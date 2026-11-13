“Fui bastante ‘naive’ na Unbabel. Não pretendo nunca mais perder o controlo da minha empresa”

Um ano depois de ter levantado cerca de dois milhões para a Spinnable, Vasco Pedro tem uma regra: só volta a procurar investimento quando a empresa der lucro e tiver encontrado product market fit. "O meu objetivo, idealmente, é não levantar capital", reforça o empreendedor, que ficou conhecido pela Unbabel, startup cujos ativos foram vendidos no ano passado e que está envolvida num processo de insolvência litigioso.

No início do verão, os agentes de IA da Spinnable não davam lucro, porque o consumo de tokens era “demasiado grande”. Mas a empresa está a trabalhar nisso, incluindo a apostar em…