e aquelas que serão adotadas a nível europeu. 

"Se [a reforma] passar apenas por adicionar camadas, então não será compreendida" pelos profissionais do setor, refere o responsável em entrevista ao EContas, apontando ainda para outros desafios que a auditoria enfrenta,…

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Forma como reforma da auditoria da UE se “conecta com a nacional é crucial”

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