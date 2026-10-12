Fundo Vivalto Partners pôs à venda a dona da Lusíadas Saúde e da Ribera, que gere o Hospital de Cascais através de PPP. CEO da empresa espanhola em Portugal está convicto no reforço do investimento.
O grupo espanhol Ribera Salud, que gere o Hospital de Cascais em regime de Parceria Público-Privada (PPP), deverá aumentar o investimento em Portugal após a venda da casa-mãe, a Vivalto Santé. O fundo francês Vivalto Partners está a alienar a participação na dona da Lusíadas Saúde e da Ribera Salud, mas isso pode resultar em "muito investimento" e "maior presença em Portugal". Quem o afirma é José Bento e Silva, presidente do conselho de administração do Hospital de Cascais e CEO da Ribera Salud em Portugal, numa entrevista exclusiva ao ECO.
Já executámos grande parte desse investimento que estava previsto inicialmente e esses 30 milhões estavam a preços de 2018, portanto sofrem alteração de acordo com a inflação. Tivemos um investimento muito grande…
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