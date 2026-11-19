A GEOSAT e o N3O vão fundir operações juntando as valências de operação de satélites óticos de observação da Terra em alta resolução às de integração de satélites e desenvolvimento do segmento terrestre. A consolidação das duas empresas do setor espacial português dá origem à NGSAT.

"Estamos a criar um ator que já começa a ter dimensão a nível europeu, com várias centenas de pessoas a trabalhar diretamente na empresa. E com faturações que se vão rapidamente aproximando…