Vasco Pedro fala das lições da Unbabel e não quer perder o controlo da sua empresa, a Spinnable. "Investimento do Estado, PRR e afins: esquece, nunca mais", desabafa.
Um ano depois de ter levantado cerca de dois milhões para a Spinnable, Vasco Pedro tem uma regra: só volta a procurar investimento quando a empresa der lucro e tiver encontrado product market fit. "O meu objetivo, idealmente, é não levantar capital", reforça o empreendedor, que ficou conhecido pela Unbabel, startup cujos ativos foram vendidos no ano passado e que está envolvida num processo de insolvência litigioso.
No início do verão, os agentes de IA da Spinnable não davam lucro, porque o consumo de tokens era “demasiado grande”. Mas a empresa está a trabalhar nisso, incluindo a apostar em…
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“Fui bastante ‘naive’ na Unbabel. Não pretendo nunca mais perder o controlo da minha empresa”
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