Ia agosto a meio quando o grupo de trabalho escolhido pelo Governo para estudar a sustentabilidade da Segurança Social apresentou o seu (aguardado) relatório final, um documento de mais de 600 páginas cuja natureza "não surpreendeu" ninguém, atira o ex-ministro José Vieira da Silva. Em entrevista ao ECO, o antigo governante critica duramente várias das propostas incluídas nesse documento, nomeadamente as relativas aos regimes complementares de poupança, que, diz, abrem a porta à privatização do sistema.

Por outro lado, Vieira da Silva admite que já está na altura, sim, de rever a fórmula que dita, todos os anos, a atualização das pensões. Hoje, depende da evolução dos preços…