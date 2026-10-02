Orçamento do Estado 2027

“Governo dá 10 cêntimos de apoio aos agricultores, mas por força da inflação está a ganhar 3,5%”premium

Carneiro acusa o Governo de estar a anular parte do apoio aos agricultores através do efeito da inflação. Só decide se volta a propor a descida do IVA via ISP quando verificar se existe margem no OE.

José Luís Carneiro critica o modelo de apoio aos agricultores e sustenta que o impacto da inflação está a anular parte do esforço financeiro anunciado pelo Governo. “O Governo dá 10 cêntimos de apoio, mas por força da inflação está a ganhar 3,5%”, denuncia o secretário-geral do PS, em entrevista ao ECO, reclamando uma resposta pública aos custos energéticos suportados pelo setor.

O líder socialista alerta também para o efeito dos combustíveis nos custos das empresas e dos feirantes, defendendo que o Governo procure margem orçamental para medidas temporárias de apoio. Para o PS,…

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