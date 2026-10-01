Segurança Social

Fórmula de atualização das pensões “já devia ter sido alterada”premium

Fórmula que dita atualização (regular) das pensões tem hoje por base inflação e crescimento económico. Vieira da Silva revela que "simpatizaria" com introdução das receitas contributivas na equação.

Ia agosto a meio quando o grupo de trabalho escolhido pelo Governo para estudar a sustentabilidade da Segurança Social apresentou o seu (aguardado) relatório final, um documento de mais de 600 páginas cuja natureza "não surpreendeu" ninguém, atira o ex-ministro José Vieira da Silva. Em entrevista ao ECO, o antigo governante critica duramente várias das propostas incluídas nesse documento, nomeadamente as relativas aos regimes complementares de poupança, que, diz, abrem a porta à privatização do sistema.

Por outro lado, Vieira da Silva admite que já está na altura, sim, de rever a fórmula que dita, todos os anos, a atualização das pensões. Hoje, depende da evolução dos preços…

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