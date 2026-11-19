Consolidação das empresas do setor do espaço é "também é uma resposta à necessidade de consolidação e de evitar a fragmentação de capacidades europeias", diz Francisco Vilhena da Cunha, CEO da GEOSAT.
A GEOSAT e o N3O vão fundir operações juntando as valências de operação de satélites óticos de observação da Terra em alta resolução às de integração de satélites e desenvolvimento do segmento terrestre. A consolidação das duas empresas do setor espacial português dá origem à NGSAT.
"Estamos a criar um ator que já começa a ter dimensão a nível europeu, com várias centenas de pessoas a trabalhar diretamente na empresa. E com faturações que se vão rapidamente aproximando…
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Fusão GEOSAT e N3O. “Estamos a criar ator que começa a ter dimensão a nível europeu”
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